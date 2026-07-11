Demócratas de Maine buscarán sustituto para Platner y enfrentar a Susan Collins

Graham Platner formalizó su retiro de la contienda al Senado y obliga a los demócratas de Maine a elegir un sustituto antes del 27 de julio.

Platner abandona candidatura

Demócratas buscan reemplazo

Collins espera rival El Partido Demócrata de Maine deberá nombrar con rapidez a un nuevo candidato para competir por un escaño en el Senado. La salida de Graham Platner ocurre tras varios días de presión política por acusaciones de agresión sexual que él rechaza. El plazo legal para retirar su candidatura vencía este viernes, según Telemundo. Platner presentó la documentación necesaria antes de esa fecha. Graham Platner abandona candidatura al Senado tras acusaciones Graham Platner submitted his paperwork to formally withdraw from Maine’s US Senate race, officially ending an upstart yet troubled campaign whose dissolution threatens Democrats’ pursuit of chamber control. https://t.co/i0AvgSXzpu — The Boston Globe (@BostonGlobe) July 10, 2026 Con ese trámite evitó permanecer en la boleta electoral de noviembre, según reportaron medios locales. La decisión obliga al Partido Demócrata de Maine a reorganizar su estrategia electoral. La organización deberá designar a un sustituto antes del 27 de julio. La elección del nuevo aspirante se realizará mediante una convención del partido.

Las acusaciones aceleraron el cambio de rumbo El demócrata Graham Platner oficializa su salida de la contienda al Senado por Maine tras las acusaciones de violencia sexual.https://t.co/o0ptwdwyGg — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 10, 2026 Hace dos días, Platner anunció públicamente que abandonaría la contienda. Lo hizo mediante un video de once minutos difundido en su cuenta de X. En ese mensaje sostuvo que las «fuertes acusaciones» en su contra «no son reales». También afirmó que la presión mediática influyó en su decisión de abandonar la campaña. La acusación central fue presentada por Jenny Racicot, de 41 años. TE PUEDE INTERESAR: Kamala Harris reacciona a muerte de mexicano por ICE Racicot relató en tres entrevistas concedidas a Politico que Platner la obligó a mantener relaciones sexuales hace cinco años. El entonces candidato negó esa versión. Además, rechazó las acusaciones en un artículo publicado posteriormente. Después de conocerse la información de Politico, Platner difundió otro video en X. En esa grabación calificó las acusaciones de «falsas». También señaló que iba a «reflexionar» sobre cómo seguir adelante. Finalmente, optó por retirarse de la contienda y formalizar su salida antes del cierre del plazo legal.

La campaña ya enfrentaba otras controversias Las acusaciones de agresión sexual no fueron el único problema que enfrentó el aspirante demócrata. A finales de mayo surgieron reportes sobre mensajes sexuales enviados a múltiples mujeres fuera del matrimonio. Esas publicaciones fueron difundidas por The Wall Street Journal, The New York Times y CNN. La campaña también enfrentó cuestionamientos relacionados con un tatuaje vinculado al nazismo. La sucesión de controversias colocó al candidato bajo creciente presión política. Su esposa, Amy Gertner, descubrió los mensajes durante la primavera de 2025. Meses después, en agosto de ese año, informó de la situación al equipo de campaña. El objetivo era que evaluaran el posible impacto político antes de las primarias. Los asesores consideraron entonces que se trataba de un asunto privado. Por ello decidieron no hacerlo público en ese momento. Aun así, reconocían internamente que el tema podía convertirse en un punto vulnerable para la campaña.