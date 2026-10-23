Jueza federal frena operativos del Gobierno de Trump por presunto fraude electoral en nueve estados
Publicado el 22/10/2026 a las 20:01
- Jueza bloquea operativos electorales en nueve estados.
- DHS interrogaba votantes mediante listas cuestionadas.
- Gobierno de Trump tiene oportunidad de apelar.
Jueza federal frena operativos . Una jueza federal de California ordenó bloquear gran parte de los operativos por presunto fraude electoral que realizaba el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en nueve estados de Estados Unidos, en una decisión que limita las investigaciones de campo dirigidas a determinados votantes.
El fallo, emitido el miércoles 21 de octubre y conocido este jueves, fue dictado por la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien estableció restricciones a las actividades federales relacionadas con las elecciones, según informó la agencia EFE.
La resolución llega después de que agentes federales realizaran entrevistas a votantes inscritos utilizando información procedente de registros electorales oficiales y bases de datos comerciales.
¿En qué nueve estados quedan bloqueados los operativos?
La orden judicial prohíbe al DHS desarrollar “operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones” en los siguientes estados:
California
Connecticut
Georgia
Misuri
Nevada
Nueva York
Pensilvania
Washington
Wisconsin
La restricción no supone una prohibición general de las investigaciones sobre posibles irregularidades electorales.
Según el fallo, las operaciones quedan bloqueadas específicamente cuando los agentes federales sospechen de personas que, a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.
¿Por qué la jueza frenó las investigaciones del DHS?
Durante las últimas semanas, agentes del DHS habían realizado operativos relacionados con posibles casos de fraude electoral, en los que interrogaron a votantes registrados.
Para identificar a las personas investigadas, utilizaron listas elaboradas con información de padrones electorales estatales y bases de datos comerciales, cuya fiabilidad fue cuestionada por la magistrada.
En su resolución de 19 páginas, Martínez-Olguín calificó esas fuentes de información como “cuestionables”, según el despacho de EFE.
La jueza aclaró que los demandantes no sostienen que las investigaciones federales sobre el voto ilegal sean necesariamente contrarias a la ley.
El objetivo de la intervención judicial es evitar que las actuaciones de los agentes puedan intimidar a ciudadanos estadounidenses o amenazar su participación en los procesos electorales.
¿Quiénes demandaron al Gobierno de Trump?
La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Las organizaciones y autoridades demandantes cuestionaron las actividades de campo del DHS por sus posibles efectos sobre los derechos de los ciudadanos.
Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, organización que representa a los demandantes, destacó el significado de la decisión judicial.
En un comunicado divulgado este jueves, señaló que el fallo recuerda que, dentro de la democracia estadounidense, el poder supremo reside en los ciudadanos y no en el Gobierno.
Jueza federal frena operativos : ¿Puede el Gobierno de Trump apelar la decisión?
La jueza concedió plazo hasta el viernes 23 de octubre para la entrada en vigor de la orden, lo que permite al Gobierno de Donald Trump presentar una apelación.
Por su parte, un portavoz del DHS declaró al periódico The Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a votantes que considere ciudadanos estadounidenses.
La decisión judicial establece límites a determinadas actividades de campo del DHS, pero no elimina la facultad federal de investigar posibles delitos electorales.
El alcance del fallo dependerá de su entrada en vigor y de cualquier actuación posterior del Gobierno estadounidense ante los tribunales.