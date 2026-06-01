“México no acepta injerencias”: Sheinbaum responde a acusaciones de EEUU
Publicado el01/06/2026 a las 08:00
- Sheinbaum denuncia injerencia estadounidense.
- Acusaciones generan tensión bilateral.
- México exige pruebas concretas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó el tono de sus críticas hacia Estados Unidos al cuestionar las acusaciones por narcotráfico presentadas contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos integrantes de Morena, y advirtió que su gobierno no permitirá acciones que considere una intromisión en asuntos internos del país.
Durante un acto masivo realizado en la Ciudad de México para conmemorar casi dos años de su triunfo electoral, la mandataria vinculó el caso con posibles intereses políticos externos y defendió la soberanía nacional frente a las decisiones judiciales impulsadas desde Washington.
Sheinbaum rechaza acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos
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Ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum se refirió a las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y otros ocho funcionarios activos y retirados, señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta sostuvo que existe una línea que no debe cruzarse en la relación bilateral y aseguró que las decisiones sobre culpabilidad deben corresponder únicamente a las instituciones mexicanas.
“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no. Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera. Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, expresó la mandataria.
Las acusaciones fueron dadas a conocer en abril y derivaron en solicitudes de detención preventiva con fines de extradición.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República condicionó cualquier acción a que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas que sustenten los señalamientos.
Paralelamente, abrió una investigación propia que hasta ahora no ha mostrado avances significativos.
El proceso judicial abre un nuevo foco de tensión entre México y Washington
Mientras las investigaciones continúan, algunos de los involucrados han tomado medidas para facilitar las indagatorias. Rocha Moya y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos, mientras que los exsecretarios estatales de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, decidieron entregarse a las autoridades estadounidenses a mediados de este mes.
En este contexto, Sheinbaum manifestó dudas sobre las motivaciones detrás de los procesos judiciales y afirmó que la situación representa un hecho inédito en la historia reciente de la relación entre ambos países.
Al defender a los funcionarios señalados, insistió en que no se han presentado pruebas concluyentes y cuestionó los posibles efectos políticos de las acusaciones.
“Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, comentó la mandataria.
Posteriormente lanzó un mensaje dirigido tanto a Washington como a la opinión pública nacional: “México, que se oiga claro y que se oiga fuerte, no acepta injerencias”.
La presidenta sugiere motivaciones electorales detrás de las acusaciones
Durante su discurso, Sheinbaum fue más allá de la defensa jurídica de los funcionarios y planteó que detrás de los procesos podría existir una intención política relacionada con futuros procesos electorales tanto en Estados Unidos como en México.
La mandataria preguntó a los asistentes: “¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México?”, para después plantear otra posibilidad.
“¿o quizá estamos viendo como sectores de la derecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026, o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?».
Sus declaraciones llegan en un momento complejo para la relación bilateral, marcada por diferencias en materia de seguridad, combate al narcotráfico y comercio.
Las relaciones con Trump enfrentan nuevos desafíos diplomáticos
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, México y Estados Unidos han atravesado varios episodios de tensión.
Las críticas estadounidenses sobre la estrategia mexicana frente a los cárteles se han sumado a disputas comerciales relacionadas con aranceles que han impactado sectores clave como la industria automotriz, el acero, el aluminio y el cobre.
A pesar de esas diferencias, Sheinbaum ha mantenido una comunicación constante con Washington y ha logrado preservar una relación institucional con el principal socio comercial de México.
En su balance de gobierno, la presidenta también denunció una “ofensiva mediática” y “campañas en redes sociales” impulsadas por “sectores conservadores nacionales e internacionales”.
Asimismo, vinculó el aumento de las críticas al incidente ocurrido el 19 de abril en Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la fiscalía estatal durante un accidente automovilístico posterior a un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
El caso provocó nuevas fricciones diplomáticas después de que el gobierno mexicano protestara por la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional sin autorización oficial, un episodio que volvió a colocar el debate sobre soberanía e intervención extranjera en el centro de la agenda política mexicana.
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FUENTE: Telemundo 48