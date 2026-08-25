Canadá aplica aranceles contra EE.UU. de 50 % a productos como el acero y electrónica
Publicado el25/08/2026 a las 08:03
Canadá responderá a los nuevos gravámenes de Washington con tarifas equivalentes sobre $27,600 millones canadienses en importaciones estadounidenses desde el 8 de septiembre.
Canadá anunció aranceles de hasta el 50 % contra productos de Estados Unidos, entre ellos acero, muebles y ropa, después del fracaso de las negociaciones comerciales con Washington, según informó EFE y confirmó el Departamento de Finanzas canadiense.
Por qué es importante: La represalia amplía la guerra comercial entre dos estrechos socios económicos y alcanza sectores como electrónica, alimentos, electrodomésticos y maquinaria agrícola.
Canadá responderá “dólar por dólar y tasa por tasa”
🟣Canadá desafía a Estados Unidos y entra en la pelea comercial contra los aranceles de Trump
Mark Carney acusó al Gobierno estadounidense de instalar una guerra comercial con sus aliados y de intentar vulnerar la soberanía canadiense. Aseguró que igualará los aranceles de Trump… pic.twitter.com/rRmyWROmXG
— DW Español (@dw_espanol) August 25, 2026
El Gobierno del primer ministro Mark Carney aplicará aranceles del 15 %, 25 % y 50 %, dependiendo del producto estadounidense.
Las medidas entrarán en vigor a las 00:01 del 8 de septiembre y cubrirán importaciones valoradas en unos $27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones estadounidenses.
- Lo que cambia: Canadá igualará las tasas que Estados Unidos comenzó a aplicar el 22 de agosto sobre mercancías canadienses.
- Los sectores: Acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica figuran entre los principales afectados.
El Departamento de Finanzas precisó que el arancel del 50 % alcanzará productos de acero y aluminio que anteriormente pagaban 25 %, además de muebles y prendas de vestir.
Productos como electrodomésticos, quesos, pescado y mariscos enfrentarán gravámenes del 25 %.
Ottawa defiende la medida como protección para su mercado
El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, calificó el conflicto comercial iniciado por Estados Unidos como “un desafío sin precedentes”.
El funcionario sostuvo que las contramedidas buscan proteger a trabajadores, productores y empresas canadienses frente a los productos estadounidenses dentro del mercado local.
- La posición canadiense: Ottawa asegura que las represalias no fueron diseñadas específicamente para perjudicar a determinados estados estadounidenses.
- El conflicto: Carney suspendió las negociaciones después de considerar que Washington “pedía demasiado y ofrecía demasiado poco”.
El primer ministro endureció su postura al afirmar que Estados Unidos pretendía perjudicar sectores estratégicos canadienses, entre ellos el automóvil, el acero y el aluminio.
“No aceptaremos un acuerdo bajo la premisa de que Canadá es una subsidiaria de Estados Unidos”, sostuvo Carney, según EFE.
Canadá destina $7,500 millones para enfrentar los aranceles
Ottawa también anunció nuevas ayudas por $7,500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por las medidas comerciales estadounidenses.
Ese dinero se suma a cerca de $25,000 millones movilizados durante los últimos 18 meses, según el Gobierno canadiense.
- Para empresas: Habrá $1,500 millones adicionales para pequeñas y medianas compañías y una línea de liquidez de $500 millones.
- Para trabajadores: Otros $3,500 millones financiarán ayudas laborales, capacitación y programas destinados a que las empresas puedan conservar empleados.
Además, Canadá invertirá $2,000 millones para proyectos de compañías afectadas por los aranceles.
Ottawa mantiene abierta la posibilidad de retomar las negociaciones con Washington, pero Carney condicionó cualquier acuerdo a que respete la soberanía canadiense y beneficie a ambos países.
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FUENTE: EFE / Government of Canada