Prohibición de Abbott a maestros con visa H-1B amenaza a distritos con miles de alumnos latinos
Publicado el25/08/2026 a las 14:49
El gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere prohibir que las escuelas públicas empleen trabajadores con visas H-1B, incluso a quienes actualmente enseñan bajo ese programa.
Por qué importa: aunque son pocos trabajadores a nivel estatal, la medida tendría un impacto concentrado en distritos con fuerte presencia latina que recurren al programa para cubrir vacantes críticas, incluida educación bilingüe.
Abbott anunció el 18 de agosto que pedirá a la Legislatura una ley para llevar a “exactamente cero” el número de empleados H-1B en las escuelas públicas de Texas.
Prohibición de Abbott a maestros con visa H-1B amenaza a distritos
TEXAS GOVERNOR ABBOTT TARGETS H-1B TEACHERS
Greg Abbott says he wants Texas public schools to hire “Texans teaching Texans,” proposing a ban on H-1B workers in classrooms. The plan would require legislative approval. #WashingtonEye pic.twitter.com/4BBUk1Brvv
— Washington Eye (@washington_EY) August 21, 2026
La H-1B es una visa federal que permite contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas. Algunos distritos la utilizan ante la dificultad para encontrar maestros.
Dallas ISD sobresale: emplea a 171 trabajadores mediante el programa, más que cualquier otro distrito escolar o universidad pública de Texas, según datos federales citados por The Texas Tribune.
A quién afecta: aproximadamente 71% de los estudiantes de Dallas ISD son hispanos, según datos del ciclo 2024-25.
La respuesta: Dallas ISD aseguró que contrata educadores extranjeros únicamente para cubrir áreas con escasez crítica identificadas por la Agencia de Educación de Texas.
El distrito advirtió que necesitará aumentar el número de texanos que ingresan a la profesión docente si debe eliminar esas contrataciones.
Alief también combina visas H-1B y mayoría latina
El gobernador Abbott quiere “cero” empleados con visas H-1B en escuelas de Texas: Dallas ISD sería el más afectado https://t.co/05zWQPMWeM
— Al Día Dallas (@AlDiaDallas) August 24, 2026
El impacto potencial también alcanza al área de Houston. Alief ISD patrocina 17 visas, según los datos incluidos en la información de referencia.
La conexión con la comunidad hispana es clara: 63.1% de los estudiantes de Alief ISD son latinos, de acuerdo con datos de matrícula de 2026 recopilados por Texas Tribune Schools Explorer.
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El punto clave: los distritos utilizan las H-1B para puestos difíciles de cubrir, como educación bilingüe, además de otras especialidades.
Texas, además, emplea más educadores con visas H-1B que cualquier otro estado, según un análisis de 2025 de la Asociación Nacional de Educación citado por The Texas Tribune.
Abbott vincula las visas con su ofensiva contra influencia extranjera
🔥🚨 JUST IN — Governor of Texas Greg Abbott has FROZEN Texas Public Schools from hiring foreign H-1 B visa holders:
ABBOTT: «I’m saying in Texas we don’t want our teachers to be holders of H-1 B visas!»
«We want them to be TEXANS, TEACHING TEXANS!»
FOLLOW ME, THE NEXT DROP… pic.twitter.com/aEtFbYPMbV
— PATRIOT WATCH X (@patriotwatchx0) August 22, 2026
Abbott presentó la propuesta como parte de una estrategia contra lo que considera influencia extranjera en la educación de Texas.
También quiere impedir que los distritos acepten regalos o acuerdos financieros con fuentes extranjeras, una restricción similar a la existente para universidades públicas.
La diferencia: una visa H-1B autoriza legalmente a un extranjero a trabajar en Estados Unidos; no representa por sí misma financiamiento de un gobierno extranjero.
En enero, Abbott ya había congelado nuevas solicitudes H-1B en agencias estatales y universidades públicas, pero esa orden no incluyó las escuelas K-12.
La prohibición todavía necesita aprobación legislativa
La medida aún no está vigente. La Legislatura de Texas, que vuelve a reunirse en 2027, tendría que aprobar el cambio antes de que Abbott pueda convertirlo en ley.
Qué sigue: Abbott quiere que la prohibición alcance tanto a nuevos solicitantes como a trabajadores que ya poseen visas H-1B.
El debate enfrentará así el objetivo del gobernador de eliminar estas contrataciones con las necesidades de distritos que aseguran utilizarlas para cubrir puestos donde faltan maestros, incluidos sistemas escolares con una amplia mayoría de estudiantes latinos.