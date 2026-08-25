Trump quiere cambiar lago Ontario a “Lago América”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”, en medio de una creciente disputa comercial con Canadá.

La propuesta recuerda la decisión tomada durante su segundo mandato de utilizar oficialmente en Estados Unidos el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.

¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre del lago Ontario?

Trump vinculó directamente la idea con el deterioro de las relaciones comerciales con la provincia canadiense de Ontario.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La declaración llega después del fracaso de nuevas negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa.

Crece la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá

Las tensiones entre ambos países aumentaron después de que la administración Trump anunciara aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en productos procedentes de Canadá.