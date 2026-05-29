Agente de ICE arrestado por disparar a migrante y mentir a autoridades
Publicado el29/05/2026 a las 12:32
- Arrestan a agente de ICE
- Migrante venezolano fue baleado
- Videos contradicen versión oficial
Las autoridades estadounidenses arrestaron este viernes a Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar contra un migrante venezolano en Minnesota y de mentir sobre lo ocurrido.
Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado, según Efe.
El arresto ocurrió en Texas, después de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lograran localizarlo.
La información fue confirmada por la fiscalía del condado de Hennepin mediante un comunicado. El caso se remonta a enero de este año.
Agente de ICE es arrestado tras disparo a migrante venezolano
Las autoridades estadounidenses arrestan a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de haber disparado a un migrante venezolano este año en Minnesota. https://t.co/lpysr6UkZn
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026
Según las autoridades, durante un megaoperativo de ICE en Minnesota, Castro disparó en la pierna a Julio César Sosa, un migrante venezolano.
A mediados de mayo, fiscales estatales presentaron cargos contra el agente.
Además de las acusaciones por agresión, los fiscales sostienen que Castro presuntamente elaboró un informe falso para atribuirle a la víctima un supuesto delito.
Fiscalía acusa a Christian Castro de mentir sobre el incidente
😮Las autoridades de Minnesota arrestaron al agente Christian Castro, señalado de herir a un migrante y mentir sobre el incidente durante un operativo migratorio. https://t.co/rt60QShgDQ pic.twitter.com/aEWWGOkBiR
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 29, 2026
La investigación estatal sostiene que Castro y otro agente de ICE involucrado en el incidente acusaron falsamente a Sosa y a otro migrante.
Ambos agentes aseguraron que los migrantes los habían atacado con una pala y un palo de escoba.
Inicialmente, el Departamento de Justicia presentó cargos por agresión contra los dos migrantes.
Sin embargo, esos cargos fueron retirados posteriormente.
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La decisión ocurrió después de que se difundieran videos que contradecían la versión presentada por Castro y el otro agente.
El director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció en febrero que los agentes ofrecieron “testimonios falsos” bajo juramento sobre lo sucedido.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, afirmó que el arresto representa “un avance fundamental en el proceso judicial contra el señor Castro”.
Contexto de la operación y antecedentes
ICE officer wanted for shooting a man in Minneapolis booked in Cameron County jailhttps://t.co/MtdkE3s8jb
— KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) May 29, 2026
El incidente ocurrió durante la operación denominada “Metro Surge”.
En ese operativo, el Gobierno de Donald Trump desplegó cientos de agentes migratorios en Minneapolis.
La intervención provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.
Castro fue una de las tres personas involucradas en incidentes con disparos realizados por agentes de ICE durante esa operación.
Las otras dos víctimas fueron Renée Good y Alex Pretti.
Ambos eran ciudadanos estadounidenses.
Los dos murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.
El arresto de Castro se produce mientras continúan las investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales durante operativos migratorios.
Según datos del portal The Trace, durante el Gobierno de Trump los oficiales de migración dispararon contra 24 personas en todo el país.
Esos incidentes dejaron un saldo de seis personas fallecidas y 13 heridas.