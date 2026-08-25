Trump quiere cambiar lago Ontario a “Lago América”
Publicado el25/08/2026 a las 04:27
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”, en medio de una creciente disputa comercial con Canadá.
La propuesta recuerda la decisión tomada durante su segundo mandato de utilizar oficialmente en Estados Unidos el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.
¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre del lago Ontario?
Trump vinculó directamente la idea con el deterioro de las relaciones comerciales con la provincia canadiense de Ontario.
“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
La declaración llega después del fracaso de nuevas negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa.
Crece la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá
Las tensiones entre ambos países aumentaron después de que la administración Trump anunciara aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en productos procedentes de Canadá.
El gobierno canadiense prepara medidas de represalia contra productos estadounidenses, profundizando una disputa que afecta especialmente a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.
Ontario tiene un papel particularmente importante debido a que es la provincia más poblada de Canadá y concentra buena parte de la industria automotriz del país.
Trump ya cambió el nombre del Golfo de México
La propuesta sobre el lago Ontario recuerda otra polémica impulsada por Trump.
El mandatario ordenó anteriormente que las agencias federales estadounidenses utilizaran el nombre “Golfo de América” en lugar de Golfo de México.
Ahora, el presidente vuelve a plantear un cambio geográfico simbólico en momentos de tensión con uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Por ahora, Trump únicamente ha señalado que la modificación del nombre del lago Ontario está siendo considerada y no ha anunciado una orden oficial para concretarla.