Policía acusa a mujer sin mano de usar celular y el video se vuelve viral
Publicado el29/05/2026 a las 10:14
- Policía acusa sin pruebas
- Multa anulada en corte
- Video genera indignación
Una parada de tránsito en Florida se convirtió en un caso viral después de que un oficial acusara a una conductora de manipular un teléfono celular con su mano derecha, pese a que ella nació sin esa extremidad.
El incidente ocurrió en el condado de Palm Beach y quedó registrado en un video difundido por la propia conductora, Kathleen «Katie» Thomas, quien compartió las imágenes en TikTok.
Por qué importa: El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales debido a la aparente contradicción entre la acusación del agente y la discapacidad visible de la mujer.
Las imágenes, grabadas por la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, muestran el momento en que el agente detiene a Thomas.
Mujer sin mano expone error policial en Florida
Multan a una mujer por usar el móvil con la mano derecha mientras conducía… pero ella no tiene mano derecha https://t.co/KjKjZt05ZS pic.twitter.com/XJyzgGybQT
— 20minutos.es (@20m) May 29, 2026
Según el oficial, la conductora estaba utilizando un teléfono celular mientras manejaba, según Efe.
«Usted condujo al lado mío sosteniendo un teléfono con su mano derecha, manipulando ese teléfono», le dice el agente durante la conversación.
Thomas, de 36 años, responde entre risas mientras levanta su brazo derecho para mostrar que no tiene mano.
«Obviamente no», contesta la conductora.
Además de no tener la mano derecha, a Thomas también le falta parte del antebrazo.
A pesar de la demostración, el oficial continúa cuestionándola.
«Usted tenía su mano arriba, manipulando (el teléfono)», insiste.
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Luego agrega: «Estoy preguntándole ahora: ¿Tenía o no tenía usted su teléfono en su mano?».
El video fue compartido esta semana en la cuenta de TikTok @slightlyoff.balance.
La publicación acumuló 24,5 millones de visualizaciones.
La multa fue cancelada por falta de evidencia
Tras la detención, Thomas explicó inicialmente que había recibido una multa y que tendría que presentarse ante la corte.
Días después, informó a sus seguidores que la sanción fue anulada.
La creadora de contenido compartió un nuevo video relatando el resultado de la audiencia.
«Fui a la corte esta mañana y obtuve un papel que dice ‘desechado'», explicó.
La razón registrada para cerrar el caso también llamó su atención.
«Y no puedo inventar la razón por la que esto se desechó. Dice ‘falta de evidencia’. Hermano, ya sabíamos eso», comentó mientras mostraba nuevamente su brazo derecho.
La resolución puso fin al proceso relacionado con la infracción de tránsito.
Millones reaccionan al caso en redes sociales
Thomas cuenta con más de 360.000 seguidores en TikTok.
En su perfil comparte aspectos de su vida cotidiana relacionados con su discapacidad.
Entre sus publicaciones también muestra actividades como el levantamiento de pesas.
Después de la difusión del video, millones de usuarios reaccionaron al episodio.
La conductora recibió mensajes de apoyo de personas dentro y fuera de Estados Unidos.
El caso también llegó a la televisión nacional.
Este viernes, Thomas apareció en el programa matutino «CBS This Morning».
Según relató, numerosos usuarios le han escrito para expresar su respaldo.
Muchos de ellos le han pedido que continúe con el caso e incluso que presente una demanda contra el departamento de policía.
La grabación sigue circulando ampliamente en redes sociales y se ha convertido en uno de los videos más comentados de los últimos días.