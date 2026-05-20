ICE entra a casa y arresta a beneficiaria de DACA sin mostrar orden
Publicado el20/05/2026 a las 11:41
- ICE arresta beneficiaria DACA
- Denuncian ingreso sin orden
- Abogada no pudo intervenir
La detención de Karla Toledo, una mujer de 31 años protegida por el programa DACA, ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos del ICE durante operativos migratorios.
Por qué importa: Toledo fue arrestada después de que agentes migratorios ingresaran a su vivienda sin mostrar una orden judicial, según denunciaron sus padres.
Todo ocurrió a las 8:00 de la mañana del lunes 18 de mayo, según Univision.
Karla Toledo y su esposo se preparaban para ir a trabajar cuando observaron la presencia de agentes del ICE afuera de su hogar.
Ante la situación, ambos decidieron entrar rápidamente a la vivienda y cerrar la puerta.
ICE arresta a beneficiaria DACA en vivienda
Tucson, AZ: ICE agents detained Karla Toledo, who claims to be a DACA recipient. She can be heard asking «Where’s the warrant?» just before she was detained.
Arizona Rep. Grijalva claims that Karla has «legal status» and that ICE is «blatantly disregarding the law». pic.twitter.com/V4xEXAd5SU
— Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) May 20, 2026
Sin embargo, los agentes utilizaron la fuerza para impedir que la puerta se cerrara por completo.
De acuerdo con el relato de sus padres, uno de los agentes cayó al suelo mientras intentaban abrir la entrada.
Después de ingresar, los agentes procedieron con el arresto de Toledo.
Durante el operativo, la mujer insistió en repetidas ocasiones en preguntar si tenían una orden judicial para entrar a la propiedad privada.
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Según sus familiares, los agentes nunca mostraron dicho documento.
Carolina Silva, directora ejecutiva de Scholarships y residente de Tucson, explicó que normalmente el ICE solo detiene a beneficiarios del programa DACA cuando existen antecedentes penales graves o una orden previa de deportación.
No obstante, afirmó que Karla Toledo no encaja en ninguno de esos casos.
Cuestionan legalidad del operativo migratorio
One of the attorneys representing a local Dreamer, reportedly detained by U.S. Immigration and Customs Enforcement this week, says Karla Toledo, 29, is no longer believed to be in Tucson. https://t.co/FYZE11pXQy
— KVOA News 4 Tucson (@KVOA) May 20, 2026
La situación ha provocado cuestionamientos sobre la legalidad del ingreso de los agentes a la vivienda.
Normalmente, las autoridades necesitan una orden judicial firmada por un juez para poder entrar a una casa.
En caso de no contar con ella, podría tratarse de una violación a las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda.
Dicha enmienda protege a las personas contra registros e incautaciones consideradas irracionales.
Los padres de Toledo sostienen que, además de no existir una orden judicial, tampoco había razones para detenerla.
Aseguran que su hija no tiene antecedentes penales.
También señalaron que su estatus migratorio bajo el programa DACA se encontraba vigente y al día.
El programa DACA, conocido oficialmente como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fue creado en 2012.
La medida fue impulsada durante la administración del expresidente Barack Obama.
Su objetivo fue proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que no cuentan con un estatus migratorio legal.
Abogada denunció que le negaron acceso
🔴En el momento: La congresista de Arizona @Rep_Grijalva llegó a las oficinas de ICE en Tucson para pedir información sobre la detención de Karla Toledo, beneficiaria de DACA, quien fue detenida en su vivienda de manera agresiva,según videos a los que tuvo acceso Conecta Arizona. pic.twitter.com/vCqwYgMaMi
— Conecta Arizona (@ConectaArizona) May 18, 2026
La abogada local River Feldmann aseguró que intentó brindar asistencia legal a Toledo durante el arresto.
Sin embargo, afirmó que los agentes le impidieron el acceso.
Según Feldmann, los oficiales argumentaron que estaban protegiendo la propiedad privada y manteniendo el orden público.
El caso ha llamado la atención debido a que involucra a una beneficiaria activa de DACA.
También ha generado dudas sobre los límites de actuación de las autoridades migratorias dentro de propiedades privadas.
Hasta ahora, la familia de Toledo sostiene que los agentes nunca presentaron una orden firmada por un juez.
La detención ocurre en medio de crecientes preocupaciones sobre los procedimientos utilizados por autoridades migratorias durante operativos residenciales.