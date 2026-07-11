Houston desafía versión de ICE e investigará muerte de Lorenzo Salgado
Publicado el11/07/2026 a las 09:22
- Houston abre investigación independiente.
- Testigos contradicen versión oficial.
- Fiscalía revisará el operativo.
La Alcaldía de Houston modificó su postura inicial y ahora promete una investigación independiente sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado, ocurrida durante un operativo de ICE.
El alcalde de Houston, John Whitmire, anunció este viernes que impulsará una investigación «independiente y transparente» sobre el fallecimiento del migrante mexicano Lorenzo Salgado.
Houston promete transparencia en caso Lorenzo Salgado
🚨 John Whitmire, alcalde de Houston, prometió lleva a cabo una investigación independiente y transparente sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció tras recibir disparos por un agente de ICE durante un operativo. pic.twitter.com/l12GD9hzdQ
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) July 11, 2026
El hombre murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado esta semana.
Whitmire aseguró que las autoridades locales utilizarán todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, reconoció que la investigación enfrentará dificultades porque las principales evidencias permanecen bajo control del Gobierno federal.
Alcalde promete una investigación independiente
🔴Cientos de personas se manifestaron en Houston, Texas, para exigir justicia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). pic.twitter.com/NL5vLXYBtD
— Azucena Uresti (@azucenau) July 9, 2026
El alcalde explicó que el FBI mantiene bajo resguardo la camioneta involucrada, el cuerpo de la víctima y a los pasajeros que viajaban con él.
Según Whitmire, esa situación limita el acceso de las autoridades locales a elementos clave para reconstruir los hechos.
Aun así, reiteró el compromiso del Ayuntamiento para colaborar con todas las investigaciones abiertas.
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Las declaraciones representan un cambio respecto a la postura inicial de la Alcaldía.
En los primeros días posteriores al incidente, el gobierno municipal descartó realizar pesquisas paralelas.
Entonces argumentó que no podía intervenir mientras las autoridades federales desarrollaban su propia investigación.
La presión de legisladores, activistas y familiares impulsó un cambio en esa posición.
Todos ellos solicitaron una investigación independiente al expresar desconfianza sobre las pesquisas encabezadas por el Gobierno federal.
Investigación por muerte de Lorenzo Salgado suma autoridades locales
La Fiscalía del condado de Harris confirmó que también abrirá una investigación sobre el caso.
Whitmire afirmó que la Alcaldía colaborará plenamente con ese proceso.
Además, señaló que la Policía de Houston compartirá toda la información que logre recopilar.
El alcalde lanzó además críticas hacia el operativo realizado por ICE.
«ICE es una agencia federal que estuvo fuera de control este martes», afirmó Whitmire.
También expresó que la familia de Lorenzo Salgado enfrentará consecuencias permanentes tras lo ocurrido.
«La vida de la familia Salgado nunca volverá a ser la misma», agregó durante la conferencia.
Mientras avanzan las investigaciones, continúan las diferencias entre la versión oficial y los testimonios conocidos hasta ahora.
Versiones enfrentadas mantienen abierto el caso
De acuerdo con el Gobierno federal, los agentes intentaban detener a otro migrante en situación irregular cuando interceptaron el vehículo.
Las autoridades sostienen que Lorenzo Salgado ignoró las instrucciones de los agentes.
También afirman que chocó la camioneta contra un vehículo oficial.
Según esa versión, posteriormente intentó arrollar a uno de los agentes.
El Gobierno asegura que el disparo fue realizado en defensa propia.
Sin embargo, posteriormente surgieron elementos que cuestionan ese relato oficial.
La congresista Sylvia García informó que ni Lorenzo Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo.
La legisladora señaló que obtuvo esa información tras conversar con el director interino de ICE.
Los otros tres ocupantes de la camioneta permanecen actualmente en un centro de detención migratoria.
Hasta ahora, son los únicos testigos directos conocidos del incidente.
Según su abogado, Hugo Balderas, los pasajeros aseguraron que Salgado nunca intentó embestir a ningún agente.
También afirmaron que los disparos impactaron la camioneta por los costados.
Esos testimonios contradicen la explicación presentada por las autoridades federales.
Las investigaciones del FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y ahora la Fiscalía del condado de Harris continuarán desarrollándose de manera paralela.
El caso de Lorenzo Salgado ocurre en un contexto en el que, según la información disponible, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos.
Entre esos casos figuran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un operativo migratorio realizado en Minnesota en enero.