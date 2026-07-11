Adolescente acusado por tiroteo escolar con arma que recibió en Navidad aceptará culpabilidad
Publicado el11/07/2026 a las 09:57
- Evitará juicio en Georgia
- Admitirá su culpabilidad
- Padre también será sentenciado
Colt Gray, acusado por el tiroteo en la escuela Apalachee High School de Georgia en 2024, se declarará culpable este mes.
La decisión evitará el juicio previsto para octubre y permitirá que el caso avance directamente hacia la sentencia.
El adolescente tenía 14 años cuando ocurrió el ataque.
Enfrenta 55 cargos por delitos graves, incluidos cuatro de homicidio doloso.
Hasta ahora, se había declarado inocente de las acusaciones.
Colt Gray se declarará culpable y evitará el juicio
Court documents indicate teen in Apalachee High School mass shooting to change plea later this month
The teenager who opened fire at his Georgia high school in September 2024, killing two students and two teachers, will appear in court later this month for a “non-negotiated… pic.twitter.com/RyAIFZwYSi
— News News News (@NewsNew97351204) July 11, 2026
Documentos judiciales citados por Atlanta News First indican que Gray comparecerá ante la corte el próximo 24 de julio.
Durante esa audiencia formalizará una declaración de culpabilidad no negociada, según Efe.
Tras aceptar esa declaración, el tribunal procederá a dictar la sentencia correspondiente.
Con este paso, el proceso judicial evitará la celebración del juicio que estaba previsto para octubre.
El cambio representa uno de los avances más importantes en uno de los casos de violencia escolar más impactantes registrados en Georgia.
Las autoridades no informaron sobre un acuerdo con la fiscalía.
La documentación disponible señala que se trata de una declaración de culpabilidad sin negociación.
El ataque dejó cuatro víctimas mortales y nueve heridos
No juror sequestration at trial for Colt Gray in Apalachee school shooting https://t.co/jJtQg3EFeB
— Court TV (@CourtTV) July 11, 2026
El tiroteo ocurrió el 4 de septiembre de 2024.
Según la acusación, Colt Gray abrió fuego dentro de la Apalachee High School.
La escuela se encuentra en Winder, dentro del condado de Barrow, en Georgia.
El ataque dejó dos profesores y dos estudiantes muertos.
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Además, otras nueve personas resultaron heridas durante el tiroteo.
Las investigaciones sostienen que el adolescente utilizó un arma que había recibido como regalo de Navidad.
El caso provocó una amplia atención pública debido a la edad del acusado y a las circunstancias previas al ataque.
También reavivó el debate sobre la responsabilidad familiar cuando existen señales de riesgo.
La investigación también alcanzó al padre del acusado
El expediente señala que meses antes del ataque el adolescente había sido investigado.
Las autoridades lo interrogaron junto con su familia.
La investigación estaba relacionada con una presunta amenaza de tiroteo escolar realizada por internet.
Posteriormente ocurrió el ataque dentro del centro educativo.
El padre del acusado, Colin Gray, también enfrentó un proceso penal relacionado con los hechos.
En marzo pasado fue declarado culpable por cargos de homicidio en segundo grado y otras acusaciones.
De acuerdo con la acusación, ignoró señales de que su hijo estaba obsesionado con los tiradores escolares.
La investigación sostiene además que, durante la Navidad de 2023, le regaló un rifle semiautomático AR-15.
Según las autoridades, también le entregó municiones, un cargador de mayor capacidad y un chaleco táctico.
Está previsto que Colin Gray reciba su sentencia también a finales de este mes.
Con la declaración de culpabilidad de Colt Gray, ambos procesos judiciales avanzan hacia la etapa final de imposición de sentencias, cerrando una fase clave del caso que siguió al ataque registrado en la Apalachee High School.