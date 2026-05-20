Encuentran a 19 mexicanos escondidos en drenaje para entrar a EE.UU.
Publicado el20/05/2026 a las 13:39
- Migrantes ocultos en drenaje
- Menores cruzaban la frontera
- CBP refuerza vigilancia
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó el hallazgo de diecinueve migrantes mexicanos escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México.
Entre los migrantes encontrados había tres menores de edad que viajaban solos.
El hallazgo ocurrió la noche del pasado 4 de mayo.
Migrantes en drenaje alarman a autoridades
Según las autoridades, el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectó actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje.
Los agentes acudieron al lugar y localizaron a dieciséis adultos y tres menores que intentaban ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.
Por qué importa: El caso vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
También refleja el uso de rutas cada vez más peligrosas para evitar ser detectados por las autoridades migratorias.
Patrulla Fronteriza desplegó operativo en túneles
Tras localizar a los migrantes, el Equipo de Túneles del Sector San Diego realizó labores para despejar el sistema de drenaje.
Las autoridades revisaron el área para confirmar que no hubiera más personas ocultas dentro de la infraestructura subterránea.
El Sector San Diego es una de las zonas con mayor actividad migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: ICE y ley SB4 generan temor rumbo al Mundial de Fútbol en Texas
La CBP señaló que los migrantes encontrados quedaron bajo custodia migratoria.
Los detenidos serán deportados o procesados por intentar ingresar nuevamente al país tras haber sido expulsados anteriormente.
El operativo ocurrió después de que las cámaras de vigilancia detectaran movimientos cerca de los canales de drenaje fronterizos.
Autoridades vinculan el caso con antecedentes criminales
Las autoridades identificaron entre los arrestados a Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31.
Las autoridades deportaron previamente a ambos hermanos mexicanos. Según la CBP, un tribunal de California condenó a los dos en 2017.
Las condenas estuvieron relacionadas con posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina.
Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, aseguró que este tipo de cruces representan riesgos importantes.
En un comunicado, afirmó que estos intentos “con frecuencia” involucran a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública estadounidense.
Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaban los migrantes dentro del sistema de drenaje.
Tampoco informaron si los menores viajaban con familiares antes de ser encontrados.
Muertes recientes aumentan preocupación en la frontera
El hallazgo ocurrió poco antes de otro incidente registrado en Laredo, Texas.
En ese caso, seis inmigrantes murieron mientras intentaban ingresar a Estados Unidos dentro de un vagón de carga.
La muerte de migrantes durante intentos de cruce ilegal ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Diversos grupos han advertido sobre el aumento de rutas peligrosas utilizadas por migrantes para entrar al país.
Defensores de inmigrantes sostienen que la campaña de deportaciones masivas impulsada por la Administración Trump ha empujado a muchas personas a tomar mayores riesgos.
Según estas organizaciones, las restricciones migratorias y el temor a ser detenidos han provocado que algunos migrantes busquen caminos más peligrosos y clandestinos.