ICE y ley SB4 generan temor rumbo al Mundial de Fútbol en Texas

ICE preocupa a inmigrantes

Texas refuerza vigilancia migratoria

Mundial genera temor migratorio

La celebración del Mundial de Fútbol en Texas ya genera preocupación entre organizaciones proinmigrantes.

Activistas han emitido alertas para personas inmigrantes que planean asistir a partidos del torneo.

Texas será el estado con mayor cantidad de encuentros mundialistas.

Mundial en Texas aumenta tensión migratoria

La preocupación principal gira alrededor de la presencia de agentes migratorios y operativos de seguridad.

Organizaciones señalan que la situación podría representar riesgos para inmigrantes indocumentados.

También advierten sobre posibles revisiones y cuestionamientos migratorios durante eventos masivos.