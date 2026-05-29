Trump arremete contra Jill Biden tras suposiciones sobre la salud del presidente

Trump arremete contra Jill Biden

Salud presidencial en debate

Jill Biden bajo críticas

Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la controversia al lanzar críticas directas contra Jill Biden, a quien señaló por no intervenir cuando, según su percepción, su esposo parecía estar sufriendo un problema de salud en público.

Durante declaraciones recientes, Trump aseguró que la entonces primera dama debió actuar de inmediato ante lo que él interpretó como señales de un posible derrame, comentario que rápidamente encendió el debate político.

El mandatario cuestionó el papel de Jill Biden en ese momento específico, sugiriendo que su reacción no fue la adecuada ante una situación que, desde su perspectiva, parecía grave.

Sus palabras provocaron reacciones encontradas, tanto de simpatizantes como de detractores, quienes consideraron que el comentario cruzó una línea al involucrar un tema de salud en la confrontación política.

El episodio que generó especulación

Las críticas de Trump se originaron tras un evento público en el que Joe Biden fue observado con movimientos que algunos interpretaron como señales de desorientación, lo que dio pie a especulaciones en redes sociales.

A partir de esas imágenes, Trump expresó que pensó que el presidente estaba atravesando un episodio médico serio, lo que lo llevó a cuestionar la actuación de su esposa.

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Aunque no se confirmaron reportes oficiales sobre un derrame ni se difundió información médica que respaldara esa versión, el comentario del presidente reactivó la conversación sobre la salud del mandatario.

La escena, ampliamente compartida en plataformas digitales, fue utilizada por críticos para reforzar dudas sobre la condición física del líder demócrata.