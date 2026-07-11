Kamala Harris reacciona a muerte de mexicano por ICE

Harris exige investigación independiente

ICE bajo fuertes críticas

Condolencias a la familia

La exvicepresidenta de Estados Unidos se pronunció por primera vez sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y pidió que el caso sea esclarecido mediante una investigación independiente.

Kamala Harris rompió el silencio sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La exvicepresidenta utilizó su cuenta de X para expresar su postura sobre el caso y reclamar una investigación independiente.

Su mensaje llega después de que la muerte del trabajador mexicano generara reacciones y cuestionamientos sobre el operativo migratorio.

Harris recordó un detalle personal compartido por la familia de la víctima al referirse a Lorenzo como «El mundo entero».

Kamala Harris exige una investigación independiente tras la muerte del mexicano

La demócrata manifestó que el caso debe investigarse de forma «inmediata, independiente y transparente».

Además, respaldó públicamente la petición realizada por el hijo de Lorenzo Salgado para esclarecer lo ocurrido.

Según Harris, una investigación de esas características permitirá conocer con precisión las circunstancias del operativo.

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La exvicepresidenta sostuvo que la transparencia resulta fundamental para responder a las dudas surgidas tras el incidente.

También dirigió un mensaje de solidaridad a la familia del ciudadano mexicano fallecido.

Harris envió sus condolencias a la esposa y a los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo.

Su pronunciamiento representa una de las reacciones políticas más relevantes conocidas hasta ahora sobre este caso.

La exvicepresidenta centró su mensaje en la necesidad de que exista una revisión independiente de los hechos.