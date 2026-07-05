Tiroteo en celebración del 4 de Julio deja niños y adultos heridos
Publicado el05/07/2026 a las 07:14
- Ocho personas fueron baleadas
- Cuatro niños resultaron heridos
- Buscan al atacante prófugo
Un ataque armado interrumpió una celebración familiar por el Día de la Independencia en Brooklyn, Nueva York, la noche del sábado.
Ocho personas resultaron heridas de bala, entre ellas cuatro menores de edad, luego de que un hombre disparara contra el patio de una vivienda.
Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras buscan al responsable, quien escapó tras el ataque.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 22:35 horas locales del sábado.
Tiroteo en Brooklyn deja ocho heridos durante celebración familiar
Un hombre enmascarado abre fuego contra familia que disfrutaba parrillada en Nueva York y deja 8 heridos, incluyendo 4 niñoshttps://t.co/7W4rqSeN8r
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 5, 2026
Según la Policía de Nueva York (NYPD), un hombre abrió fuego contra una vivienda donde una familia realizaba una barbacoa por el Día de la Independencia.
La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, informó que el agresor disparó varias veces hacia el interior del patio antes de escapar.
Los agentes encontraron a ocho personas con heridas de bala al llegar al lugar.
Entre las víctimas hay cuatro menores de 6, 7, 12 y 14 años, según NBC News.
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También resultaron heridas dos mujeres de 21 y 25 años, además de dos hombres de 33 y 37 años.
Las autoridades detallaron que la mujer de 21 años recibió un disparo en el pecho y permanece en estado crítico.
El hombre de 33 años también fue alcanzado en el pecho. El niño de seis años sufrió una herida de bala en el abdomen.
Los otros tres menores presentaron lesiones en la pierna o el muslo. El resto de las víctimas permanece en condición estable.
Investigación sigue sin revelar el motivo del ataque
Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, durante un tiroteo en Nueva York en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos https://t.co/m9Y43lcLmh
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El sospechoso no ha sido identificado por las autoridades.
De acuerdo con la policía, vestía completamente de negro y llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas.
Tras realizar los disparos, huyó del lugar a pie.
Durante el procesamiento de la escena, los investigadores recuperaron un arma de fuego tipo TEC-9.
El arma contaba con un cargador extendido, informó el NYPD.
Además, fueron localizados diez casquillos percutidos en la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.
Tampoco han confirmado cuál habría sido el motivo del ataque.
Jessica Tisch señaló que no existían indicios de discusiones o altercados previos durante la reunión familiar.
La policía continúa reuniendo evidencia para esclarecer lo ocurrido.
No se informó de arrestos relacionados con el caso hasta el momento.
Violencia armada marcó nuevamente el fin de semana festivo
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó públicamente el ataque.
«No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestro alcance», afirmó.
El caso ocurrió durante uno de los fines de semana con mayor actividad por las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos.
En el país, donde el porte de armas está ampliamente extendido, este tipo de hechos suele registrarse durante festividades.
Organizaciones como Gun Violence Archive han documentado incrementos de tiroteos en fechas como el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias.
El viernes, al inicio del puente festivo, otro tiroteo dejó dos personas muertas y al menos una herida.
El hecho ocurrió en el centro comercial Fairlane Town Center, en Dearborn, Michigan.
Según el jefe de policía de Dearborn, Issa Shahin, el incidente involucró a dos grupos que se conocían previamente.
Las autoridades indicaron que una pelea entre ambos grupos escaló hasta convertirse en un intercambio de disparos.
Ese caso, señalaron las fuerzas del orden, no fue considerado un acto de violencia al azar.
Con ambos incidentes bajo investigación, las autoridades continúan recopilando información sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana festivo en Estados Unidos.