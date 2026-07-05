Tiroteo en celebración del 4 de Julio deja niños y adultos heridos

Ocho personas fueron baleadas

Cuatro niños resultaron heridos

Buscan al atacante prófugo

Un ataque armado interrumpió una celebración familiar por el Día de la Independencia en Brooklyn, Nueva York, la noche del sábado.

Ocho personas resultaron heridas de bala, entre ellas cuatro menores de edad, luego de que un hombre disparara contra el patio de una vivienda.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras buscan al responsable, quien escapó tras el ataque.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 22:35 horas locales del sábado.

Tiroteo en Brooklyn deja ocho heridos durante celebración familiar

Un hombre enmascarado abre fuego contra familia que disfrutaba parrillada en Nueva York y deja 8 heridos, incluyendo 4 niñoshttps://t.co/7W4rqSeN8r — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 5, 2026

Según la Policía de Nueva York (NYPD), un hombre abrió fuego contra una vivienda donde una familia realizaba una barbacoa por el Día de la Independencia.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, informó que el agresor disparó varias veces hacia el interior del patio antes de escapar.

Los agentes encontraron a ocho personas con heridas de bala al llegar al lugar.

Entre las víctimas hay cuatro menores de 6, 7, 12 y 14 años, según NBC News.

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También resultaron heridas dos mujeres de 21 y 25 años, además de dos hombres de 33 y 37 años.

Las autoridades detallaron que la mujer de 21 años recibió un disparo en el pecho y permanece en estado crítico.

El hombre de 33 años también fue alcanzado en el pecho. El niño de seis años sufrió una herida de bala en el abdomen.

Los otros tres menores presentaron lesiones en la pierna o el muslo. El resto de las víctimas permanece en condición estable.