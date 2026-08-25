Canadá aplica aranceles contra EE.UU. de 50 % a productos como el acero y electrónica

Canadá responderá a los nuevos gravámenes de Washington con tarifas equivalentes sobre $27,600 millones canadienses en importaciones estadounidenses desde el 8 de septiembre.

Canadá anunció aranceles de hasta el 50 % contra productos de Estados Unidos, entre ellos acero, muebles y ropa, después del fracaso de las negociaciones comerciales con Washington, según informó EFE y confirmó el Departamento de Finanzas canadiense.

Por qué es importante: La represalia amplía la guerra comercial entre dos estrechos socios económicos y alcanza sectores como electrónica, alimentos, electrodomésticos y maquinaria agrícola.

Canadá responderá “dólar por dólar y tasa por tasa”

🟣Canadá desafía a Estados Unidos y entra en la pelea comercial contra los aranceles de Trump Mark Carney acusó al Gobierno estadounidense de instalar una guerra comercial con sus aliados y de intentar vulnerar la soberanía canadiense. Aseguró que igualará los aranceles de Trump… pic.twitter.com/rRmyWROmXG — DW Español (@dw_espanol) August 25, 2026

El Gobierno del primer ministro Mark Carney aplicará aranceles del 15 %, 25 % y 50 %, dependiendo del producto estadounidense.

Las medidas entrarán en vigor a las 00:01 del 8 de septiembre y cubrirán importaciones valoradas en unos $27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones estadounidenses.

Lo que cambia: Canadá igualará las tasas que Estados Unidos comenzó a aplicar el 22 de agosto sobre mercancías canadienses.

Canadá igualará las tasas que Estados Unidos comenzó a aplicar el 22 de agosto sobre mercancías canadienses. Los sectores: Acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica figuran entre los principales afectados.

El Departamento de Finanzas precisó que el arancel del 50 % alcanzará productos de acero y aluminio que anteriormente pagaban 25 %, además de muebles y prendas de vestir.

Productos como electrodomésticos, quesos, pescado y mariscos enfrentarán gravámenes del 25 %.