Juez frena polémicos arrestos de ICE en tribunales de Nueva York

ICE recibe revés judicial

Frenan arrestos migratorios

Nueva York limita operativos Un juez federal en Nueva York prohibió este lunes, en gran medida, que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o cerca de tribunales de inmigración en la ciudad. Por qué importa: La decisión representa un revés para una práctica impulsada durante la Administración Trump y cuestionada por organizaciones civiles y defensores de inmigrantes. El fallo fue emitido por el juez Kevin Castel en el distrito sur de Nueva York. La resolución sostiene que el Gobierno federal aplicó de forma incorrecta directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional para justificar los arrestos. Arrestos de ICE reciben fuerte revés Tribunal ordena a ICE suspender arrestos en cortes migratorias de Nueva Yorkhttps://t.co/OfkOTvbLVV

— Jesús García 🐦 (@JesusGar) May 19, 2026 Castel determinó que la política utilizada para permitir arrestos en tribunales estaba basada en una interpretación errónea de lineamientos administrativos. La orden judicial limita de manera importante las detenciones efectuadas por ICE en instalaciones judiciales migratorias y sus inmediaciones. El juez señaló que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar incorrectamente una guía administrativa.

Ese reconocimiento cambió el análisis previo del tribunal. TE PUEDE INTERESAR: Agente de ICE enfrenta hasta siete años de prisión por tiroteo La resolución también revierte decisiones anteriores emitidas por el propio Castel, según el portal Informador. En fallos previos, el juez había permitido que continuaran las detenciones mientras avanzaba el litigio. Sin embargo, la admisión del error por parte del Gobierno federal modificó el panorama jurídico del caso.

La decisión fue emitida este lunes en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La política migratoria generó fuertes críticas La práctica de realizar arrestos en tribunales fue uno de los componentes más controversiales de la estrategia migratoria impulsada por la Administración Trump en Nueva York. Los arrestos ocurrían cuando migrantes acudían a audiencias rutinarias relacionadas con sus casos migratorios. Organizaciones civiles denunciaron durante años que estas acciones provocaban temor entre las comunidades inmigrantes. Los grupos defensores aseguraban que muchos migrantes evitaban asistir a sus audiencias por miedo a ser detenidos por ICE.

Según los demandantes, la práctica tenía un efecto disuasorio sobre la asistencia a los tribunales. También argumentaron que las detenciones podían afectar el acceso al debido proceso. Las críticas aumentaron debido a que las audiencias eran consideradas espacios donde los migrantes debían poder comparecer sin temor a ser arrestados. La controversia convirtió el tema en uno de los debates más visibles sobre políticas migratorias en la ciudad. El Gobierno defendió los arrestos migratorios El Departamento de Seguridad Nacional defendió la práctica ante los tribunales.

La agencia sostuvo que las detenciones eran una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación. El Gobierno argumentó que ICE necesitaba mantener mecanismos para localizar y detener a personas sujetas a procesos migratorios. Sin embargo, el tribunal concluyó que la base administrativa utilizada para justificar esos arrestos había sido aplicada incorrectamente. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre los límites de las acciones migratorias en espacios judiciales. El fallo también podría influir en futuros casos relacionados con operativos de ICE en tribunales de inmigración.