EEUU advierte de posible amenaza en Mexicali y ordena evitar edificios gubernamentales
Publicado el25/08/2026 a las 05:34
Estados Unidos suspendió sus actividades gubernamentales y viajes oficiales a Mexicali este 25 de agosto después de recibir información sobre una posible amenaza que aún no ha detallado públicamente.
Por qué importa: La advertencia llevó a Washington a pedir a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mientras las autoridades mexicanas reforzaron preventivamente la seguridad en la ciudad fronteriza.
Alerta de seguridad en Mexicali: EEUU suspende actividades y viajes
La alerta fue publicada el 24 de agosto por la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México y está dirigida específicamente a quienes se encuentran en Mexicali.
Security Alert: August 25 Threat in Mexicali
Location: Mexicali, Baja California
Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.
Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ
— U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026
“Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes a dicha ciudad se suspendieron el 25 de agosto”, señaló la misión diplomática.
El dato: Estados Unidos no informó públicamente qué tipo de amenaza recibió, quién podría estar detrás ni cuál sería un posible objetivo.
La advertencia tampoco significa que Mexicali haya sido cerrada ni que se hayan suspendido de manera general los cruces fronterizos.
México refuerza la seguridad tras la advertencia
Autoridades de Baja California reforzaron los protocolos de seguridad después de conocerse la alerta estadounidense, con acciones preventivas de vigilancia y patrullaje.
La respuesta involucra coordinación entre autoridades estatales y federales, Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, según declaraciones del secretario estatal de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, recogidas por medios locales.
El límite: Hasta ahora no existe información oficial que permita relacionar la amenaza con terrorismo, narcotráfico o algún grupo criminal específico.
Qué recomienda EEUU a sus ciudadanos
La Embajada pidió evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos al entorno y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.
También recomendó buscar refugio en caso de un incidente, informar a familiares sobre su estado y mantenerse pendiente de las noticias locales.
Por ahora, la principal incógnita sigue siendo qué información llevó a Washington a adoptar estas medidas preventivas y si las restricciones continuarán después del 25 de agosto.