Gavin Newsom explota contra Trump y lo acusa de querer “amañar elecciones”

Newsom acusa corrupción Trump

Demócratas alertan riesgo democrático

Trump enfrenta nuevas críticas El gobernador de California, Gavin Newsom, arremetió este martes contra Donald Trump durante un acto en Washington organizado por el Center for American Progress (CAP). Por qué importa: Newsom es uno de los líderes demócratas más mencionados rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, según Efe. Sus declaraciones llegan en medio de un ambiente político marcado por las elecciones de medio mandato y el debate sobre derechos civiles en Estados Unidos. El gobernador aseguró que “la Administración Trump es una historia de corrupción”. Newsom afirmó que la corrupción “es la gran amenaza y está tomando forma a diario de todas las maneras posibles”.

Gavin Newsom acusa corrupción dentro del entorno de Trump El gobernador de California carga contra Trump y lanza una frase demoledora: ‘Su Administración es una historia de corrupción’https://t.co/Dts9aegRZu — El HuffPost (@ElHuffPost) May 19, 2026 Durante su intervención, señaló que el Gobierno de Trump “llegó a un acuerdo consigo mismo”. Según explicó, se creó “un fondo discrecional de casi 1.800 millones de dólares”.

El objetivo, aseguró, era compensar a personas cercanas a Trump investigadas por el Departamento de Justicia. Newsom también mencionó otros casos que calificó como ejemplos de corrupción a gran escala. TE PUEDE INTERESAR: Juez frena polémicos arrestos de ICE en tribunales de Nueva York “Estamos hablando de una corrupción a gran escala, como nunca antes habíamos visto”, afirmó. El gobernador incluyó en sus críticas a las familias Witkoff y Kushner.

Además, mencionó a la denominada Junta de Paz. Según dijo, su propósito es “obtener una parte de Oriente Medio”. “Todo esto ocurre a plena vista”, añadió durante el acto. El gobernador cuestiona al Congreso y al Senado Newsom no limitó sus críticas únicamente a la administración Trump. También cuestionó el papel de las instituciones políticas del país.

“¿Dónde están las instituciones también cediendo, también vendiéndose?”, preguntó. El gobernador aseguró que Trump mantiene una confrontación constante con estados y ciudades demócratas. “Trump pelea mucho con ustedes, como habrán notado”, afirmó. Añadió que el mandatario republicano “ha librado una guerra de 10 años contra los estados y ciudades demócratas”. Newsom también abordó uno de los temas más sensibles de la política estadounidense.

Aseguró que los republicanos “están tratando de amañar las elecciones”. “Trump sabe que va a ser aplastado este noviembre”, declaró. El gobernador vinculó estas preocupaciones con la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley de Derechos Civiles. Explicó que la decisión permitió a estados del sur iniciar rediseños de distritos electorales. Según Newsom, estos cambios reducen el peso del voto de minorías, especialmente de la población afroamericana.

Alertó que “lo que sostiene nuestra democracia está en verdadero peligro ahora mismo”. Newsom llama a los demócratas a ser “el partido de la transformación” El gobernador aprovechó el encuentro para enviar un mensaje al Partido Demócrata. Recordó que hace un año muchos consideraban que el camino para los demócratas era moverse hacia el centro político. Sin embargo, dijo que ahora la situación es diferente. “Creo que cada vez más lo argumentaría desde la perspectiva de un luchador”, afirmó.

Newsom sostuvo que los ciudadanos quieren “gente con convicción y claridad”. También señaló que no buscan “ideólogos”. “Acción y pasión”, resumió como la receta política para el partido. El gobernador aseguró que Trump intenta llevar al país “de vuelta a un mundo anterior a la década de 1960”. Newsom afirmó que eso ya se observa en distintos ámbitos.