Trump decreta una semana de luto por Dolly Parton y su mensaje conmueve a Estados Unidos: “El mundo te quiere”

Trump decreta luto por Dolly Parton

Banderas a media asta

Cantante muere a los 80 años

La muerte de Dolly Parton provocó una reacción inmediata en la Casa Blanca y llevó al presidente Donald Trump a ordenar que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta durante una semana, un homenaje reservado para figuras de enorme impacto nacional.

La decisión fue anunciada pocas horas después de que se confirmara el fallecimiento de la cantante, compositora y filántropa a los 80 años, una noticia que generó una ola de mensajes de despedida desde distintos sectores políticos, culturales y sociales del país.

Por qué importa: Dolly Parton trascendió el mundo de la música country para convertirse en una de las figuras más queridas de Estados Unidos.

Su influencia alcanzó generaciones de seguidores gracias a su carrera artística, su trabajo filantrópico y proyectos como la promoción de la lectura infantil, lo que explica la magnitud del homenaje oficial.

Trump ordena bajar las banderas y despide a una leyenda

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que calificó a Dolly Parton como una de las mejores artistas de todos los tiempos y afirmó que su muerte representa una pérdida para millones de personas alrededor del mundo.

El mandatario también anunció que todas las banderas estadounidenses serán colocadas a media asta durante una semana, a partir de las 6:00 p.m. del martes, como muestra de respeto por el legado de la intérprete de Jolene e I Will Always Love You.

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En su mensaje, Trump concluyó con una despedida que rápidamente se viralizó: “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”, una frase que fue compartida miles de veces en redes sociales y acompañó las múltiples muestras de cariño hacia la artista.

La noticia del fallecimiento fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver mediante un video publicado en redes sociales, donde recordó a la cantante como una persona cuya vida brilló por su talento, generosidad y cercanía con millones de admiradores.