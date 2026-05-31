Alcalde de Newark decreta toque de queda tras explosivas protestas contra ICE
Publicado el31/05/2026 a las 06:40
- Newark decreta toque de queda
- Protestas aumentan tensión migratoria
- Policía refuerza seguridad local
Las autoridades de Newark, Nueva Jersey, decretaron un toque de queda obligatorio alrededor del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall tras varios días de protestas y enfrentamientos en la zona.
La medida fue anunciada este domingo por el alcalde Ras Baraka, luego de otra noche de disturbios entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por qué importa: La decisión refleja la creciente tensión en torno a Delaney Hall, donde migrantes detenidos han denunciado condiciones inhumanas y algunos iniciaron una huelga de hambre.
A través de un comunicado, Baraka informó que se establece un toque de queda obligatorio en un radio de media milla alrededor de Delaney Hall.
El toque de queda entra en vigor de inmediato
Establecen toque de queda alrededor de la instalación del ICE en Newark tras varios días de protestashttps://t.co/7XPt8RQF1a
— CNN en Español (@CNNEE) May 31, 2026
La restricción comenzó de forma inmediata y permanecerá vigente todas las noches entre las 21:00 y las 06:00 horas.
El alcalde señaló que la medida se mantendrá “hasta nuevo aviso”, según Infobae.
Además, la avenida donde se encuentra el centro de detención permanecerá cerrada al tránsito peatonal.
Únicamente los vehículos oficiales tendrán autorización para ingresar al área restringida.
Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la orden enfrentarán medidas de aplicación de la ley.
Según el comunicado, inicialmente se emitirá una advertencia para abandonar la zona.
Si la persona continúa incumpliendo la orden, podrá ser expulsada del área y recibir citaciones u otras acciones legales.
Las protestas aumentan la presión sobre las autoridades
La decisión municipal llega después de varios días de manifestaciones frente a Delaney Hall.
Las protestas comenzaron luego de que parte de los aproximadamente 300 migrantes alojados en la instalación iniciaran una huelga de hambre.
Los detenidos denunciaron condiciones que califican como inhumanas dentro del centro.
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De acuerdo con el alcalde, el deterioro de la situación y la necesidad de una mayor intervención policial obligaron a tomar medidas inmediatas.
Baraka aseguró que ya se ha detenido a varias personas durante los incidentes.
También indicó que las autoridades han confiscado armas a algunos de los detenidos.
Según el alcalde, estos hallazgos evidencian la gravedad de la situación y los riesgos para la seguridad pública.
Nueva Jersey despliega más recursos de seguridad
Durante las protestas del sábado se registraron momentos de tensión entre distintos grupos presentes en la zona.
Participaron manifestantes que rechazan la política migratoria del presidente Donald Trump.
También hubo personas que expresaron apoyo a los agentes de ICE.
Los enfrentamientos verbales y las fricciones ocurrieron en presencia de agentes de seguridad desplegados en el lugar.
Ante el aumento de las tensiones, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ordenó el despliegue de la policía estatal.
La mandataria también anunció la creación de una zona de protesta “protegida”.
La medida fue adoptada después de que varios manifestantes fueran detenidos durante las movilizaciones.
Las autoridades locales y estatales buscan contener los disturbios mientras continúa la atención sobre las condiciones denunciadas por los migrantes recluidos en Delaney Hall y las manifestaciones que se desarrollan en sus alrededores.