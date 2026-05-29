Pam Bondi reconoce errores de edición en documentos del caso Epstein
Publicado el29/05/2026 a las 11:42
- Bondi admite errores documentales
- Congreso exige transparencia
- Caso Epstein sigue polémico
La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció este viernes que el Departamento de Justicia cometió “errores de edición” en la publicación de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La declaración fue realizada ante congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Pese a admitir las fallas, Bondi defendió la actuación de la institución durante todo el proceso.
Según medios estadounidenses que tuvieron acceso a su declaración, Bondi aseguró que el Departamento de Justicia ha actuado con transparencia desde el inicio.
Pam Bondi responde cuestionamientos sobre el caso Epstein
La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi reconoce ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes «errores de edición» al publicar los papeles en el caso de Jeffrey Epstein.https://t.co/dO5f2e7P7s
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026
“Desde el primer día de este proceso, el departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia”, afirmó.
La exfuncionaria sostuvo que la postura de la dependencia siempre ha sido revisar cualquier posible evidencia relacionada con Epstein y las personas vinculadas al caso.
“Nuestra postura siempre ha sido que el departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados”, explicó.
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También señaló que se emprenderían acciones de investigación o enjuiciamiento cuando los hechos y la ley así lo justificaran.
Al concluir su intervención, Bondi reiteró su respaldo a la gestión de la Casa Blanca en este asunto.
“En definitiva, se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente Trump y su Administración”, declaró.
Supervivientes piden respuestas sobre el caso
La exfiscal general Pam Bondi reconoció este viernes ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió «errores de edición» en la publicación de documentos en el caso del delincuente Jeffrey Epstein.
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Antes de la comparecencia de Bondi, varios supervivientes relacionados con el caso Epstein se presentaron ante el Congreso.
Durante sus intervenciones expresaron que aún esperan obtener “verdad y transparencia” sobre lo ocurrido.
También manifestaron su deseo de recibir respuestas sobre aspectos que consideran pendientes.
Las declaraciones reflejaron que el caso continúa generando inquietudes entre quienes estuvieron afectados por las actividades del delincuente sexual.
La audiencia se desarrolló en un contexto de persistentes cuestionamientos sobre la publicación y manejo de documentos relacionados con la investigación.
No es la primera controversia para Bondi
La comparecencia de este viernes no representa la primera ocasión en que Bondi enfrenta preguntas en el Congreso por el caso Epstein.
En febrero de este año protagonizó una audiencia que generó fuertes críticas.
Legisladores y sectores de la opinión pública cuestionaron entonces su falta de sensibilidad hacia las víctimas.
Además, persistieron dudas sobre la gestión del Departamento de Justicia en materia de transparencia respecto a los documentos del caso.
Aquella intervención se convirtió en uno de los factores que fueron considerados entre las posibles causas de su posterior salida del cargo.
Por otra parte, recientemente se conoció que Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides después de abandonar el Departamento de Justicia en abril.
La exfuncionaria fue sometida a una operación hace algunas semanas, según la información divulgada recientemente.
Su nueva comparecencia ante el Congreso vuelve a situar el caso Epstein en el centro del debate político y público, especialmente por las preguntas que continúan existiendo sobre la gestión de los documentos relacionados con la investigación.