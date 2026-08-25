Trump decreta una semana de luto por Dolly Parton y su mensaje conmueve a Estados Unidos: “El mundo te quiere”
Publicado el25/08/2026 a las 12:03
- Trump decreta luto por Dolly Parton
- Banderas a media asta
- Cantante muere a los 80 años
La muerte de Dolly Parton provocó una reacción inmediata en la Casa Blanca y llevó al presidente Donald Trump a ordenar que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta durante una semana, un homenaje reservado para figuras de enorme impacto nacional.
La decisión fue anunciada pocas horas después de que se confirmara el fallecimiento de la cantante, compositora y filántropa a los 80 años, una noticia que generó una ola de mensajes de despedida desde distintos sectores políticos, culturales y sociales del país.
- Por qué importa: Dolly Parton trascendió el mundo de la música country para convertirse en una de las figuras más queridas de Estados Unidos.
Su influencia alcanzó generaciones de seguidores gracias a su carrera artística, su trabajo filantrópico y proyectos como la promoción de la lectura infantil, lo que explica la magnitud del homenaje oficial.
Trump ordena bajar las banderas y despide a una leyenda
Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que calificó a Dolly Parton como una de las mejores artistas de todos los tiempos y afirmó que su muerte representa una pérdida para millones de personas alrededor del mundo.
El mandatario también anunció que todas las banderas estadounidenses serán colocadas a media asta durante una semana, a partir de las 6:00 p.m. del martes, como muestra de respeto por el legado de la intérprete de Jolene e I Will Always Love You.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
En su mensaje, Trump concluyó con una despedida que rápidamente se viralizó: “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”, una frase que fue compartida miles de veces en redes sociales y acompañó las múltiples muestras de cariño hacia la artista.
La noticia del fallecimiento fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver mediante un video publicado en redes sociales, donde recordó a la cantante como una persona cuya vida brilló por su talento, generosidad y cercanía con millones de admiradores.
El legado que deja Dolly Parton tras más de seis décadas
El fallecimiento de Parton ocurrió apenas unos días después de una entrevista en la que reconoció que seguía desarrollando nuevos proyectos, pese a enfrentar problemas de salud que habían limitado parte de su actividad artística.
Entre esos planes figuraba una iniciativa para desarrollar presentaciones mediante avatares digitales con el objetivo de mantener viva su música y acercarla a futuras generaciones de seguidores.
A lo largo de su trayectoria, Dolly Parton acumuló once premios Grammy, vendió millones de discos y construyó una carrera que también incluyó el cine, los negocios y una intensa labor filantrópica, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la historia de la música estadounidense.
Su despedida ha unido a dirigentes políticos, colegas y fanáticos de distintas tendencias, reflejando el consenso sobre una figura cuya popularidad fue mucho más allá del entretenimiento y que ahora recibe uno de los homenajes oficiales más significativos del país, según ‘EFE‘ y ‘Atlanta News First‘.
Datos claves del suceso
- El dato: Dolly Parton murió a los 80 años y el presidente Donald Trump ordenó mantener las banderas de Estados Unidos a media asta durante una semana en su honor.
- El proceso: El fallecimiento fue anunciado por su sobrino Bryan Seaver. Minutos después, Trump publicó un mensaje en Truth Social y emitió la orden para rendir homenaje oficial a la cantante.
- Qué pueden hacer: Quienes deseen seguir las ceremonias y homenajes pueden consultar los canales oficiales de la Casa Blanca y las cuentas verificadas de la familia de Dolly Parton para conocer las actividades conmemorativas.