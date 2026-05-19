Patrulla Fronteriza intercepta camión con 42 migrantes en Texas

Migrantes encerrados en Texas

Camión superaba 33 grados

Hombre enfrenta cargos federales La Justicia de Estados Unidos presentó cargos por tráfico de personas contra un hombre acusado de transportar a 42 migrantes dentro de un camión en Texas. Por qué importa: El caso ocurre en medio de nuevas alertas por las condiciones extremas que enfrentan migrantes durante intentos de cruce irregular hacia Estados Unidos. Las autoridades señalaron que las personas viajaban encerradas dentro del vehículo y expuestas a altas temperaturas. Tráfico de migrantes termina en arresto en Texas Encuentran 42 migrantes al interior de un camión en Texas; acusan al conductor de tráfico de personas.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/jIo6FYn1L6 — Latinus (@latinus_us) May 19, 2026

La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan Nasario Reyes, de 43 años y residente de Oklahoma, el pasado 16 de mayo. El arresto ocurrió en un retén ubicado en Sarita, Texas, según informó la oficina del fiscal del distrito sur de Texas. Las autoridades indicaron que los agentes decidieron inspeccionar el vehículo después de notar al conductor nervioso durante la revisión. Al abrir el camión, encontraron a 42 migrantes en el interior del vehículo.

El comunicado oficial señaló que el camión estaba cerrado desde afuera. Además, la temperatura dentro de la unidad superaba los 33 grados centígrados. Las autoridades también informaron el hallazgo de 16 gramos de metanfetamina dentro del vehículo. Migrantes provenían de varios países latinoamericanos Según las autoridades, los migrantes localizados en el camión enfrentan cargos separados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Las personas provenían de distintos países de América Latina, según Infobae.

Entre ellos había migrantes de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil. TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores del Mundial 2026 lanzan advertencia por operativos migratorios El caso volvió a poner atención sobre las condiciones peligrosas utilizadas por redes de tráfico de personas. Las altas temperaturas dentro de vehículos cerrados representan uno de los principales riesgos para los migrantes transportados de manera clandestina. En Texas, las autoridades han reportado varios incidentes similares en los últimos años.

Acusado enfrenta hasta 40 años de prisión De acuerdo con la fiscalía, Juan Nasario Reyes enfrenta cargos por tráfico de personas y tráfico de drogas. Si es declarado culpable, podría recibir hasta cinco años de prisión por los cargos relacionados con tráfico de personas. Además, podría enfrentar una condena de hasta 40 años por los cargos vinculados al narcotráfico. El caso fue presentado menos de una semana después de otro hallazgo relacionado con migrantes en Texas. Autoridades locales encontraron los cuerpos sin vida de seis migrantes dentro de un vagón de tren de carga.