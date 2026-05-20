Trump elimina opositores republicanos antes de noviembre

Trump castiga republicanos críticos

Primarias fortalecen poder político

Partido Republicano bajo presión La influencia política de Donald Trump volvió a quedar en evidencia dentro del Partido Republicano. El presidente de Estados Unidos celebró los resultados de las primarias republicanas realizadas el 19 de mayo en seis estados. Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón celebraron elecciones internas para definir candidatos rumbo a los comicios de noviembre. Trump utilizó su red Truth Social para presumir el resultado político de la jornada. Primarias republicanas fortalecen control de Trump Trump, está ejecutando su venganza contra los republicanos que se han mostrado críticos con su gestión al lograr que sean derrotados en las primarias del partido.#DonaldTrump #EEUU #elecciones https://t.co/QqkD5feX0U

— Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) May 20, 2026 “Apoyo al presidente Trump, 100%”, escribió el mandatario tras conocerse los resultados. Las primarias republicanas se desarrollan entre marzo y septiembre, según Efe. El proceso definirá a los candidatos que competirán en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

En esos comicios se renovará toda la Cámara de Representantes y parte del Senado. Trump fortalece su control interno Las elecciones internas están mostrando el peso político que Trump mantiene entre las bases republicanas. Uno de los casos más notorios fue el del congresista Thomas Massie. El legislador perdió en Kentucky frente a Ed Gallrein. Massie había sido blanco constante de críticas públicas por parte del presidente estadounidense.

Trump llegó a llamarlo “obstruccionista” y “tonto”. TE PUEDE INTERESAR: Primarias republicanas en Georgia perfilan una cerrada batalla rumbo al Senado El congresista se había convertido en una figura incómoda para la Casa Blanca. Durante años votó contra posiciones oficiales del Partido Republicano en el Congreso. También ganó notoriedad por impulsar la ley que obligó al Gobierno a publicar archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Su derrota se interpreta como otro golpe político impulsado por Trump dentro del partido. El “tour de la venganza” republicano La caída de Massie se suma a otras derrotas recientes de republicanos críticos del mandatario. Uno de los casos más relevantes fue el del senador Bill Cassidy. El legislador votó a favor de condenar a Trump durante el juicio político de 2021. Ese proceso estuvo relacionado con el ataque al Capitolio.

Cassidy perdió las primarias de Luisiana frente a Julia Letlow. La candidata contaba con el respaldo directo del presidente. En Estados Unidos, algunos sectores ya describen esta estrategia como el “tour de la venganza” de Trump. A principios de mayo también fueron derrotados varios republicanos de Indiana. Los legisladores se habían opuesto a la orden presidencial de rediseñar distritos electorales en favor del Partido Republicano.

Las derrotas reflejan el costo político de enfrentarse al mandatario dentro del partido. Texas será la próxima gran prueba La próxima cita importante de las primarias republicanas será Texas, el 26 de mayo. Trump ya dejó claro su respaldo a Ken Paxton para un escaño en el Senado. El apoyo llegó después de semanas de presión del ala conservadora republicana. Pese a los problemas de popularidad del presidente, su influencia interna permanece fuerte.

Algunas encuestas, incluida una de CNN, sitúan su desaprobación entre 60% y 65%. Los sondeos también anticipan posibles pérdidas republicanas en la Cámara de Representantes. Además, los resultados proyectados para el Senado generan preocupación dentro del partido. Sin embargo, Trump continúa demostrando capacidad para movilizar votantes republicanos. “Nunca duden del presidente Trump y su poder político”, escribió en X Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.