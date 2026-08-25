Retiran gotas para los ojos vendidas en Walmart, Target y Kroger: la FDA lanza una alerta por posible riesgo sanitario

Retiro de gotas para los ojos

FDA emite alerta sanitaria.

Afecta cinco cadenas nacionales.

Miles de consumidores en Estados Unidos deberán revisar sus botiquines. Un popular producto para aliviar la picazón en los ojos fue retirado del mercado después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificara la medida como un retiro de Clase II por posibles problemas relacionados con la esterilidad del producto.

La decisión afecta a los frascos de Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief distribuidos en importantes cadenas como Walmart, Target, Kroger, Dollar General y Family Dollar. Aunque la FDA considera que el riesgo de consecuencias graves para la salud es bajo, recomienda dejar de utilizar el producto afectado de inmediato.

El retiro fue realizado por Prestige Brand Holdings, a través de su filial Medtech Products, Inc., tras detectar un problema que podría comprometer la esterilidad de determinados frascos. La medida abarca alrededor de 40,000 unidades correspondientes a un lote específico.

Las autoridades sanitarias insisten en que este tipo de retiros busca prevenir posibles complicaciones antes de que se registren incidentes de mayor gravedad, especialmente tratándose de productos que se aplican directamente sobre los ojos.

Qué producto fue retirado y por qué la FDA emitió la alerta

El retiro involucra el lote 2552A de Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en presentación de 15 mililitros, con fecha de caducidad 30 de septiembre de 2027. Los frascos fueron distribuidos en distintas tiendas minoristas de Estados Unidos antes de que se detectara el problema.

La FDA informó que la medida fue anunciada inicialmente en julio y que el 14 de agosto fue clasificada oficialmente como un retiro Clase II, una categoría utilizada cuando el uso del producto puede provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de daños graves es considerada remota.

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El motivo del retiro está relacionado con la garantía de esterilidad del producto. Aunque no se detalló una contaminación confirmada, cualquier posible falla en la esterilidad de unas gotas oftálmicas representa un riesgo potencial de irritación o infección ocular.

Los consumidores que tengan este producto deben verificar el número de lote impreso en el envase para confirmar si corresponde al retiro emitido por la FDA.