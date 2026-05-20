Trump firma orden que impacta cuentas bancarias de migrantes

Trump endurece controles bancarios

Migrantes bajo vigilancia financiera

Bancos revisarán actividades sospechosas El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a reguladores financieros a revisar los servicios bancarios dirigidos a migrantes indocumentados en Estados Unidos. Por qué importa: La medida podría restringir el acceso al sistema financiero para miles de personas en medio de la política migratoria impulsada por la administración Trump. La orden fue anunciada este martes 19 de mayo mediante una hoja informativa de la Casa Blanca. Trump endurece acceso bancario migrante Trump ordena a los bancos que examinen el estatus migratorio de sus clientes El presidente de Estados Unidos firma una nueva orden para evitar que los migrantes indocumentados puedan acceder a créditos u otros servicios financieros https://t.co/EDdLgErYIE pic.twitter.com/a5i8mnDhCT

— EL PAÍS América (@elpais_america) May 20, 2026 El documento ordena al secretario del Tesoro y a otros reguladores financieros considerar cambios a la Ley de Secreto Bancario. La administración busca fortalecer los requisitos de identificación de clientes en instituciones financieras. Según la Casa Blanca, se analizarán los riesgos que representan las tarjetas de identificación consular extranjeras para el sistema financiero estadounidense.

La Ley de Secreto Bancario obliga a los bancos a detectar posibles delitos y actuar ante actividades sospechosas. Trump busca reforzar controles bancarios Donald Trump firmó una orden para endurecer controles sobre el sistema financiero en EU y eso podría golpear indirectamente a millones de migrantes que envían remesas. Más vigilancia bancaria, revisiones de transferencias, monitoreo de cuentas y presión sobre quienes usan ITIN o… — Avi 🦆 (@avieu) May 20, 2026

La orden ejecutiva también pide al secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitir recomendaciones formales a las instituciones financieras. El objetivo es que los bancos identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa relacionados con clientes. La medida surge en medio de la ofensiva migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia. La Casa Blanca no anunció directamente la prohibición de cuentas bancarias para migrantes indocumentados. Sin embargo, la orden abre la puerta a nuevas restricciones regulatorias para acceder al sistema financiero.

TE PUEDE INTERESAR: Juez frena polémicos arrestos de ICE en tribunales de Nueva York La administración había evaluado previamente medidas más estrictas para las entidades bancarias. Según Bloomberg News, en marzo se discutió exigir a los bancos recopilar información sobre ciudadanía de sus clientes. Esa propuesta encontró fuerte oposición entre grupos bancarios. Las instituciones financieras cuestionaron la viabilidad de verificar el estatus migratorio de millones de clientes.

También expresaron preocupación por los costos operativos asociados a nuevas verificaciones. Los prestamistas advirtieron posibles impactos económicos si más personas pierden acceso a servicios bancarios. Bancos y fintech enfrentan nuevos cambios Trump también firmó otra orden relacionada con el sistema financiero estadounidense. La Casa Blanca afirmó que la medida busca simplificar regulaciones y promover la innovación financiera. La orden involucra a empresas fintech, instituciones financieras tradicionales y organismos reguladores.

El documento instruye a los reguladores a revisar normas, prácticas de supervisión y procesos de solicitud existentes. El objetivo es identificar prácticas que puedan actualizarse para facilitar innovación y competencia financiera. La administración considera que algunas regulaciones actuales dificultan el desarrollo de nuevos servicios financieros. La orden también involucra directamente a la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed deberá revisar los marcos regulatorios relacionados con el acceso a cuentas de pago de los bancos de reserva.

En los últimos años, varias empresas fintech han intentado consolidarse dentro del sistema bancario estadounidense. Algunas compañías han solicitado distintos tipos de licencias bancarias para ampliar operaciones. Nubank aparece entre las empresas aprobadas La brasileña Nu Holdings Ltd., conocida como Nubank, figura entre las fintech mencionadas en el contexto de estas revisiones. Según la información difundida, Nubank ya recibió aprobación condicional para operar como entidad bancaria. La administración Trump sostiene que las revisiones regulatorias podrían aumentar la competencia financiera.

Mientras tanto, las nuevas directrices sobre identificación de clientes podrían generar preocupación entre organizaciones migrantes. La orden ejecutiva se produce en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias federales. La Casa Blanca señaló que las medidas buscan fortalecer la seguridad y supervisión dentro del sistema financiero estadounidense. Hasta ahora, no se detallaron fechas específicas para la implementación de nuevas directrices regulatorias. Tampoco se informó cómo podrían aplicarse los cambios a clientes bancarios actuales.