Gobernadora de Nueva York limita poder de ICE en escuelas e iglesias
Publicado el29/05/2026 a las 11:12
- Nueva York limita a ICE
- Prohíben máscaras en operativos
- Fin de acuerdos 287(g)
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará este viernes un paquete de leyes destinado a reforzar la protección de la comunidad inmigrante y limitar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del estado.
Por qué importa: La medida surge en medio de una creciente confrontación entre las autoridades estatales y las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Hochul aseguró que las nuevas normas buscan evitar lo que calificó como un “abuso de poder flagrante” por parte de los agentes federales.
La legislación establecerá restricciones para las intervenciones de agentes de ICE en los llamados “lugares sensibles”.
ICE en Nueva York enfrentará nuevas restricciones
Nueva York promueve restricciones para operaciones del ICE: limita pasamontañas y operaciones en escuelas e iglesias.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/9CwuhFNqQR
— Latinus (@latinus_us) May 29, 2026
Entre estos espacios se encuentran escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios.
De acuerdo con la normativa, los agentes migratorios solo podrán actuar en estos lugares si cuentan con una orden judicial de arresto.
La gobernadora presentó la iniciativa durante un acto en el que participaron líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias afectadas por detenciones y deportaciones.
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Durante el evento, Hochul defendió la necesidad de reforzar las protecciones para las comunidades inmigrantes.
“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades”, afirmó la mandataria estatal.
La medida busca establecer límites claros a la actuación de las autoridades migratorias federales dentro de espacios considerados esenciales para la vida comunitaria.
La ley prohíbe el uso de máscaras por agentes de la ley
Otro de los puntos centrales del paquete legislativo es la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en Nueva York.
Hochul cuestionó que agentes de ICE realicen operativos con el rostro cubierto.
Según la gobernadora, esta práctica no responde a una necesidad técnica o de seguridad.
Además, señaló que otras agencias federales, como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), no recurren de manera similar al uso de coberturas faciales.
La mandataria sostuvo que el objetivo de estas prácticas es “intimidar y amenazar a la población”.
La prohibición busca incrementar la identificación de los agentes que participan en operativos dentro del estado.
También pretende ofrecer mayores garantías de transparencia durante las actuaciones de las fuerzas del orden.
Fin de los acuerdos migratorios con policías locales
El paquete legal firmado por Hochul también elimina los convenios conocidos como 287(g).
Estos acuerdos permitían que departamentos de policía locales asumieran determinadas funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.
Con la nueva legislación, las autoridades locales dejarán de participar en estas tareas.
La gobernadora defendió la decisión argumentando que las policías deben concentrarse en la seguridad de sus comunidades.
“Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE”, enfatizó.
La firma de estas leyes llega en un momento de fuerte debate sobre la política migratoria en Estados Unidos.
Hochul enmarcó las nuevas medidas como una respuesta a lo que considera políticas migratorias “crueles” impulsadas desde la administración federal.
Con este paquete legislativo, Nueva York busca reforzar las protecciones para los inmigrantes y establecer nuevos límites a la actuación de las autoridades migratorias federales dentro del estado.