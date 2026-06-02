Jill Biden admite que quedó impactada tras la derrota de Kamala Harris ante Donald Trump
Publicado el02/06/2026 a las 06:58
- Jill Biden quedó impactada
- Confiaba en Harris plenamente
- No esperaba la derrota
Las elecciones presidenciales de 2024 continúan generando reflexiones entre quienes participaron activamente en la campaña demócrata.
Una de ellas es Jill Biden, quien aseguró recientemente que la derrota de Kamala Harris frente a Donald Trump fue un resultado que nunca vio venir, pese a que trabajó intensamente para respaldar a la entonces vicepresidenta durante la contienda electoral.
Por qué importa: Las declaraciones de la ex primera dama ofrecen una mirada interna sobre las expectativas que existían dentro del entorno demócrata antes de que se conocieran los resultados definitivos de una de las elecciones más seguidas de los últimos años.
Jill Biden asegura que la energía de la campaña la convenció de una victoria
Durante una entrevista concedida al programa CBS Sunday Morning, Jill Biden habló sobre distintos aspectos de su vida después de la Casa Blanca, así como sobre el proceso electoral de 2024.
La ex primera dama recordó que se involucró de lleno en la campaña de Kamala Harris y recorrió distintos estados con el objetivo de impulsar su candidatura.
Según explicó, dedicó todo su tiempo y esfuerzo a respaldar a la entonces vicepresidenta porque creía firmemente en sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca.
Cuando la conductora del programa le señaló que había dado todo para ayudar a Harris, Jill coincidió con esa apreciación y dejó claro que se comprometió completamente con la campaña.
Esa experiencia en el terreno electoral fue precisamente lo que alimentó su confianza.
El entusiasmo que observó entre los simpatizantes de Harris la llevó a creer que la victoria estaba prácticamente asegurada.
La ex primera dama afirma que estaba convencida de que Harris ganaría
Al recordar la noche electoral, Jill Biden explicó que nunca imaginó que el resultado sería favorable para Donald Trump.
“Estaba segura”, respondió cuando se le preguntó si realmente creía que Kamala Harris terminaría imponiéndose en las urnas.
De acuerdo con Biden, el ambiente que percibió durante los eventos de campaña le transmitía optimismo.
La participación de los seguidores y la respuesta que observó en diferentes puntos del país reforzaron la idea de que Harris tenía una ruta clara hacia la victoria.
Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que esperaba.
Jill Biden confiesa que no podía creer el resultado final
Jill Biden says she was “shocked” Kamala Harris lost the election.
“I was certain she was going to win. The excitement for her, the crowds, how people rallied around her and I truly felt that she was going to win. I was shocked she didn’t win.” pic.twitter.com/hwsxhXfYlc
— Oli London (@OliLondonTV) May 31, 2026
La ex primera dama reconoció que la derrota de Harris fue un golpe inesperado para ella.
“Me impactó que no ganara porque creo que habría sido una buena presidenta y, bueno, me fui a dormir y simplemente no podía creer que hubiera perdido”, declaró durante la entrevista.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebraron el 5 de noviembre de 2024 y terminaron con la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris.
La contienda había generado una enorme atención pública después de que Joe Biden abandonara la carrera presidencial. Posteriormente, Harris se convirtió en la candidata demócrata y recibió el respaldo de figuras importantes del partido, incluida Jill Biden.
Aun con ese apoyo y con la confianza que la ex primera dama mantuvo durante toda la campaña, los resultados finales no fueron los esperados por los demócratas.
Las recientes declaraciones de Jill Biden muestran que, incluso después de varios meses, la derrota de Harris sigue siendo uno de los episodios más sorprendentes para quienes trabajaron de cerca en su candidatura presidencial.
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FUENTE: Oli London tv / Yahoo noticias