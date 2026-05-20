ICE arresta a joven hondureño en tribunal de inmigración horas después de fallo federal en NY

ICE arresta hondureño en NY

Juez federal prohibió detenciones

Crecen críticas contra ICE Un inmigrante hondureño fue arrestado este martes por agentes de ICE en Nueva York. La detención ocurrió tras salir de una audiencia migratoria, según Efe. El caso ocurrió menos de 24 horas después de un fallo federal. La orden judicial prohibía arrestos migratorios dentro o cerca de tribunales de inmigración en la ciudad. ICE en Nueva York desata nueva controversia El arresto ocurrió en el edificio federal de 26 Federal Plaza. Ahí operan el tribunal de inmigración y varias agencias federales. Por qué importa: El caso ha generado nuevas críticas contra ICE. También aumentó la preocupación entre grupos defensores de inmigrantes y legisladores.

La detención podría representar un desafío directo a la orden emitida por un juez federal apenas un día antes. Juez federal prohibió arrestos en tribunales Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@univisionsatx)

El juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, emitió el fallo el lunes. El magistrado concluyó que el Gobierno federal utilizó de forma incorrecta directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional. Según la decisión, la política que justificaba arrestos en tribunales migratorios se apoyaba en una interpretación errónea de esas normas. TE PUEDE INTERESAR: Gavin Newsom explota contra Trump y lo acusa de querer “amañar elecciones” La resolución marcó un cambio importante respecto a decisiones anteriores del propio Castel.

Antes, el juez había permitido que continuaran las detenciones en tribunales migratorios. Sin embargo, el Gobierno reconoció en marzo que cometió un error al aplicar incorrectamente una guía administrativa. Durante meses, grupos proinmigrantes denunciaron arrestos frecuentes en el edificio federal. También acudieron congresistas como observadores ante las múltiples detenciones reportadas en el lugar. Activistas y abogados reaccionan al arresto El inmigrante arrestado fue identificado únicamente como Alexander. Tiene 21 años y no posee antecedentes penales, según medios locales.

La defensa fue asumida por el New York Assistant Group y el New York Habeas Project, vinculado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Benjamin Remy, abogado involucrado en el caso, aseguró que no le sorprendió la presencia de ICE tras el fallo judicial. “No nos sorprende que el ICE haya mantenido su presencia en el 26 Federal Plaza a pesar del fallo del juez Castel de ayer”, declaró. El abogado indicó que la política migratoria ha provocado sufrimiento durante meses. “Después de casi un año de innumerables personas sufriendo a manos de la cruel y violenta política de detención y deportación masiva del ICE, éste ha demostrado que no piensa detenerse”, dijo al diario The City.

Otro testigo del arresto fue el sacerdote y activista Fabián Arias. El religioso relató que el arresto ocurrió rápidamente y frente a varias personas. “Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos”, afirmó. Según Arias, agentes de ICE enmascarados participaron en la detención del hondureño. Persisten dudas sobre legalidad del operativo El medio The City señaló que existen excepciones dentro de un memorando interno de 2021.

Ese documento permite arrestos migratorios en situaciones específicas. Entre ellas aparecen amenazas a la seguridad nacional o preocupaciones extremas de seguridad pública. Hasta ahora, no se sabe si el caso del hondureño encaja en alguna de esas excepciones. ICE no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio local. El congresista demócrata Dan Goldman afirmó que están recopilando información sobre lo sucedido.

El legislador aseguró que el caso parece mostrar un incumplimiento de la orden judicial. “Sin duda parece que el ICE ha desobedecido flagrantemente” el fallo federal, afirmó. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, también criticó el arresto. El activista aseguró que ninguna agencia federal está por encima de la ley. “Desafiar una orden judicial federal socava el estado de derecho y erosiona la confianza pública en nuestras instituciones”, declaró.