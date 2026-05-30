ICE reporta 17 arrestos tras protestas en centro de detención de Newark
Publicado el30/05/2026 a las 08:58
- Protestas escalan frente a ICE
- Arrestan a manifestantes en Newark
- Detenidos denuncian condiciones
Las tensiones en torno a la política migratoria de Estados Unidos escalaron esta semana en Nueva Jersey, donde manifestantes y fuerzas del orden protagonizaron enfrentamientos frente a un centro de detención administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El conflicto ocurre mientras personas detenidas en el recinto mantienen una huelga de hambre y de trabajo para denunciar las condiciones en las que permanecen bajo custodia.
Por qué importa: Los incidentes reflejan la creciente oposición a las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y vuelven a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención en instalaciones utilizadas por ICE.
Varios días de protestas frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, han derivado en múltiples arrestos, según El Universal.
Protestas contra ICE terminan en 17 arrestos
Tensión en Nueva Jersey: Choque manifestantes y policía en centro de detención ICE | USA EN VIVO 🔴 https://t.co/eCF3W6fMOJ
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Fuentes oficiales señalaron que al menos 17 personas han sido detenidas durante los disturbios registrados en los alrededores de la instalación.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó en la red social X que aproximadamente 100 manifestantes anti-ICE se congregaron el jueves por la tarde alrededor del recinto.
Según Mullin, los participantes en la protesta mordieron, patearon y golpearon a agentes de las fuerzas del orden.
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El funcionario indicó que nueve personas fueron arrestadas durante los incidentes ocurridos ese día.
Imágenes difundidas por medios de comunicación estadounidenses mostraron momentos de tensión y forcejeos entre los manifestantes y las autoridades.
Durante los enfrentamientos, las fuerzas del orden recurrieron al uso de gas pimienta para dispersar a algunos participantes.
Huelga de hambre impulsa las protestas
Detienen a 17 personas tras disturbios en centro de ICE en Nueva Jersey#ElTiempoMonclovahttps://t.co/szt0d5Ru2E
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Las manifestaciones se intensificaron después de que personas detenidas en Delaney Hall iniciaran una huelga de hambre y de trabajo.
La protesta busca denunciar las condiciones dentro del centro de detención.
Una carta manuscrita en español, difundida esta semana por el grupo Cosecha, expone varias de las quejas de los internos.
En el documento, los detenidos aseguran que permanecen “detenidos sin justificación”.
También afirman que no reciben una atención médica adecuada.
Además, denuncian problemas relacionados con la alimentación que reciben dentro de la instalación.
Las acusaciones han servido como punto de movilización para grupos que respaldan los derechos de los inmigrantes indocumentados.
Delaney Hall en el centro del debate migratorio
Delaney Hall es un centro privado utilizado exclusivamente por ICE.
La instalación cuenta con capacidad para aproximadamente mil camas.
El recinto opera desde 2025, en paralelo con el fortalecimiento de la campaña de deportaciones impulsada por la administración Trump.
Nueva Jersey es considerado uno de los llamados “estados santuario”.
Estos estados limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Esa condición ha convertido al estado en un escenario frecuente de tensiones entre organizaciones defensoras de inmigrantes y las autoridades encargadas de hacer cumplir las políticas migratorias federales.
Los enfrentamientos registrados en Newark representan uno de los episodios más recientes de ese debate.
Mientras continúan las protestas frente a Delaney Hall, la situación mantiene la atención sobre las condiciones denunciadas por los detenidos y sobre el papel de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.