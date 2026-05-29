Gobernadora de Nueva York limita poder de ICE en escuelas e iglesias

Nueva York limita a ICE

Prohíben máscaras en operativos

Fin de acuerdos 287(g)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará este viernes un paquete de leyes destinado a reforzar la protección de la comunidad inmigrante y limitar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del estado.

Por qué importa: La medida surge en medio de una creciente confrontación entre las autoridades estatales y las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Hochul aseguró que las nuevas normas buscan evitar lo que calificó como un “abuso de poder flagrante” por parte de los agentes federales.

La legislación establecerá restricciones para las intervenciones de agentes de ICE en los llamados “lugares sensibles”.

ICE en Nueva York enfrentará nuevas restricciones

Nueva York promueve restricciones para operaciones del ICE: limita pasamontañas y operaciones en escuelas e iglesias.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/9CwuhFNqQR — Latinus (@latinus_us) May 29, 2026

Entre estos espacios se encuentran escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios.

De acuerdo con la normativa, los agentes migratorios solo podrán actuar en estos lugares si cuentan con una orden judicial de arresto.

La gobernadora presentó la iniciativa durante un acto en el que participaron líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias afectadas por detenciones y deportaciones.

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Durante el evento, Hochul defendió la necesidad de reforzar las protecciones para las comunidades inmigrantes.

“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades”, afirmó la mandataria estatal.

La medida busca establecer límites claros a la actuación de las autoridades migratorias federales dentro de espacios considerados esenciales para la vida comunitaria.