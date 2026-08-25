EEUU reactiva muro de 100 kilómetros en la frontera de Arizona con México

Estados Unidos retomó el proyecto para construir unas 62 millas, cerca de 100 kilómetros, de muro en la frontera entre Arizona y México, confirmó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Por qué importa: La obra reforzaría un extenso tramo fronterizo, pero enfrenta la oposición de la Nación Tohono O’odham por su posible impacto sobre tierras y sitios de importancia cultural y religiosa.

El comisionado de CBP, Rodney Scott, confirmó que el proyecto conocido como Tucson 5 volvió a ponerse en marcha como parte del reforzamiento de la frontera suroeste.

EEUU reactiva muro fronterizo de 100 kilómetros en Arizona

EE. UU. autoriza reactivar la construcción del muro fronterizo en Arizona Estados Unidos autorizó la construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona, pese a las objeciones de la tribu Tohono O’odham sobre daños a suelo sagrado. La decisión se oficializó tras la… pic.twitter.com/gh5rcEmsA7 — NX Noticias (@NXNoticias) August 26, 2026

La agencia sostiene que la zona desértica ha sido utilizada durante décadas para el contrabando de drogas, el tráfico de personas y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales.

La postura de CBP: Scott describió el área como uno de los corredores de contrabando y tráfico “más peligrosos” de la frontera suroeste.

El proyecto forma parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para ampliar nuevamente las barreras físicas en la frontera con México.

Sin embargo, la reactivación administrativa no significa que los 100 kilómetros de muro estén siendo levantados inmediatamente.

El dato: Documentos judiciales indican que CBP no anticipa comenzar las actividades de construcción de Tucson 5 antes del 12 de octubre de 2026.