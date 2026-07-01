Niño de 10 años acusado de asesinato en Missouri

Bebé murió por disparo.

Menor enfrenta asesinato.

Padre también fue acusado.

Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado después de que las autoridades señalaran que presuntamente disparó en la cabeza a una bebé de siete meses en Missouri.

El hecho ocurrió el 26 de junio alrededor de las 4:00 de la tarde, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis.

Los agentes acudieron a una vivienda cercana al barrio de Baden, ubicado aproximadamente a siete kilómetros al noroeste del centro de St. Louis.

Al llegar encontraron a una bebé con una herida de bala en la cabeza.

Niño de 10 años acusado por la muerte de una bebé

St. Louis boy, 11, is ordered held in mental hospital after he allegedly murdered seven-month-old baby girl by shooting her dead https://t.co/ijrJa2zpKJ — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026

Los oficiales trasladaron de inmediato a la menor a un hospital. Pese a los esfuerzos del personal médico y de los propios agentes, la bebé falleció.

La víctima fue identificada por la policía como Kiyomi Parker.

De acuerdo con la investigación preliminar, los detectives concluyeron que el disparo fue realizado por un niño de 10 años.

El menor fue detenido en el lugar de los hechos.

El sargento Sean Mazzola confirmó el 30 de junio a USA TODAY que el niño fue acusado de asesinato en primer grado.

El caso será atendido por un tribunal de menores, donde enfrentará el cargo por delito grave.

USA TODAY indicó que mantiene su política de no revelar la identidad de menores acusados de delitos.