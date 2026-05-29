Agente de ICE arrestado por disparar a migrante y mentir a autoridades

Arrestan a agente de ICE

Migrante venezolano fue baleado

Videos contradicen versión oficial

Las autoridades estadounidenses arrestaron este viernes a Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar contra un migrante venezolano en Minnesota y de mentir sobre lo ocurrido.

Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado, según Efe.

El arresto ocurrió en Texas, después de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lograran localizarlo.

La información fue confirmada por la fiscalía del condado de Hennepin mediante un comunicado. El caso se remonta a enero de este año.

Agente de ICE es arrestado tras disparo a migrante venezolano

Las autoridades estadounidenses arrestan a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de haber disparado a un migrante venezolano este año en Minnesota. https://t.co/lpysr6UkZn — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026

Según las autoridades, durante un megaoperativo de ICE en Minnesota, Castro disparó en la pierna a Julio César Sosa, un migrante venezolano.

A mediados de mayo, fiscales estatales presentaron cargos contra el agente.

Además de las acusaciones por agresión, los fiscales sostienen que Castro presuntamente elaboró un informe falso para atribuirle a la víctima un supuesto delito.

