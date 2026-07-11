Adolescente acusado por tiroteo escolar con arma que recibió en Navidad aceptará culpabilidad

Evitará juicio en Georgia

Admitirá su culpabilidad

Padre también será sentenciado

Colt Gray, acusado por el tiroteo en la escuela Apalachee High School de Georgia en 2024, se declarará culpable este mes.

La decisión evitará el juicio previsto para octubre y permitirá que el caso avance directamente hacia la sentencia.

El adolescente tenía 14 años cuando ocurrió el ataque.

Enfrenta 55 cargos por delitos graves, incluidos cuatro de homicidio doloso.

Hasta ahora, se había declarado inocente de las acusaciones.

Colt Gray se declarará culpable y evitará el juicio

Court documents indicate teen in Apalachee High School mass shooting to change plea later this month The teenager who opened fire at his Georgia high school in September 2024, killing two students and two teachers, will appear in court later this month for a “non-negotiated… pic.twitter.com/RyAIFZwYSi — News News News (@NewsNew97351204) July 11, 2026

Documentos judiciales citados por Atlanta News First indican que Gray comparecerá ante la corte el próximo 24 de julio.

Durante esa audiencia formalizará una declaración de culpabilidad no negociada, según Efe.

Tras aceptar esa declaración, el tribunal procederá a dictar la sentencia correspondiente.

Con este paso, el proceso judicial evitará la celebración del juicio que estaba previsto para octubre.

El cambio representa uno de los avances más importantes en uno de los casos de violencia escolar más impactantes registrados en Georgia.

Las autoridades no informaron sobre un acuerdo con la fiscalía.

La documentación disponible señala que se trata de una declaración de culpabilidad sin negociación.