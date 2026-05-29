Escándalo en Delaney Hall: denuncian uso de gas contra migrantes en huelga

Espaillat exige investigación inmediata

Denuncian uso de gas lacrimógeno

Más de 300 en huelga

El presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, Adriano Espaillat, expresó este jueves 28 de mayo de 2026 su preocupación por reportes que señalan el presunto uso de agentes químicos dentro del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.

Por qué importa: Más de 300 migrantes mantienen una huelga de hambre y trabajo para denunciar las condiciones del lugar.

La denuncia surge en medio de una creciente tensión alrededor del centro de detención, donde activistas, organizaciones comunitarias y manifestantes han mantenido una vigilia permanente desde que comenzó la protesta de los migrantes.

Denuncias en Delaney Hall generan alarma

En un comunicado, el congresista aseguró que los informes provenientes de Delaney Hall son “profundamente inquietantes” y pidió una investigación inmediata sobre lo ocurrido.

La reacción del legislador se produjo después de que diversas organizaciones denunciaran que personas detenidas dentro del centro fueron agredidas y expuestas a gas lacrimógeno.

Según las denuncias, los incidentes habrían ocurrido mientras continuaba la protesta iniciada el pasado viernes por cientos de migrantes recluidos en las instalaciones.

Espaillat señaló que las acusaciones requieren una aclaración urgente y una revisión exhaustiva de los hechos.