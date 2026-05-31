Alcalde de Newark decreta toque de queda tras explosivas protestas contra ICE

Newark decreta toque de queda

Protestas aumentan tensión migratoria

Policía refuerza seguridad local

Las autoridades de Newark, Nueva Jersey, decretaron un toque de queda obligatorio alrededor del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall tras varios días de protestas y enfrentamientos en la zona.

La medida fue anunciada este domingo por el alcalde Ras Baraka, luego de otra noche de disturbios entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por qué importa: La decisión refleja la creciente tensión en torno a Delaney Hall, donde migrantes detenidos han denunciado condiciones inhumanas y algunos iniciaron una huelga de hambre.

A través de un comunicado, Baraka informó que se establece un toque de queda obligatorio en un radio de media milla alrededor de Delaney Hall.

El toque de queda entra en vigor de inmediato

Establecen toque de queda alrededor de la instalación del ICE en Newark tras varios días de protestashttps://t.co/7XPt8RQF1a — CNN en Español (@CNNEE) May 31, 2026

La restricción comenzó de forma inmediata y permanecerá vigente todas las noches entre las 21:00 y las 06:00 horas.

El alcalde señaló que la medida se mantendrá “hasta nuevo aviso”, según Infobae.

Además, la avenida donde se encuentra el centro de detención permanecerá cerrada al tránsito peatonal.

Únicamente los vehículos oficiales tendrán autorización para ingresar al área restringida.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la orden enfrentarán medidas de aplicación de la ley.

Según el comunicado, inicialmente se emitirá una advertencia para abandonar la zona.

Si la persona continúa incumpliendo la orden, podrá ser expulsada del área y recibir citaciones u otras acciones legales.