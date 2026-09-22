Walmart retira pasta congelada en todo EEUU por posible listeria: revisa estos lotes

Walmart retira pasta congelada

Dos lotes están afectados

Posible contaminación con listeria

Walmart enfrenta un retiro nacional de una pasta congelada después de que análisis rutinarios detectaran una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

Gias Foods retiró dos lotes de bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine, distribuidos en tiendas Walmart de Estados Unidos.

El producto afectado viene congelado en paquetes amarillos de 22 onzas y puede identificarse con el código UPC 194346442706.

Hasta el anuncio del retiro, la empresa aseguró que no había recibido reportes de personas enfermas relacionados con esta pasta.

Walmart retira pasta en todo EEUU por posible listeria

The maker of frozen pasta sold nationwide under Walmart’s bettergoods brand has issued a recall after state agencies on opposite ends of the U.S. found that some bags may contain listeria bacteria. https://t.co/YVe5RTRoUZ — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 22, 2026

Los consumidores deben revisar si tienen paquetes con los lotes L6079C o L6080C, información que aparece impresa en la parte posterior.

Las fechas de vencimiento correspondientes son 19 de septiembre de 2027 y 20 de septiembre de 2027, respectivamente.

El retiro fue anunciado el 15 de septiembre tras un programa de muestreo de autoridades agrícolas de Washington y Florida.

Las pruebas determinaron que los productos terminados podrían contener Listeria monocytogenes. Gias Foods suspendió su distribución mientras continúa la investigación.