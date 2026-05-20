ICE entra a casa y arresta a beneficiaria de DACA sin mostrar orden

ICE arresta beneficiaria DACA

Denuncian ingreso sin orden

Abogada no pudo intervenir

La detención de Karla Toledo, una mujer de 31 años protegida por el programa DACA, ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos del ICE durante operativos migratorios.

Por qué importa: Toledo fue arrestada después de que agentes migratorios ingresaran a su vivienda sin mostrar una orden judicial, según denunciaron sus padres.

Todo ocurrió a las 8:00 de la mañana del lunes 18 de mayo, según Univision.

Karla Toledo y su esposo se preparaban para ir a trabajar cuando observaron la presencia de agentes del ICE afuera de su hogar.

Ante la situación, ambos decidieron entrar rápidamente a la vivienda y cerrar la puerta.