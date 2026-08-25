Vance domina rumbo a 2028, pero Rubio crece entre los votantes hispanos ¿Por quién votarías?
Publicado el25/08/2026 a las 07:48
JD Vance alcanza su mayor respaldo hasta ahora en una primaria republicana hipotética, mientras Marco Rubio acorta considerablemente la distancia entre los votantes latinos.
El vicepresidente JD Vance lidera con 41% una posible primaria presidencial republicana de 2028, frente al 18% del secretario de Estado Marco Rubio, según The Center Square Voters’ Voice Poll.
Por qué es importante: Vance amplía su ventaja nacional, pero entre votantes hispanos la diferencia con Rubio cae de 23 a solo siete puntos.
Vance supera por primera vez el 40% de apoyo
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El 41% representa el mejor resultado de Vance desde que The Center Square comenzó a medir posibles aspirantes republicanos para las elecciones presidenciales de 2028.
Su respaldo arrancó en 38% en octubre de 2025, cayó al 36% en marzo, permaneció en 36% en junio y ahora subió cinco puntos.
- La tendencia: Vance pasó de 38% → 36% → 36% → 41% en las cuatro encuestas realizadas hasta ahora.
El vicepresidente también mantiene un apoyo relativamente uniforme entre hombres y mujeres, diferentes edades y regiones del país.
Sus mejores números aparecen entre votantes rurales y del Medio Oeste, ambos con 46%, y entre simpatizantes del presidente Donald Trump, con 45%.
Entre mujeres obtiene 41% y entre hombres 40%. Su resultado más bajo por edad corresponde a los votantes de 18 a 29 años, con 37%.
- El dato: Vance también alcanza 45% en el noreste del país y 44% entre quienes tienen un título universitario.
Rubio duplica su respaldo y reduce la brecha entre hispanos
Rubio continúa lejos de Vance en el resultado nacional, pero su crecimiento desde marzo muestra un cambio importante dentro de esta fotografía electoral temprana.
El secretario de Estado tenía 9% en marzo. Subió al 17% en junio y alcanzó 18% en agosto, convirtiéndose en el único aspirante, aparte de Vance, con dos dígitos.
- El avance: Rubio duplicó su respaldo entre marzo y agosto, mientras se mantiene como segunda opción en la encuesta.
La diferencia resulta mucho menor cuando se observan los votantes hispanos y latinos.
Vance obtiene 31% dentro de ese grupo, mientras Rubio alcanza 24%. La ventaja del vicepresidente queda así reducida a apenas siete puntos.
Rubio también consigue uno de sus mejores resultados entre los votantes de 65 años o más, donde llega al 30%, aunque continúa detrás de Vance.
- Entre hispanos: Vance 31% vs. Rubio 24%, una brecha considerablemente menor que los 23 puntos registrados a nivel nacional.
La carrera republicana de 2028 todavía está abierta
Noble Predictive Insights realizó la encuesta para The Center Square entre el 12 y el 16 de agosto.
Participaron 930 republicanos registrados y 269 independientes inclinados hacia la derecha. El margen de error general informado es de ±2 puntos porcentuales.
Los resultados de subgrupos demográficos, como los votantes hispanos, deben interpretarse con mayor cautela porque corresponden a muestras más pequeñas.
- El límite: La encuesta mide una primaria hipotética cuando todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales de 2028.
Vance aparece hoy como el favorito republicano, pero estos datos no aseguran una candidatura.
La pregunta será si Rubio logra convertir su mayor respaldo entre latinos en una amenaza más amplia al liderazgo nacional del vicepresidente.
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FUENTE: The Center Square