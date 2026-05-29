Escándalo en Delaney Hall: denuncian uso de gas contra migrantes en huelga
Publicado el29/05/2026 a las 12:13
- Espaillat exige investigación inmediata
- Denuncian uso de gas lacrimógeno
- Más de 300 en huelga
El presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, Adriano Espaillat, expresó este jueves 28 de mayo de 2026 su preocupación por reportes que señalan el presunto uso de agentes químicos dentro del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.
Por qué importa: Más de 300 migrantes mantienen una huelga de hambre y trabajo para denunciar las condiciones del lugar.
La denuncia surge en medio de una creciente tensión alrededor del centro de detención, donde activistas, organizaciones comunitarias y manifestantes han mantenido una vigilia permanente desde que comenzó la protesta de los migrantes.
Denuncias en Delaney Hall generan alarma
En un comunicado, el congresista aseguró que los informes provenientes de Delaney Hall son “profundamente inquietantes” y pidió una investigación inmediata sobre lo ocurrido.
La reacción del legislador se produjo después de que diversas organizaciones denunciaran que personas detenidas dentro del centro fueron agredidas y expuestas a gas lacrimógeno.
Según las denuncias, los incidentes habrían ocurrido mientras continuaba la protesta iniciada el pasado viernes por cientos de migrantes recluidos en las instalaciones.
Espaillat señaló que las acusaciones requieren una aclaración urgente y una revisión exhaustiva de los hechos.
Organizaciones denuncian agresiones contra detenidos
El grupo Eyes on ICE informó que recibió reportes sobre las presuntas agresiones poco después de las 13:30 horas locales.
De acuerdo con Kathy O’Leary, presidenta de la organización, las víctimas presentaban sangrado y dificultades para respirar asociadas a la exposición al gas lacrimógeno.
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Las denuncias fueron difundidas mientras continuaban las manifestaciones en los alrededores de Delaney Hall.
Desde el inicio de la huelga, activistas y simpatizantes de los migrantes han mantenido presencia constante frente al centro de detención.
Durante estos días se han registrado tres enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargados también de la custodia del edificio, y manifestantes que respaldan las demandas de los detenidos.
Congresistas visitaron el centro antes de las denuncias
Espaillat formó parte de un grupo de congresistas que visitó el miércoles las instalaciones de Delaney Hall.
El centro, considerado el más grande de la costa Este de Estados Unidos, es administrado por GEO Group mediante un contrato de 15 años valorado en mil millones de dólares.
Durante la visita, el legislador sostuvo reuniones con hombres y mujeres inmigrantes que participan en la huelga.
Según indicó, los detenidos le entregaron una lista de reclamos relacionados con sus condiciones dentro del centro.
El congresista afirmó que las acusaciones sobre el posible uso de agentes químicos pocas horas después de esa visita, así como los reportes de lesiones y una presunta respuesta médica inadecuada, deben ser investigados sin demora.
Además, exigió una evaluación médica inmediata para todas las personas afectadas.
También solicitó una rendición de cuentas completa de lo sucedido y la preservación de todos los registros relacionados con el incidente, incluidos videos e informes oficiales.
“Estas acusaciones deben investigarse sin demora y se exigirán responsabilidades en los casos en que se hayan infringido las normas”, aseguró el legislador dominicano-estadounidense.