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Canadá aplica aranceles contra EE.UU. de 50 % a productos como el acero y electrónica
Los aranceles de Canadá contra EE.UU. llegarán al 50 % desde septiembre y afectarán acero, electrónica, muebles, alimentos y otros productos.
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Canadá aplica aranceles contra EE.UU. de 50 % a productos como el acero y electrónica

Publicado el25/08/2026 a las 08:03

Canadá responderá a los nuevos gravámenes de Washington con tarifas equivalentes sobre $27,600 millones canadienses en importaciones estadounidenses desde el 8 de septiembre.

Canadá anunció aranceles de hasta el 50 % contra productos de Estados Unidos, entre ellos acero, muebles y ropa, después del fracaso de las negociaciones comerciales con Washington, según informó EFE y confirmó el Departamento de Finanzas canadiense.

Por qué es importante: La represalia amplía la guerra comercial entre dos estrechos socios económicos y alcanza sectores como electrónica, alimentos, electrodomésticos y maquinaria agrícola.

Canadá responderá “dólar por dólar y tasa por tasa”

 

El Gobierno del primer ministro Mark Carney aplicará aranceles del 15 %, 25 % y 50 %, dependiendo del producto estadounidense.

Las medidas entrarán en vigor a las 00:01 del 8 de septiembre y cubrirán importaciones valoradas en unos $27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones estadounidenses.

  • Lo que cambia: Canadá igualará las tasas que Estados Unidos comenzó a aplicar el 22 de agosto sobre mercancías canadienses.
  • Los sectores: Acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica figuran entre los principales afectados.

El Departamento de Finanzas precisó que el arancel del 50 % alcanzará productos de acero y aluminio que anteriormente pagaban 25 %, además de muebles y prendas de vestir.

Productos como electrodomésticos, quesos, pescado y mariscos enfrentarán gravámenes del 25 %.

Ottawa defiende la medida como protección para su mercado

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, calificó el conflicto comercial iniciado por Estados Unidos como “un desafío sin precedentes”.

El funcionario sostuvo que las contramedidas buscan proteger a trabajadores, productores y empresas canadienses frente a los productos estadounidenses dentro del mercado local.

  • La posición canadiense: Ottawa asegura que las represalias no fueron diseñadas específicamente para perjudicar a determinados estados estadounidenses.
  • El conflicto: Carney suspendió las negociaciones después de considerar que Washington “pedía demasiado y ofrecía demasiado poco”.

El primer ministro endureció su postura al afirmar que Estados Unidos pretendía perjudicar sectores estratégicos canadienses, entre ellos el automóvil, el acero y el aluminio.

“No aceptaremos un acuerdo bajo la premisa de que Canadá es una subsidiaria de Estados Unidos”, sostuvo Carney, según EFE.

Canadá destina $7,500 millones para enfrentar los aranceles

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FOTO: IA MundoNow

Ottawa también anunció nuevas ayudas por $7,500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por las medidas comerciales estadounidenses.

Ese dinero se suma a cerca de $25,000 millones movilizados durante los últimos 18 meses, según el Gobierno canadiense.

  • Para empresas: Habrá $1,500 millones adicionales para pequeñas y medianas compañías y una línea de liquidez de $500 millones.
  • Para trabajadores: Otros $3,500 millones financiarán ayudas laborales, capacitación y programas destinados a que las empresas puedan conservar empleados.

Además, Canadá invertirá $2,000 millones para proyectos de compañías afectadas por los aranceles.

Ottawa mantiene abierta la posibilidad de retomar las negociaciones con Washington, pero Carney condicionó cualquier acuerdo a que respete la soberanía canadiense y beneficie a ambos países.

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FUENTE: EFE / Government of Canada 

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