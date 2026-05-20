Encuentran a 19 mexicanos escondidos en drenaje para entrar a EE.UU.

Migrantes ocultos en drenaje

Menores cruzaban la frontera

CBP refuerza vigilancia

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó el hallazgo de diecinueve migrantes mexicanos escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México.

Entre los migrantes encontrados había tres menores de edad que viajaban solos.

El hallazgo ocurrió la noche del pasado 4 de mayo.

Migrantes en drenaje alarman a autoridades

Según las autoridades, el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectó actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje.

Los agentes acudieron al lugar y localizaron a dieciséis adultos y tres menores que intentaban ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.