Nueva York frena apoyo policial a ICE y 15 alguaciles llevan la ley a tribunales
Publicado el25/08/2026 a las 16:11
Nueva York prohibió este martes que las policías locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos exclusivamente migratorios civiles.
Por qué importa: La medida busca evitar que inmigrantes teman acudir a la policía para denunciar delitos o colaborar como testigos por riesgo de enfrentar acciones migratorias.
La gobernadora Kathy Hochul explicó que la ley “Policía local, crímenes locales” busca mantener separados los operativos migratorios federales de las tareas policiales del estado.
Cooperación de Nueva York con ICE queda limitada
🚨| La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anuncia que su nueva ley ya entró en vigor y que habrá consecuencias para cualquier agente de policía del estado que coopere con ICE. pic.twitter.com/HHlROSHjJG
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 25, 2026
Según Hochul, los departamentos locales podrán seguir asistiendo a las autoridades federales cuando una persona haya cometido un delito.
Lo que cambia: ICE no podrá recurrir a policías locales únicamente para detener personas por asuntos migratorios civiles.
El límite: La norma no elimina la cooperación cuando exista una investigación relacionada con un delito.
Hochul acusó a la administración de Donald Trump de intentar utilizar recursos policiales locales para impulsar su política de deportaciones.
La gobernadora dijo que los agentes deben responder ante quienes violan la ley y no acudir a escuelas, iglesias o establecimientos comerciales para ayudar a cumplir “cuotas” migratorias.
Policías advierten que colaborar con ICE afecta la confianza
Nueva York veta la cooperación entre la Policía local y el ICE en casos migratorios civiles.https://t.co/4deqI6CLml
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 25, 2026
Brendan Cox, jefe de Policía de Albany, defendió la separación entre las funciones policiales locales y la aplicación de las leyes federales de inmigración.
“Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros”, afirmó.
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Cox aseguró que desde que comenzó su carrera, en 1994, la Policía local de Albany nunca se dedicó a ejecutar casos migratorios civiles.
El argumento: Las autoridades que respaldan la ley sostienen que una víctima o testigo podría evitar contactar a la policía si teme consecuencias migratorias.
La disputa: Algunos funcionarios también cuestionan los acuerdos 287(g), que permiten determinadas formas de cooperación entre agencias locales e ICE.
Hochul aseguró que 60 de los 62 condados de Nueva York ya cumplen en la práctica con las reglas establecidas por la nueva legislación.
Nassau queda en el centro de la disputa política
Una de las excepciones señaladas es Nassau, donde el republicano Bruce Blakeman encabeza el gobierno del condado.
Blakeman busca disputar la gobernación a Hochul en las próximas elecciones y ya recibió el respaldo de Trump.
El choque político: La aplicación de la ley ocurre mientras republicanos y demócratas mantienen posiciones enfrentadas sobre cuánto deben colaborar las autoridades estatales con ICE.
La entrada en vigor tampoco cerró la batalla judicial.
Un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda contra Nueva York para impugnar la nueva legislación.
Quince alguaciles intentan frenar la nueva ley
Hochul y la fiscal general estatal, Letitia James, calificaron la demanda como un “derroche frívolo de dinero” de los contribuyentes.
Ambas aseguraron que los tribunales ya rechazaron anteriormente un intento de bloquear la norma y expresaron confianza en que vuelva a ocurrir.
Qué sigue: La nueva impugnación deberá avanzar en los tribunales mientras la legislación permanece vigente.
Mientras tanto: Hochul y James advirtieron que esperan que todas las agencias policiales de Nueva York cumplan la ley.
La batalla determinará hasta dónde puede llegar Nueva York para mantener a sus policías fuera de las operaciones migratorias civiles de ICE.