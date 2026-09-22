Walmart retira pasta congelada en todo EEUU por posible listeria: revisa estos lotes
Publicado el22/09/2026 a las 16:23
- Walmart retira pasta congelada
- Dos lotes están afectados
- Posible contaminación con listeria
Walmart enfrenta un retiro nacional de una pasta congelada después de que análisis rutinarios detectaran una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.
Gias Foods retiró dos lotes de bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine, distribuidos en tiendas Walmart de Estados Unidos.
El producto afectado viene congelado en paquetes amarillos de 22 onzas y puede identificarse con el código UPC 194346442706.
Hasta el anuncio del retiro, la empresa aseguró que no había recibido reportes de personas enfermas relacionados con esta pasta.
Walmart retira pasta en todo EEUU por posible listeria
The maker of frozen pasta sold nationwide under Walmart’s bettergoods brand has issued a recall after state agencies on opposite ends of the U.S. found that some bags may contain listeria bacteria. https://t.co/YVe5RTRoUZ
— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 22, 2026
Los consumidores deben revisar si tienen paquetes con los lotes L6079C o L6080C, información que aparece impresa en la parte posterior.
Las fechas de vencimiento correspondientes son 19 de septiembre de 2027 y 20 de septiembre de 2027, respectivamente.
El retiro fue anunciado el 15 de septiembre tras un programa de muestreo de autoridades agrícolas de Washington y Florida.
Las pruebas determinaron que los productos terminados podrían contener Listeria monocytogenes. Gias Foods suspendió su distribución mientras continúa la investigación.
¿Por qué la listeria puede representar un riesgo?
Check your freezer: Popular Walmart item recalled over possible listeria risk https://t.co/5s2dqKVjPI
— FOX Business (@FoxBusiness) September 23, 2026
Por qué importa: la listeriosis puede resultar especialmente peligrosa durante el embarazo, en adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
El dato: los síntomas de una infección invasiva generalmente comienzan dentro de las dos semanas posteriores al consumo del alimento contaminado.
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Entre las señales están fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.
Durante el embarazo, la infección puede causar complicaciones graves, incluso cuando los síntomas de la persona embarazada sean leves o inexistentes.
¿Qué hacer si compraste la pasta retirada?
El proceso: primero revisa la marca, presentación, UPC, número de lote y fecha de vencimiento antes de consumir cualquier paquete almacenado en casa.
La FDA señala que quienes tengan uno de los productos afectados deben devolverlo al lugar donde fue comprado para recibir un reembolso completo.
Qué pueden hacer: quienes hayan consumido alimentos retirados y desarrollen fiebre junto con otros síntomas de listeriosis deben comunicarse con un proveedor médico.
Los consumidores también pueden contactar directamente a Gias Foods mediante sales@giasfoods.com para resolver preguntas relacionadas con este retiro.