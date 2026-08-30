Maduro reaparece desde prisión con un mensaje que sacude al chavismo tras el acuerdo petrolero con EE.UU.
Publicado el30/08/2026 a las 16:09
- Maduro reaparece en fotografías
- Chavismo difunde las imágenes
- Venezuela estrecha relación con EE.UU.
Supuestas nuevas fotografías de Nicolás Maduro aparecieron este domingo en sus redes sociales, acompañadas por un mensaje dirigido a sus seguidores y familiares.
Las imágenes están fechadas el 25 de junio y muestran al depuesto mandatario venezolano vestido con pantalón y sudadera gris, aunque no se precisó dónde fueron tomadas.
La publicación presenta las fotografías como un “regalo de amor y esperanza” y asegura transmitir un mensaje conjunto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El material rápidamente fue replicado por dirigentes chavistas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario.
Fotos de Nicolás Maduro aparecen en un momento clave para Venezuela
#ENTÉRATE | 🚨 Durante la mañana de este 30 de agosto se registró actividad en las redes sociales de Nicolás Maduro, luego de su detención a inicios de año. En los mensajes difundidos, aseguró que se mantiene firme y agradeció las muestras de solidaridad, las oraciones y los… pic.twitter.com/wjFtR4KziV
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 30, 2026
La publicación adquiere relevancia porque surge días después del anuncio de un amplio acuerdo petrolero entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.
El mensaje atribuido a Maduro afirma que él y Flores mantienen su “fe intacta en Dios” y envían un abrazo a quienes continúan respaldándolos.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros cerca de Ecuador y golpea su ruta de narcotráfico
Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar realizada en Caracas el pasado 3 de enero, según la información proporcionada.
Tras aquella operación, Delcy Rodríguez quedó al frente del gobierno venezolano, mientras Caracas y Washington comenzaron un proceso de acercamiento después de siete años sin relaciones diplomáticas.
Maduro enfrenta juicio mientras Washington y Caracas se acercan
📸 ¿Uso de IA? Nicolasito publica supuestas “fotos” de su padre en prisión.
📢 Nicolás Maduro Guerra, hijo del acusado de narcoterrorismo Nicolás Maduro, divulgó este domingo una supuestas “fotos” de su padre posando con ropa deportiva desde el centro de reclusión de Brooklyn.… pic.twitter.com/2UnO43PQat
— EVTV (@EVTVMiami) August 30, 2026
Maduro enfrenta en Nueva York acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras Flores afronta cargos relacionados con drogas y armas.
La difusión de las fotografías permite al chavismo proyectar la imagen de un Maduro todavía conectado con sus bases, pese a encontrarse fuera del poder.
También ocurre mientras Venezuela atraviesa una transformación de su relación con Washington, marcada ahora por negociaciones energéticas y una nueva etapa diplomática.
El contraste resulta significativo: mientras Maduro envía un mensaje de resistencia, el gobierno encabezado por Rodríguez profundiza acuerdos con la administración de Donald Trump.
Acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela eleva la tensión
Rodríguez informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla importantes objetivos de producción energética.
El plan busca superar una producción de 1.5 millones de barriles diarios y coloca nuevamente las enormes reservas venezolanas en el centro de la relación bilateral.
La mandataria encargada también agradeció públicamente a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por sus gestiones para concretar el entendimiento petrolero.
Sin embargo, el acercamiento genera resistencia: manifestantes chavistas marcharon en Caracas para rechazar la presencia estadounidense y exigir la liberación de Maduro y Flores.
El chavismo intenta mantener vigente la figura de Maduro
Las fotografías permiten que Maduro vuelva simbólicamente al debate venezolano justo cuando las decisiones sobre petróleo, diplomacia y poder avanzan sin su participación directa.
La publicación también funciona como mensaje político para una militancia que enfrenta una nueva realidad tras la caída del dirigente que dominó Venezuela durante años.
El PSUV y figuras cercanas al chavismo amplificaron inmediatamente las imágenes, reforzando la estrategia de mantener visible a Maduro entre simpatizantes dentro y fuera del país.
Ahora, el futuro político venezolano dependerá tanto del rumbo del gobierno de Rodríguez como de la relación con Washington y del proceso judicial contra Maduro.
Fuentes: Efe, El Heraldo de México