Xavier Becerra lidera encuesta para gobernador de California antes de primarias

Becerra lidera nueva encuesta

Hilton sigue en segundo

Primarias abiertas se acercan

Según una nueva encuesta estatal, el demócrata Xavier Becerra se consolida como el principal contendiente en la carrera por la gubernatura de California, al ampliar su ventaja sobre sus rivales a pocos días de las primarias abiertas del estado.

La encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), publicada el 27 de mayo, muestra a Becerra con el 23% de apoyo entre los votantes probables.

En segundo lugar aparece el republicano Steve Hilton con un 20%. Los resultados llegan a menos de una semana de las primarias no partidistas del 2 de junio.

En este sistema, conocido como “primarias abiertas”, los dos candidatos más votados avanzan a las elecciones generales de noviembre, sin importar su afiliación política.

Xavier Becerra lidera encuesta para gobernador de California

New California Governor Poll 🔵 Becerra: 25%

🔴 Hilton: 21%

🔵 Steyer: 19%

🔴 Bianco: 11%

🔵 Porter: 7%

🔵 Mahan: 4% (Berkeley) pic.twitter.com/O48ngDWhUy — PredictionEdge (@PredictionEdge) May 29, 2026

La encuesta indica que tanto Becerra como Hilton mantienen una ventaja sobre el resto de los aspirantes.

Tom Steyer, empresario multimillonario, activista climático y candidato demócrata, ocupa la tercera posición con un 15% de apoyo.

Mark Baldassare, director de la encuesta estatal del PPIC, señaló a USA TODAY que aún existe la posibilidad de cambios en los días finales de campaña.

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“Aún quedan algunos días y siempre existe la posibilidad de que Tom Steyer gane terreno y se sitúe entre los dos primeros”, afirmó.

Sin embargo, destacó que Becerra ha registrado un crecimiento importante en las preferencias electorales.

“Pero Becerra ha experimentado un aumento significativo que lo ha colocado en una posición donde cuenta con el mayor apoyo en general”, agregó Baldassare.