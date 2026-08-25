Nueva York frena apoyo policial a ICE y 15 alguaciles llevan la ley a tribunales

Nueva York prohibió este martes que las policías locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos exclusivamente migratorios civiles.

Por qué importa: La medida busca evitar que inmigrantes teman acudir a la policía para denunciar delitos o colaborar como testigos por riesgo de enfrentar acciones migratorias.

La gobernadora Kathy Hochul explicó que la ley “Policía local, crímenes locales” busca mantener separados los operativos migratorios federales de las tareas policiales del estado.

Cooperación de Nueva York con ICE queda limitada

🚨| La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anuncia que su nueva ley ya entró en vigor y que habrá consecuencias para cualquier agente de policía del estado que coopere con ICE. pic.twitter.com/HHlROSHjJG — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 25, 2026

Según Hochul, los departamentos locales podrán seguir asistiendo a las autoridades federales cuando una persona haya cometido un delito.

Lo que cambia: ICE no podrá recurrir a policías locales únicamente para detener personas por asuntos migratorios civiles.

El límite: La norma no elimina la cooperación cuando exista una investigación relacionada con un delito.

Hochul acusó a la administración de Donald Trump de intentar utilizar recursos policiales locales para impulsar su política de deportaciones.

La gobernadora dijo que los agentes deben responder ante quienes violan la ley y no acudir a escuelas, iglesias o establecimientos comerciales para ayudar a cumplir “cuotas” migratorias.