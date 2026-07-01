Niño de 10 años acusado de asesinato en Missouri
Publicado el01/07/2026 a las 12:45
- Bebé murió por disparo.
- Menor enfrenta asesinato.
- Padre también fue acusado.
Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado después de que las autoridades señalaran que presuntamente disparó en la cabeza a una bebé de siete meses en Missouri.
El hecho ocurrió el 26 de junio alrededor de las 4:00 de la tarde, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis.
Los agentes acudieron a una vivienda cercana al barrio de Baden, ubicado aproximadamente a siete kilómetros al noroeste del centro de St. Louis.
Al llegar encontraron a una bebé con una herida de bala en la cabeza.
Niño de 10 años acusado por la muerte de una bebé
St. Louis boy, 11, is ordered held in mental hospital after he allegedly murdered seven-month-old baby girl by shooting her dead https://t.co/ijrJa2zpKJ
— Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026
Los oficiales trasladaron de inmediato a la menor a un hospital. Pese a los esfuerzos del personal médico y de los propios agentes, la bebé falleció.
La víctima fue identificada por la policía como Kiyomi Parker.
De acuerdo con la investigación preliminar, los detectives concluyeron que el disparo fue realizado por un niño de 10 años.
El menor fue detenido en el lugar de los hechos.
El sargento Sean Mazzola confirmó el 30 de junio a USA TODAY que el niño fue acusado de asesinato en primer grado.
El caso será atendido por un tribunal de menores, donde enfrentará el cargo por delito grave.
USA TODAY indicó que mantiene su política de no revelar la identidad de menores acusados de delitos.
La investigación apunta al acceso del menor al arma
A 10-year-old boy has been charged with first-degree murder in the shooting death of his 7-month-old niece, according to court officials. https://t.co/b4R2j2squg
— ABC News (@ABC) July 1, 2026
Las autoridades también investigan cómo el menor tuvo acceso al arma utilizada durante el incidente.
Según una declaración jurada de causa probable, otro niño de siete años también estaba dentro de la vivienda cuando ocurrió el tiroteo.
Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo del disparo.
Durante una conferencia de prensa posterior al incidente, el jefe de policía de St. Louis, Robert J. Tracy, lamentó lo ocurrido.
«Te parte el corazón ver algo así», declaró Tracy.
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«Esa arma de fuego que estaba a su alcance, esa persona no debería haberla tenido», añadió el jefe policial.
La investigación sostiene que el arma pertenecía al padre de la bebé.
Según los documentos judiciales, el arma estaba guardada debajo de un colchón en uno de los dormitorios de la vivienda.
La declaración jurada indica que el niño de 10 años dijo a los investigadores que sabía dónde estaba el arma.
También afirmó que había tenido acceso a ella durante un largo período de tiempo.
De acuerdo con el documento, el menor reconoció además que anteriormente había sacado el arma y la había manipulado.
El padre de la bebé también enfrenta cargos penales
El padre de la víctima, identificado como Ca’Marion Pawnell, de 19 años y residente de East St. Louis, fue arrestado tras el incidente.
Las autoridades sostienen que el menor utilizó el arma de Pawnell para disparar contra la bebé, quien era su hija.
Los registros judiciales muestran que Pawnell enfrenta cargos por asesinato en segundo grado.
También fue acusado de poner en peligro el bienestar de un menor.
Hasta ahora no se ha informado públicamente cuál era la relación entre Pawnell y el niño de 10 años.
Tampoco se conoció de inmediato si el joven padre ya cuenta con representación legal para enfrentar el proceso.
De acuerdo con los registros judiciales disponibles en línea, Pawnell tiene programada una audiencia preliminar para el próximo 28 de julio.
Las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias previas al tiroteo mientras continúa la investigación del caso.