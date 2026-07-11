Kamala Harris reacciona a muerte de mexicano por ICE
Publicado el11/07/2026 a las 07:41
- Harris exige investigación independiente
- ICE bajo fuertes críticas
- Condolencias a la familia
La exvicepresidenta de Estados Unidos se pronunció por primera vez sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y pidió que el caso sea esclarecido mediante una investigación independiente.
Kamala Harris rompió el silencio sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La exvicepresidenta utilizó su cuenta de X para expresar su postura sobre el caso y reclamar una investigación independiente.
Su mensaje llega después de que la muerte del trabajador mexicano generara reacciones y cuestionamientos sobre el operativo migratorio.
Harris recordó un detalle personal compartido por la familia de la víctima al referirse a Lorenzo como «El mundo entero».
Kamala Harris exige una investigación independiente tras la muerte del mexicano
La demócrata manifestó que el caso debe investigarse de forma «inmediata, independiente y transparente».
Además, respaldó públicamente la petición realizada por el hijo de Lorenzo Salgado para esclarecer lo ocurrido.
Según Harris, una investigación de esas características permitirá conocer con precisión las circunstancias del operativo.
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La exvicepresidenta sostuvo que la transparencia resulta fundamental para responder a las dudas surgidas tras el incidente.
También dirigió un mensaje de solidaridad a la familia del ciudadano mexicano fallecido.
Harris envió sus condolencias a la esposa y a los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo.
Su pronunciamiento representa una de las reacciones políticas más relevantes conocidas hasta ahora sobre este caso.
La exvicepresidenta centró su mensaje en la necesidad de que exista una revisión independiente de los hechos.
Harris critica las acciones de ICE bajo la Administración Trump
Lorenzo Salgado Araujo’s family called him «El mundo entero» — the whole world.
Two days ago, he was shot and killed by ICE agents on his way to work. Many of us have seen the horrifying video of him crying out in pain, and we continue to be outraged by the horrific and cruel… https://t.co/yof5RZdrNS
— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 9, 2026
En su publicación, Harris también se refirió a las imágenes difundidas tras el operativo.
Afirmó que los videos muestran a Lorenzo Salgado pidiendo ayuda después de haber recibido un disparo.
La demócrata aseguró que esas escenas provocaron indignación entre quienes las observaron.
Además, calificó las acciones de ICE bajo la Administración de Donald Trump como «horribles y crueles».
Su declaración vincula el caso con las políticas migratorias implementadas durante el actual gobierno.
El pronunciamiento no incluyó nuevas acusaciones distintas a las expresadas públicamente en su mensaje.
Harris centró sus críticas en la actuación de los agentes involucrados durante el operativo.
También insistió en la importancia de esclarecer completamente lo sucedido mediante un proceso independiente.
El caso del mexicano Lorenzo Salgado sigue bajo atención pública
De acuerdo con el mensaje de Harris, Lorenzo Salgado Araujo fue abatido por agentes de ICE cuando se dirigía a trabajar.
La exvicepresidenta destacó ese contexto al explicar por qué decidió pronunciarse públicamente.
Recordó además el apodo con el que su familia identificaba a la víctima: «El mundo entero».
Ese recuerdo acompañó el mensaje de condolencias dirigido a sus familiares.
Harris reiteró su apoyo al llamado realizado por el hijo de Lorenzo para que exista una investigación independiente.
La exvicepresidenta insistió en que el proceso debe desarrollarse con transparencia.
Su posicionamiento coloca nuevamente el caso en el centro del debate sobre los operativos migratorios.
Por ahora, Harris mantiene su exigencia de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido durante el operativo en Houston mediante una investigación independiente.