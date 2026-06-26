Ciclista muere atropellado en Minneapolis y acusado sigue libre

Ciclista murió atropellado

Conductor enfrentará cargos

Hallan alcohol y drogas

Un hombre de 23 años fue acusado de dos cargos de homicidio vehicular criminal por presuntamente atropellar y causar la muerte de un ciclista en Minneapolis mientras conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, según documentos judiciales.

El caso involucra a Diallo Roy James Greer.

De acuerdo con la acusación, el accidente ocurrió el pasado 20 de abril.

El choque se registró en la intersección de East 35th Street y Hiawatha Avenue, en Minneapolis.

Conductor acusado por muerte de ciclista: así ocurrió el accidente

Según la acusación, el impacto fue de tal magnitud que el ciclista salió proyectado a una considerable distancia.

La víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Las autoridades localizaron posteriormente al conductor involucrado.

Los agentes informaron que percibieron olor a alcohol cuando tuvieron contacto con Greer.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0.086.

Los documentos judiciales también indican que Greer reconoció haber conducido a exceso de velocidad.

Además, admitió que desvió la vista de la carretera para ajustar el control del clima de su vehículo momentos antes del choque.