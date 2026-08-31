Inundación en el Gran Cañón deja un muerto y unas 15 personas desaparecidas
Publicado el31/08/2026 a las 04:30
Una devastadora inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón dejó al menos una persona muerta, unas 15 desaparecidas o no localizadas y decenas de visitantes evacuados mientras continúan las operaciones de búsqueda.
Las fuertes tormentas provocaron el sábado una crecida de gran magnitud en Bright Angel Canyon y la zona de Phantom Ranch, destruyendo puentes peatonales, dañando senderos y afectando infraestructura crítica del parque.
El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado, en una muerte relacionada con las inundaciones.
Unas 15 personas siguen desaparecidas en el Gran Cañón
El Servicio de Parques Nacionales había informado inicialmente que más de 20 personas podían estar desaparecidas o sin localizar.
Sin embargo, funcionarios actualizaron posteriormente la estimación a aproximadamente 15 personas.
Las autoridades trabajan para determinar la ubicación de excursionistas y mochileros que podrían haber estado recorriendo el North Kaibab Trail, Phantom Ranch y otras zonas del interior del cañón cuando comenzaron las inundaciones.
Las operaciones de búsqueda han incluido sobrevuelos en helicóptero por el North Kaibab Trail y sectores del río Colorado.
Más de 60 personas fueron evacuadas
Al menos 62 personas fueron evacuadas de Phantom Ranch y de la parte baja del North Kaibab Trail durante las primeras operaciones de emergencia.
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Algunos excursionistas describieron escenas dramáticas mientras el agua, el lodo, las rocas y otros escombros avanzaban por el cañón.
Parth Desai contó que tuvo que buscar refugio entre cactus después de que su compañero comenzara a gritarle que subiera a una zona más elevada.
“Vimos cómo se desbordaba el arroyo, cómo surgían cascadas de la nada, rocas, lodo y deslizamientos de tierra por todas partes”, relató Desai.
Inundación destruyó puentes en Bright Angel Creek
La inundación comenzó aproximadamente a las 2:30 p.m. del sábado 29 de agosto después de que fuertes tormentas afectaran Bright Angel Canyon y Phantom Ranch.
El agua causó importantes daños a la infraestructura.
Casi todos los puentes peatonales que cruzaban Bright Angel Creek fueron destruidos, dificultando el desplazamiento de los excursionistas.
Phantom Ranch, Bright Angel Campground y todo el North Kaibab Trail permanecen cerrados hasta nuevo aviso.
Gran Cañón enfrenta problemas con el suministro de agua
La emergencia también dañó la Transcanyon Waterline, la tubería que suministra agua a importantes instalaciones del parque.
El sistema quedó fuera de servicio y obligó a las autoridades a imponer restricciones de agua en el South Rim.
A partir del lunes 31 de agosto se suspendieron los alojamientos nocturnos dentro del parque. También se estableció campamento seco, se restringió el acceso a varios puntos de agua y se prohibieron las fogatas de leña y carbón.
El parque permanece abierto para visitas durante el día, aunque algunos servicios pueden operar con horarios reducidos.
Autoridades advierten sobre nuevas tormentas
La emergencia todavía no termina.
Las autoridades advirtieron que nuevas lluvias y tormentas eléctricas podrían generar inundaciones adicionales, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios repentinos en las condiciones de senderos y del río.
El Servicio de Parques Nacionales también solicitó información de cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que estuvieran en las zonas afectadas cuando ocurrió la inundación.
La búsqueda de las personas que todavía no han sido localizadas continúa mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños provocados por una de las inundaciones más graves registradas recientemente en el área de Bright Angel Canyon.