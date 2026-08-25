EEUU reactiva muro de 100 kilómetros en la frontera de Arizona con México
Publicado el25/08/2026 a las 15:28
Estados Unidos retomó el proyecto para construir unas 62 millas, cerca de 100 kilómetros, de muro en la frontera entre Arizona y México, confirmó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Por qué importa: La obra reforzaría un extenso tramo fronterizo, pero enfrenta la oposición de la Nación Tohono O’odham por su posible impacto sobre tierras y sitios de importancia cultural y religiosa.
El comisionado de CBP, Rodney Scott, confirmó que el proyecto conocido como Tucson 5 volvió a ponerse en marcha como parte del reforzamiento de la frontera suroeste.
EEUU reactiva muro fronterizo de 100 kilómetros en Arizona
EE. UU. autoriza reactivar la construcción del muro fronterizo en Arizona
Estados Unidos autorizó la construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona, pese a las objeciones de la tribu Tohono O’odham sobre daños a suelo sagrado.
La decisión se oficializó tras la… pic.twitter.com/gh5rcEmsA7
— NX Noticias (@NXNoticias) August 26, 2026
La agencia sostiene que la zona desértica ha sido utilizada durante décadas para el contrabando de drogas, el tráfico de personas y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales.
La postura de CBP: Scott describió el área como uno de los corredores de contrabando y tráfico “más peligrosos” de la frontera suroeste.
El proyecto forma parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para ampliar nuevamente las barreras físicas en la frontera con México.
Sin embargo, la reactivación administrativa no significa que los 100 kilómetros de muro estén siendo levantados inmediatamente.
El dato: Documentos judiciales indican que CBP no anticipa comenzar las actividades de construcción de Tucson 5 antes del 12 de octubre de 2026.
Nación Tohono O’odham mantiene su batalla contra el muro
Estados Unidos informa que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O’odham.https://t.co/bfUiRELJsO
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 25, 2026
El anuncio llegó después de que un juez federal rechazara una solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción en el sur de Arizona.
La Nación argumentó que el proyecto podría afectar su reserva y constituir una invasión federal sobre tierras que considera esenciales para su identidad cultural y espiritual.
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El juez concluyó que, en esta etapa del caso, la tribu no demostró que la construcción reduciría ilegalmente su reserva o constituiría la invasión denunciada.
El límite: La decisión permite que el proyecto avance, pero no pone fin a la disputa judicial sobre la construcción del muro.
La controversia adquiere especial relevancia porque el territorio de la Nación Tohono O’odham se extiende durante aproximadamente 62 millas junto a la frontera entre Estados Unidos y México.
Legisladores piden frenar la construcción en Arizona
La congresista demócrata Adelita Grijalva, junto con otros tres representantes, pidió este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) suspender inmediatamente la construcción, según Efe.
Los legisladores sostienen que el Gobierno federal no realizó una consulta suficientemente significativa con las naciones tribales antes de avanzar con proyectos que podrían afectar sus territorios.
“Nos preocupa excesivamente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa”, señalaron los representantes en su petición.
La disputa: Los legisladores advierten sobre posibles efectos en sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales de comunidades tribales.
También cuestionaron el uso de fondos públicos para construir barreras fronterizas secundarias y pidieron evaluar otras estrategias de seguridad.
Entre ellas mencionaron la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada, por donde cruzan legalmente personas y mercancías entre ambos países.
El proyecto avanza, pero la disputa continúa
Por ahora, el fallo judicial elimina uno de los obstáculos inmediatos que enfrentaba Tucson 5 y permite al Gobierno federal continuar preparando el proyecto.
Qué sigue: La Nación Tohono O’odham mantiene abierta su disputa legal, mientras legisladores presionan a DHS e Interior para detener las obras y realizar nuevas consultas.
El caso enfrenta dos posiciones: el Gobierno defiende el muro como herramienta de seguridad fronteriza, mientras sus opositores reclaman protección para territorios tribales y sitios considerados sagrados.