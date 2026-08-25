Trump endurece la presión migratoria: Ni visas ni permisos frenan el riesgo de detención
Publicado el25/08/2026 a las 07:16
El Gobierno prepara nuevas revocaciones de visas mientras casos de inmigrantes con permisos de trabajo, asilo pendiente o familiares militares alimentan la incertidumbre.
El presidente Donald Trump planea revocar visas B1 y B2 a extranjeros que entraron como visitantes temporales y después solicitaron asilo, confirmó el Departamento de Estado a EFE.
Por qué es importante: Tener una visa, permiso de trabajo o solicitud de asilo pendiente puede otorgar derechos migratorios específicos, pero no significa necesariamente tener estatus legal permanente ni impide por sí solo una detención.
Trump apunta contra visas de quienes solicitaron asilo
Estados Unidos planea retirar miles de visas de trabajo o negocios a solicitantes de asilo.https://t.co/22Mkp90EIj
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 25, 2026
El Departamento de Estado trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a personas que ingresaron con visas temporales y posteriormente pidieron asilo.
Tommy Piggott, portavoz de Estado, sostuvo que obtener una visa con la intención de solicitar asilo constituye fraude y puede justificar su revocación.
- La diferencia: Esa acusación de fraude corresponde a la posición del Gobierno. El material proporcionado no establece que cada solicitante afectado haya cometido fraude de manera individual.
Las visas B1 y B2 permiten viajar temporalmente por negocios o turismo.
Una solicitud de asilo, en cambio, busca protección en Estados Unidos por razones contempladas en la ley migratoria.
El permiso de trabajo tampoco equivale automáticamente a residencia permanente o ciudadanía.
Puede autorizar legalmente el empleo mientras otro trámite migratorio continúa abierto.
El padre de un marino permanece detenido
La incertidumbre quedó reflejada en Florida con el arresto del nicaragüense Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marino desplegado en el USS Abraham Lincoln.
DHS dijo a EFE que la Patrulla Fronteriza lo detuvo en Cayo Hueso y sostuvo que había ingresado ilegalmente al país.
Su hijo, Joshua Aviles, afirmó que su padre tenía licencia de conducir, número de Seguro Social, permiso de trabajo y esperaba una decisión relacionada con su residencia.
- La postura de DHS: El servicio militar de un familiar no concede automáticamente permiso de permanencia, estatus legal ni inmunidad frente a las leyes migratorias.
Aviles Roa permanecerá bajo custodia de ICE mientras enfrenta su proceso migratorio, según DHS.
Venezolanos denuncian menos protecciones y más temor
Organizaciones venezolanas también llevaron al Congreso y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe que describe una situación migratoria “más inestable” desde 2025.
VEPPEX y AMAVEX atribuyen esa incertidumbre a cambios como el fin del TPS para venezolanos, reducciones del permiso humanitario y modificaciones relacionadas con permisos laborales.
- La denuncia: Las organizaciones sostienen que perder autorización laboral puede afectar empleo, seguro médico y renovación de licencias mientras otros expedientes siguen abiertos.
El informe menciona casos de venezolanos detenidos pese a contar con permisos de trabajo y, en algunos casos, solicitudes de asilo pendientes.
Las organizaciones piden revisar individualmente cada caso y reclaman mayor transparencia sobre detenciones y deportaciones.
Las revocaciones podrían abrir otra batalla judicial
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El nuevo plan de visas podría enfrentar impugnaciones en tribunales, mientras otras políticas migratorias de la Administración ya atraviesan disputas judiciales.
- Qué sigue: La implementación determinará quiénes serán afectados y bajo qué criterios se decidirán las revocaciones.
El escenario deja una distinción clave para inmigrantes con trámites abiertos: contar con documentos migratorios específicos puede conceder determinadas autorizaciones, pero no todos ofrecen la misma protección frente a detenciones o procesos de deportación.
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FUENTE: EFE / Twitter (x)