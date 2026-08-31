Inundación en el Gran Cañón deja un muerto y unas 15 personas desaparecidas

Una devastadora inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón dejó al menos una persona muerta, unas 15 desaparecidas o no localizadas y decenas de visitantes evacuados mientras continúan las operaciones de búsqueda.

Las fuertes tormentas provocaron el sábado una crecida de gran magnitud en Bright Angel Canyon y la zona de Phantom Ranch, destruyendo puentes peatonales, dañando senderos y afectando infraestructura crítica del parque.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado, en una muerte relacionada con las inundaciones.

Unas 15 personas siguen desaparecidas en el Gran Cañón

El Servicio de Parques Nacionales había informado inicialmente que más de 20 personas podían estar desaparecidas o sin localizar.

Sin embargo, funcionarios actualizaron posteriormente la estimación a aproximadamente 15 personas.

Las autoridades trabajan para determinar la ubicación de excursionistas y mochileros que podrían haber estado recorriendo el North Kaibab Trail, Phantom Ranch y otras zonas del interior del cañón cuando comenzaron las inundaciones.

Las operaciones de búsqueda han incluido sobrevuelos en helicóptero por el North Kaibab Trail y sectores del río Colorado.

Más de 60 personas fueron evacuadas