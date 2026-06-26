Ciclista muere atropellado en Minneapolis y acusado sigue libre
Publicado el26/06/2026 a las 08:42
- Ciclista murió atropellado
- Conductor enfrentará cargos
- Hallan alcohol y drogas
Un hombre de 23 años fue acusado de dos cargos de homicidio vehicular criminal por presuntamente atropellar y causar la muerte de un ciclista en Minneapolis mientras conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, según documentos judiciales.
El caso involucra a Diallo Roy James Greer.
De acuerdo con la acusación, el accidente ocurrió el pasado 20 de abril.
El choque se registró en la intersección de East 35th Street y Hiawatha Avenue, en Minneapolis.
Conductor acusado por muerte de ciclista: así ocurrió el accidente
Según la acusación, el impacto fue de tal magnitud que el ciclista salió proyectado a una considerable distancia.
La víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.
Las autoridades localizaron posteriormente al conductor involucrado.
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Los agentes informaron que percibieron olor a alcohol cuando tuvieron contacto con Greer.
La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0.086.
Los documentos judiciales también indican que Greer reconoció haber conducido a exceso de velocidad.
Además, admitió que desvió la vista de la carretera para ajustar el control del clima de su vehículo momentos antes del choque.
Resultados toxicológicos revelan presencia de varias sustancias
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Minneapolis Police investigating crash that killed a bicyclist
April 20, 2026 — Chief O’Hara announced that a bicyclist has died after being struck by a vehicle. The driver has been arrested and booked.
At approximately 3 a.m., Third Precinct officers responded to the… pic.twitter.com/nVpokhcZaY
— CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) April 21, 2026
La investigación también incluyó pruebas toxicológicas.
Los resultados revelaron la presencia de alcohol, marihuana y cocaína en el organismo del acusado al momento del accidente.
Esa información forma parte de los documentos presentados durante el proceso judicial.
Con esos elementos, la Fiscalía presentó dos cargos de homicidio vehicular criminal en su contra.
Las acusaciones sostienen que el conductor habría estado bajo la influencia de sustancias cuando ocurrió el atropello.
El caso continúa avanzando en los tribunales mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
El acusado quedó libre, pero ahora tiene una orden de arresto
Tras el accidente, Greer fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Hennepin.
Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad.
De acuerdo con la información judicial, actualmente existe una orden de arresto activa en su contra.
Las autoridades mantienen abierto el proceso mientras se resuelve su situación legal.
El caso se centra en determinar la responsabilidad penal del conductor por la muerte del ciclista.
La acusación sostiene que el accidente ocurrió mientras el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y otras drogas.
La investigación también considera las declaraciones atribuidas al acusado sobre el exceso de velocidad y la distracción causada por ajustar el sistema de climatización del vehículo.
El proceso judicial continuará conforme avancen las diligencias y las actuaciones de las autoridades competentes.