Policía acusa a mujer sin mano de usar celular y el video se vuelve viral

Policía acusa sin pruebas

Multa anulada en corte

Video genera indignación

Una parada de tránsito en Florida se convirtió en un caso viral después de que un oficial acusara a una conductora de manipular un teléfono celular con su mano derecha, pese a que ella nació sin esa extremidad.

El incidente ocurrió en el condado de Palm Beach y quedó registrado en un video difundido por la propia conductora, Kathleen «Katie» Thomas, quien compartió las imágenes en TikTok.

Por qué importa: El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales debido a la aparente contradicción entre la acusación del agente y la discapacidad visible de la mujer.

Las imágenes, grabadas por la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, muestran el momento en que el agente detiene a Thomas.

Mujer sin mano expone error policial en Florida

Multan a una mujer por usar el móvil con la mano derecha mientras conducía… pero ella no tiene mano derecha https://t.co/KjKjZt05ZS pic.twitter.com/XJyzgGybQT — 20minutos.es (@20m) May 29, 2026

Según el oficial, la conductora estaba utilizando un teléfono celular mientras manejaba, según Efe.

«Usted condujo al lado mío sosteniendo un teléfono con su mano derecha, manipulando ese teléfono», le dice el agente durante la conversación.

Thomas, de 36 años, responde entre risas mientras levanta su brazo derecho para mostrar que no tiene mano.

«Obviamente no», contesta la conductora.

Además de no tener la mano derecha, a Thomas también le falta parte del antebrazo.