Pam Bondi reconoce errores de edición en documentos del caso Epstein

Bondi admite errores documentales

Congreso exige transparencia

Caso Epstein sigue polémico

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció este viernes que el Departamento de Justicia cometió “errores de edición” en la publicación de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La declaración fue realizada ante congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Pese a admitir las fallas, Bondi defendió la actuación de la institución durante todo el proceso.

Según medios estadounidenses que tuvieron acceso a su declaración, Bondi aseguró que el Departamento de Justicia ha actuado con transparencia desde el inicio.

Pam Bondi responde cuestionamientos sobre el caso Epstein

La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi reconoce ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes «errores de edición» al publicar los papeles en el caso de Jeffrey Epstein.https://t.co/dO5f2e7P7s — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026

“Desde el primer día de este proceso, el departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia”, afirmó.

La exfuncionaria sostuvo que la postura de la dependencia siempre ha sido revisar cualquier posible evidencia relacionada con Epstein y las personas vinculadas al caso.

“Nuestra postura siempre ha sido que el departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados”, explicó.

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También señaló que se emprenderían acciones de investigación o enjuiciamiento cuando los hechos y la ley así lo justificaran.

Al concluir su intervención, Bondi reiteró su respaldo a la gestión de la Casa Blanca en este asunto.

“En definitiva, se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente Trump y su Administración”, declaró.