ICE reporta 17 arrestos tras protestas en centro de detención de Newark

Protestas escalan frente a ICE

Arrestan a manifestantes en Newark

Detenidos denuncian condiciones

Las tensiones en torno a la política migratoria de Estados Unidos escalaron esta semana en Nueva Jersey, donde manifestantes y fuerzas del orden protagonizaron enfrentamientos frente a un centro de detención administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El conflicto ocurre mientras personas detenidas en el recinto mantienen una huelga de hambre y de trabajo para denunciar las condiciones en las que permanecen bajo custodia.

Por qué importa: Los incidentes reflejan la creciente oposición a las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y vuelven a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención en instalaciones utilizadas por ICE.

Varios días de protestas frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, han derivado en múltiples arrestos, según El Universal.

Protestas contra ICE terminan en 17 arrestos

Tensión en Nueva Jersey: Choque manifestantes y policía en centro de detención ICE | USA EN VIVO 🔴 https://t.co/eCF3W6fMOJ — UsaenVivo (@UsaenVivo) May 30, 2026

Fuentes oficiales señalaron que al menos 17 personas han sido detenidas durante los disturbios registrados en los alrededores de la instalación.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó en la red social X que aproximadamente 100 manifestantes anti-ICE se congregaron el jueves por la tarde alrededor del recinto.

Según Mullin, los participantes en la protesta mordieron, patearon y golpearon a agentes de las fuerzas del orden.

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El funcionario indicó que nueve personas fueron arrestadas durante los incidentes ocurridos ese día.

Imágenes difundidas por medios de comunicación estadounidenses mostraron momentos de tensión y forcejeos entre los manifestantes y las autoridades.

Durante los enfrentamientos, las fuerzas del orden recurrieron al uso de gas pimienta para dispersar a algunos participantes.