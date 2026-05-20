ICE y ley SB4 generan temor rumbo al Mundial de Fútbol en Texas
Publicado el20/05/2026 a las 13:03
- ICE preocupa a inmigrantes
- Texas refuerza vigilancia migratoria
- Mundial genera temor migratorio
La celebración del Mundial de Fútbol en Texas ya genera preocupación entre organizaciones proinmigrantes.
Activistas han emitido alertas para personas inmigrantes que planean asistir a partidos del torneo.
Texas será el estado con mayor cantidad de encuentros mundialistas.
Mundial en Texas aumenta tensión migratoria
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La preocupación principal gira alrededor de la presencia de agentes migratorios y operativos de seguridad.
Organizaciones señalan que la situación podría representar riesgos para inmigrantes indocumentados.
También advierten sobre posibles revisiones y cuestionamientos migratorios durante eventos masivos.
Activistas alertan sobre presencia de ICE
El despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha encendido las alarmas.
La presencia de agentes federales cerca de estadios preocupa especialmente a organizaciones defensoras de inmigrantes.
Activistas sostienen que eventos deportivos de gran escala podrían convertirse en puntos de vigilancia migratoria.
Las advertencias incluyen riesgos para personas sin estatus migratorio regular.
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Según las organizaciones, los operativos podrían extenderse a zonas turísticas y áreas cercanas a los partidos.
Los grupos proinmigrantes recomiendan cautela a quienes planeen viajar al estado durante el torneo.
También pidieron a las comunidades mantenerse informadas sobre posibles operativos.
El temor aumenta debido al historial de medidas migratorias implementadas en Texas.
La ley SB4 incrementa la preocupación
Las organizaciones también advierten sobre la aplicación de la ley SB4 en Texas.
La normativa permite una mayor colaboración entre policías locales y autoridades migratorias.
Activistas aseguran que esto amplía los riesgos para inmigrantes indocumentados.
La ley permite a las agencias locales detener y cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona.
Esa situación genera temor entre visitantes y residentes inmigrantes.
Los grupos defensores consideran que la combinación entre eventos masivos y vigilancia migratoria podría aumentar tensiones.
Texas ha sido uno de los estados con políticas migratorias más estrictas.
Por ello, organizaciones comunitarias consideran necesario advertir a quienes planean asistir a los partidos.
Las alertas han comenzado a circular especialmente en redes comunitarias y grupos de apoyo migrante.
Advierten sobre revisiones de teléfonos y dispositivos
Otra preocupación señalada por activistas es la posible revisión de teléfonos y dispositivos electrónicos.
Las organizaciones denunciaron advertencias sobre inspecciones invasivas por parte de autoridades fronterizas.
Según las alertas, estas revisiones podrían afectar a visitantes internacionales.
Los activistas señalan que la revisión de dispositivos podría derivar en consecuencias migratorias.
Entre ellas, mencionan posibles problemas relacionados con visas.
También advierten que ciertos contenidos en teléfonos o dispositivos podrían desencadenar cuestionamientos adicionales.
Las organizaciones recomiendan a los visitantes conocer sus derechos antes de viajar.
La preocupación crece mientras se aproxima el torneo y aumentan las medidas de seguridad previstas para los encuentros.
Activistas insisten en que las comunidades inmigrantes deben mantenerse informadas y tomar precauciones.
El debate sobre seguridad y migración ya comienza a marcar el ambiente previo al Mundial en Texas.