Jill Biden admite que quedó impactada tras la derrota de Kamala Harris ante Donald Trump

Jill Biden quedó impactada

Confiaba en Harris plenamente

No esperaba la derrota

Las elecciones presidenciales de 2024 continúan generando reflexiones entre quienes participaron activamente en la campaña demócrata.

Una de ellas es Jill Biden, quien aseguró recientemente que la derrota de Kamala Harris frente a Donald Trump fue un resultado que nunca vio venir, pese a que trabajó intensamente para respaldar a la entonces vicepresidenta durante la contienda electoral.

Por qué importa: Las declaraciones de la ex primera dama ofrecen una mirada interna sobre las expectativas que existían dentro del entorno demócrata antes de que se conocieran los resultados definitivos de una de las elecciones más seguidas de los últimos años.

Jill Biden asegura que la energía de la campaña la convenció de una victoria

Durante una entrevista concedida al programa CBS Sunday Morning, Jill Biden habló sobre distintos aspectos de su vida después de la Casa Blanca, así como sobre el proceso electoral de 2024.

La ex primera dama recordó que se involucró de lleno en la campaña de Kamala Harris y recorrió distintos estados con el objetivo de impulsar su candidatura.

Según explicó, dedicó todo su tiempo y esfuerzo a respaldar a la entonces vicepresidenta porque creía firmemente en sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

Cuando la conductora del programa le señaló que había dado todo para ayudar a Harris, Jill coincidió con esa apreciación y dejó claro que se comprometió completamente con la campaña.

Esa experiencia en el terreno electoral fue precisamente lo que alimentó su confianza.

El entusiasmo que observó entre los simpatizantes de Harris la llevó a creer que la victoria estaba prácticamente asegurada.