Trump endurece la presión migratoria: Ni visas ni permisos frenan el riesgo de detención

El Gobierno prepara nuevas revocaciones de visas mientras casos de inmigrantes con permisos de trabajo, asilo pendiente o familiares militares alimentan la incertidumbre.

El presidente Donald Trump planea revocar visas B1 y B2 a extranjeros que entraron como visitantes temporales y después solicitaron asilo, confirmó el Departamento de Estado a EFE.

Por qué es importante: Tener una visa, permiso de trabajo o solicitud de asilo pendiente puede otorgar derechos migratorios específicos, pero no significa necesariamente tener estatus legal permanente ni impide por sí solo una detención.

Trump apunta contra visas de quienes solicitaron asilo

Estados Unidos planea retirar miles de visas de trabajo o negocios a solicitantes de asilo.https://t.co/22Mkp90EIj — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 25, 2026

El Departamento de Estado trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a personas que ingresaron con visas temporales y posteriormente pidieron asilo.

Tommy Piggott, portavoz de Estado, sostuvo que obtener una visa con la intención de solicitar asilo constituye fraude y puede justificar su revocación.

La diferencia: Esa acusación de fraude corresponde a la posición del Gobierno. El material proporcionado no establece que cada solicitante afectado haya cometido fraude de manera individual.

Las visas B1 y B2 permiten viajar temporalmente por negocios o turismo.

Una solicitud de asilo, en cambio, busca protección en Estados Unidos por razones contempladas en la ley migratoria.

El permiso de trabajo tampoco equivale automáticamente a residencia permanente o ciudadanía.

Puede autorizar legalmente el empleo mientras otro trámite migratorio continúa abierto.