Agente de ICE enfrenta hasta siete años de prisión por tiroteo

ICE enfrenta cargos criminales

Video contradice versión oficial

Venezolano recibió disparo policial Un agente federal de ICE fue acusado en Minnesota. El caso está relacionado con un tiroteo ocurrido en enero. La fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty, anunció los cargos este lunes. Por qué importa: El caso se suma a las investigaciones sobre la conducta de agentes migratorios durante la Operación Metro Surge. La operación fue impulsada por la administración Trump en las Ciudades Gemelas, según CNN. Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado. También fue acusado de denunciar falsamente un delito.

Agente de ICE acusado tras tiroteo La Fiscalía acusa a un agente de ICE por herir a un venezolano durante operativo en Minesota (EE.UU.).https://t.co/OOcEtuf8Xp — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 18, 2026 Según Moriarty, las credenciales federales no lo protegen de enfrentar cargos estatales. “El Sr. Castro es un agente de ICE, pero su credencial federal no lo hace inmune”, declaró la fiscal.

Moriarty afirmó que “no hay tal cosa como inmunidad absoluta” para agentes federales que cometen delitos en Minnesota. Si es declarado culpable, Castro podría enfrentar entre tres y siete años de prisión por cada cargo de agresión. Además, podría recibir multas de hasta 14.000 dólares. Por el cargo menor de denuncia falsa, enfrentaría hasta 90 días de cárcel. También podría recibir una multa de 1.000 dólares.

DHS califica el caso como una maniobra política Un agente del ICE es acusado de disparar contra un migrante venezolano en Minneapolis Christian J. Castro enfrenta cinco cargos por el tiroteo durante la Operación ‘Metro Surge’, el operativo migratorio impulsado por la Administración Trump en Minnesota https://t.co/eAyYA0Sub8 pic.twitter.com/rKQl1ALozg — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 19, 2026 El Departamento de Seguridad Nacional respondió mediante un comunicado.

La agencia calificó las acciones de los políticos de Minnesota como “ilegales”. También aseguró que se trata de “una maniobra política”. El DHS indicó que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos investiga declaraciones hechas bajo juramento. TE PUEDE INTERESAR: Patrulla Fronteriza intercepta camión con 42 migrantes en Texas “Mentir bajo juramento es un delito federal grave”, señaló el comunicado.

La agencia dijo que los agentes podrían enfrentar medidas disciplinarias. Entre ellas se contempla el despido. También podrían enfrentar una persecución penal. “El más alto nivel de profesionalismo, integridad y conducta ética” es exigido a los agentes, añadió el DHS. El incidente ocurrió el 14 de enero en Minneapolis.

Julio César Sosa-Celis recibió un disparo a través de la puerta principal de una vivienda. Su primo, Alfredo A. Aljorna, también estuvo involucrado en el incidente. Inicialmente, ambos enfrentaban cargos federales. Las autoridades federales dijeron que habían atacado violentamente a un agente. Sin embargo, el Departamento de Justicia retiró esos cargos en febrero.

ICE informó posteriormente que dos agentes fueron puestos en licencia administrativa. La agencia señaló que los agentes hicieron declaraciones falsas bajo juramento. Video contradice versión del agente, según fiscales Moriarty aseguró este lunes que Castro nunca estuvo bajo amenaza. También afirmó que no fue golpeado con una pala ni con una escoba. La denuncia estatal incluye imágenes captadas por una cámara municipal.

Según los fiscales, el video muestra a Sosa-Celis afuera de la vivienda sosteniendo una pala para nieve. Aljorna llegó posteriormente en un vehículo. El hombre corrió hacia la casa mientras Castro salía de otro automóvil. La denuncia indica que Sosa-Celis soltó la pala antes de retroceder hacia la puerta principal. Momentos después, Aljorna resbaló cuando intentaba entrar a la vivienda.

Castro se lanzó sobre él y ambos forcejearon brevemente. Más tarde, Sosa-Celis ayudó a su primo a levantarse. Ambos ingresaron a la casa. Según la denuncia, segundos después Castro disparó a través de la puerta principal. La bala impactó a Sosa-Celis en la pierna.

Cuatro adultos y dos niños estaban dentro de la vivienda Las autoridades estatales dijeron que había seis personas dentro de la casa. Entre ellas se encontraban dos menores de edad. Uno de los adultos llamó al 911 para reportar el tiroteo. La denuncia asegura que agentes de ICE permanecieron afuera tras el disparo. También intentaron entrar a la vivienda.

Posteriormente, los agentes desplegaron gas lacrimógeno. Luego ingresaron a la casa y arrestaron a los cuatro adultos. Según el documento judicial, los paramédicos tardaron casi una hora en atender a Sosa-Celis. Finalmente fue trasladado a un hospital. Los fiscales señalaron que la pala permaneció en el suelo durante todo el incidente.

Sosa-Celis y Aljorna reconocieron haber sostenido una escoba en algún momento. Sin embargo, ambos negaron haber golpeado al agente. La denuncia incluye una declaración que Castro entregó al FBI. En ella sostuvo que fue atacado por tres hombres con una escoba y una pala. Pero los fiscales dijeron que el video contradice su relato.