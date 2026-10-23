Jueza federal frena operativos del Gobierno de Trump por presunto fraude electoral en nueve estados

Jueza bloquea operativos electorales en nueve estados.

DHS interrogaba votantes mediante listas cuestionadas.

Gobierno de Trump tiene oportunidad de apelar.

Jueza federal frena operativos . Una jueza federal de California ordenó bloquear gran parte de los operativos por presunto fraude electoral que realizaba el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en nueve estados de Estados Unidos, en una decisión que limita las investigaciones de campo dirigidas a determinados votantes.

El fallo, emitido el miércoles 21 de octubre y conocido este jueves, fue dictado por la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien estableció restricciones a las actividades federales relacionadas con las elecciones, según informó la agencia EFE.

La resolución llega después de que agentes federales realizaran entrevistas a votantes inscritos utilizando información procedente de registros electorales oficiales y bases de datos comerciales.

¿En qué nueve estados quedan bloqueados los operativos?

La orden judicial prohíbe al DHS desarrollar “operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones” en los siguientes estados:

California

Connecticut

Georgia

Misuri

Nevada

Nueva York

Pensilvania

Washington

Wisconsin

La restricción no supone una prohibición general de las investigaciones sobre posibles irregularidades electorales.

Según el fallo, las operaciones quedan bloqueadas específicamente cuando los agentes federales sospechen de personas que, a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.