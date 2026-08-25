Prohibición de Abbott a maestros con visa H-1B amenaza a distritos con miles de alumnos latinos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere prohibir que las escuelas públicas empleen trabajadores con visas H-1B, incluso a quienes actualmente enseñan bajo ese programa.

Por qué importa: aunque son pocos trabajadores a nivel estatal, la medida tendría un impacto concentrado en distritos con fuerte presencia latina que recurren al programa para cubrir vacantes críticas, incluida educación bilingüe.

Abbott anunció el 18 de agosto que pedirá a la Legislatura una ley para llevar a “exactamente cero” el número de empleados H-1B en las escuelas públicas de Texas.

Prohibición de Abbott a maestros con visa H-1B amenaza a distritos

TEXAS GOVERNOR ABBOTT TARGETS H-1B TEACHERS Greg Abbott says he wants Texas public schools to hire “Texans teaching Texans,” proposing a ban on H-1B workers in classrooms. The plan would require legislative approval. #WashingtonEye pic.twitter.com/4BBUk1Brvv — Washington Eye (@washington_EY) August 21, 2026

La H-1B es una visa federal que permite contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas. Algunos distritos la utilizan ante la dificultad para encontrar maestros.

Dallas ISD sobresale: emplea a 171 trabajadores mediante el programa, más que cualquier otro distrito escolar o universidad pública de Texas, según datos federales citados por The Texas Tribune.

A quién afecta: aproximadamente 71% de los estudiantes de Dallas ISD son hispanos, según datos del ciclo 2024-25.

La respuesta: Dallas ISD aseguró que contrata educadores extranjeros únicamente para cubrir áreas con escasez crítica identificadas por la Agencia de Educación de Texas.

El distrito advirtió que necesitará aumentar el número de texanos que ingresan a la profesión docente si debe eliminar esas contrataciones.