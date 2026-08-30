Maduro reaparece desde prisión con un mensaje que sacude al chavismo tras el acuerdo petrolero con EE.UU.

Maduro reaparece en fotografías

Chavismo difunde las imágenes

Venezuela estrecha relación con EE.UU.

Supuestas nuevas fotografías de Nicolás Maduro aparecieron este domingo en sus redes sociales, acompañadas por un mensaje dirigido a sus seguidores y familiares.

Las imágenes están fechadas el 25 de junio y muestran al depuesto mandatario venezolano vestido con pantalón y sudadera gris, aunque no se precisó dónde fueron tomadas.

La publicación presenta las fotografías como un “regalo de amor y esperanza” y asegura transmitir un mensaje conjunto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El material rápidamente fue replicado por dirigentes chavistas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario.

Fotos de Nicolás Maduro aparecen en un momento clave para Venezuela

#ENTÉRATE | 🚨 Durante la mañana de este 30 de agosto se registró actividad en las redes sociales de Nicolás Maduro, luego de su detención a inicios de año. En los mensajes difundidos, aseguró que se mantiene firme y agradeció las muestras de solidaridad, las oraciones y los… pic.twitter.com/wjFtR4KziV — El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 30, 2026

La publicación adquiere relevancia porque surge días después del anuncio de un amplio acuerdo petrolero entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.

El mensaje atribuido a Maduro afirma que él y Flores mantienen su “fe intacta en Dios” y envían un abrazo a quienes continúan respaldándolos.

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Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar realizada en Caracas el pasado 3 de enero, según la información proporcionada.

Tras aquella operación, Delcy Rodríguez quedó al frente del gobierno venezolano, mientras Caracas y Washington comenzaron un proceso de acercamiento después de siete años sin relaciones diplomáticas.