Senador de EE.UU. exige que nadie interfiera en elecciones colombianas

Moreno defiende voto colombiano

Pide evitar interferencias externas

Destaca alianza con EE.UU.

Miles de colombianos acudirán este domingo a las urnas para participar en unas elecciones presidenciales que han captado la atención internacional.

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la relevancia de la jornada electoral y defendió el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro del país.

Por qué importa: Moreno calificó los comicios como unas «elecciones cruciales» y aseguró que las decisiones adoptadas por los votantes tendrán un impacto histórico para Colombia.

El senador republicano por Ohio expresó su confianza en que el país pueda avanzar hacia un futuro marcado por la prosperidad, la seguridad, la unidad y las oportunidades.

Bernie Moreno destaca el valor del voto ciudadano

Senador Bernie Moreno envió mensaje a los colombianos para estas elecciones presidenciales: ‘Las decisiones que tomen tendrán un gran peso histórico’ https://t.co/XhzScSkKT9 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 31, 2026

A través de una publicación en la red social X, Moreno afirmó que el mundo observará la manera en que los colombianos ejercen su derecho al voto.

El senador, nacido en Bogotá y posteriormente nacionalizado estadounidense, señaló que la democracia se manifiesta en una de sus formas más puras cuando los ciudadanos participan libremente en las elecciones.

Según escribió, las decisiones tomadas durante la jornada electoral influirán en el rumbo del país durante las próximas generaciones.

Moreno insistió en que el proceso electoral representa un momento de gran importancia para la historia de Colombia, según Efe.

También manifestó esperanza sobre el futuro del país y sobre la posibilidad de construir mejores condiciones para sus ciudadanos.