“México no acepta injerencias”: Sheinbaum responde a acusaciones de EEUU

Sheinbaum denuncia injerencia estadounidense.

Acusaciones generan tensión bilateral.

México exige pruebas concretas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó el tono de sus críticas hacia Estados Unidos al cuestionar las acusaciones por narcotráfico presentadas contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos integrantes de Morena, y advirtió que su gobierno no permitirá acciones que considere una intromisión en asuntos internos del país.

Durante un acto masivo realizado en la Ciudad de México para conmemorar casi dos años de su triunfo electoral, la mandataria vinculó el caso con posibles intereses políticos externos y defendió la soberanía nacional frente a las decisiones judiciales impulsadas desde Washington.

Sheinbaum rechaza acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos

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Ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum se refirió a las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y otros ocho funcionarios activos y retirados, señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta sostuvo que existe una línea que no debe cruzarse en la relación bilateral y aseguró que las decisiones sobre culpabilidad deben corresponder únicamente a las instituciones mexicanas.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no. Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera. Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, expresó la mandataria.

Las acusaciones fueron dadas a conocer en abril y derivaron en solicitudes de detención preventiva con fines de extradición.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República condicionó cualquier acción a que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas que sustenten los señalamientos.

Paralelamente, abrió una investigación propia que hasta ahora no ha mostrado avances significativos.