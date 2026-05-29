Xavier Becerra lidera encuesta para gobernador de California antes de primarias
Publicado el29/05/2026 a las 09:42
- Becerra lidera nueva encuesta
- Hilton sigue en segundo
- Primarias abiertas se acercan
Según una nueva encuesta estatal, el demócrata Xavier Becerra se consolida como el principal contendiente en la carrera por la gubernatura de California, al ampliar su ventaja sobre sus rivales a pocos días de las primarias abiertas del estado.
La encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), publicada el 27 de mayo, muestra a Becerra con el 23% de apoyo entre los votantes probables.
En segundo lugar aparece el republicano Steve Hilton con un 20%. Los resultados llegan a menos de una semana de las primarias no partidistas del 2 de junio.
En este sistema, conocido como “primarias abiertas”, los dos candidatos más votados avanzan a las elecciones generales de noviembre, sin importar su afiliación política.
Xavier Becerra lidera encuesta para gobernador de California
New California Governor Poll
🔵 Becerra: 25%
🔴 Hilton: 21%
🔵 Steyer: 19%
🔴 Bianco: 11%
🔵 Porter: 7%
🔵 Mahan: 4%
(Berkeley) pic.twitter.com/O48ngDWhUy
— PredictionEdge (@PredictionEdge) May 29, 2026
La encuesta indica que tanto Becerra como Hilton mantienen una ventaja sobre el resto de los aspirantes.
Tom Steyer, empresario multimillonario, activista climático y candidato demócrata, ocupa la tercera posición con un 15% de apoyo.
Mark Baldassare, director de la encuesta estatal del PPIC, señaló a USA TODAY que aún existe la posibilidad de cambios en los días finales de campaña.
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“Aún quedan algunos días y siempre existe la posibilidad de que Tom Steyer gane terreno y se sitúe entre los dos primeros”, afirmó.
Sin embargo, destacó que Becerra ha registrado un crecimiento importante en las preferencias electorales.
“Pero Becerra ha experimentado un aumento significativo que lo ha colocado en una posición donde cuenta con el mayor apoyo en general”, agregó Baldassare.
La competencia sigue cerrada detrás de los líderes
Democrat Xavier Becerra leads the race for California governor with a tight race shaping up for second ahead of the June 2 primary election, according to a new poll. https://t.co/xVASriSnrT
— NBC Bay Area (@nbcbayarea) May 29, 2026
Después de los tres primeros lugares aparecen otros candidatos con porcentajes relativamente cercanos.
El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, se ubica en cuarto lugar con un 13%.
La excongresista demócrata Katie Porter ocupa la quinta posición con un 12%.
La encuesta fue realizada entre casi 1,000 votantes probables.
El estudio tiene un margen de error del 4%.
Los resultados reflejan una competencia disputada por los puestos que darán acceso a la elección general de noviembre.
Mientras Becerra y Hilton se mantienen al frente, la diferencia entre los candidatos que los siguen deja abierta la posibilidad de movimientos en los días previos a la votación.
El ascenso de Becerra marca la campaña
La encuesta llega en un momento clave para la campaña de Becerra.
El exsecretario de Salud y Servicios Humanos busca convertirse en el primer gobernador latino electo de California desde finales del siglo XIX.
Además, aspira a suceder al actual gobernador Gavin Newsom, cuyo mandato concluye en enero.
Rusty Hicks, presidente del Partido Demócrata de California, declaró previamente a USA TODAY que le ha impresionado el crecimiento de Becerra en la contienda.
Ese avance contrasta con la situación que enfrentaba a principios de año.
Durante varios meses, su campaña registró resultados de un solo dígito en distintas encuestas.
El panorama comenzó a cambiar después de que el excongresista Eric Swalwell abandonara la carrera en abril.
Actualmente, Becerra figura entre los principales aspirantes y ha ganado 15 puntos porcentuales desde la primera encuesta patrocinada por los demócratas de California, publicada el 24 de marzo.
Según Hicks, el crecimiento del candidato ha estado impulsado por el respaldo de votantes demócratas leales, latinos y personas sin preferencia partidista.
Con las primarias a pocos días de celebrarse, la más reciente encuesta confirma que Becerra llega al tramo final de la campaña como el candidato con mayor apoyo entre los votantes consultados.