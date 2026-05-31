Senador de EE.UU. exige que nadie interfiera en elecciones colombianas
Publicado el31/05/2026 a las 07:19
- Moreno defiende voto colombiano
- Pide evitar interferencias externas
- Destaca alianza con EE.UU.
Miles de colombianos acudirán este domingo a las urnas para participar en unas elecciones presidenciales que han captado la atención internacional.
El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la relevancia de la jornada electoral y defendió el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro del país.
Por qué importa: Moreno calificó los comicios como unas «elecciones cruciales» y aseguró que las decisiones adoptadas por los votantes tendrán un impacto histórico para Colombia.
El senador republicano por Ohio expresó su confianza en que el país pueda avanzar hacia un futuro marcado por la prosperidad, la seguridad, la unidad y las oportunidades.
Bernie Moreno destaca el valor del voto ciudadano
Senador Bernie Moreno envió mensaje a los colombianos para estas elecciones presidenciales: ‘Las decisiones que tomen tendrán un gran peso histórico’ https://t.co/XhzScSkKT9
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 31, 2026
A través de una publicación en la red social X, Moreno afirmó que el mundo observará la manera en que los colombianos ejercen su derecho al voto.
El senador, nacido en Bogotá y posteriormente nacionalizado estadounidense, señaló que la democracia se manifiesta en una de sus formas más puras cuando los ciudadanos participan libremente en las elecciones.
Según escribió, las decisiones tomadas durante la jornada electoral influirán en el rumbo del país durante las próximas generaciones.
Moreno insistió en que el proceso electoral representa un momento de gran importancia para la historia de Colombia, según Efe.
También manifestó esperanza sobre el futuro del país y sobre la posibilidad de construir mejores condiciones para sus ciudadanos.
Pide elecciones sin interferencias externas
El senador también subrayó que la elección debe desarrollarse sin interferencias de ningún tipo.
Su mensaje llegó en medio de una campaña electoral marcada por episodios de violencia y amenazas contra los tres candidatos presidenciales.
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Moreno enfatizó que la decisión sobre quién debe liderar Colombia corresponde únicamente al pueblo colombiano.
En su publicación sostuvo que ni gobiernos extranjeros, ni ciudadanos de otros países, ni intereses corruptos deben influir en el resultado electoral.
También rechazó cualquier presión proveniente de actores criminales dentro o fuera de las fronteras colombianas.
Además, destacó lo que definió como la fortaleza de las instituciones democráticas del país.
Resalta la relación entre Colombia y Estados Unidos
Moreno aprovechó su mensaje para referirse a la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos.
Afirmó que ambos países han mantenido durante casi dos siglos una relación basada en la amistad, los valores compartidos y el respeto mutuo.
Según indicó, esa relación se ha sostenido gracias a un compromiso común con la libertad y la autodeterminación.
El senador añadió que una manera de honrar esa alianza consiste en respetar plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad expresada por sus ciudadanos en las urnas.
En semanas recientes, Moreno ha vinculado al presidente colombiano Gustavo Petro con el clima de polarización política que atraviesa el país.
La jornada electoral se desarrolla con los últimos sondeos apuntando a que el candidato petrista Iván Cepeda podría imponerse sobre los otros dos aspirantes con mayor respaldo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia.
Sin embargo, esas encuestas también sugieren que Cepeda estaría lejos de alcanzar más del 50 % de los apoyos necesarios para evitar una segunda vuelta.