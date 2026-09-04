Semana política en EEUU: voto por correo, cierre del gobierno e ICE elevan la tensión
Publicado el04/09/2026 a las 16:54
- Política en EEUU
- Congreso evita cierre inmediato
- ICE registra 51,000 arrestos
Estados Unidos cerró una semana política marcada por decisiones sobre voto por correo, financiamiento federal e inmigración, a pocos meses de unas elecciones legislativas decisivas.
Una jueza federal en Boston volvió a poner límites a las reglas promovidas por la Administración Trump para modificar procedimientos relacionados con las papeletas enviadas mediante el Servicio Postal.
En Washington, la Cámara de Representantes aprobó una medida temporal de financiamiento que busca mantener abiertas las agencias federales hasta principios de diciembre.
Mientras tanto, la política migratoria volvió al centro del debate: ICE alcanzó unas 51,000 detenciones durante agosto, en medio de una intensificación de sus operativos nacionales.
Voto por correo enfrenta una nueva batalla judicial
La decisión judicial sobre el voto por correo representa otro capítulo del enfrentamiento entre la Casa Blanca y los tribunales por las reglas que rodearán las elecciones de noviembre.
El bloqueo resulta especialmente relevante porque ocurre cuando los estados avanzan en sus preparativos para unos midterms que determinarán el control del Congreso.
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La disputa no significa que el voto por correo haya sido eliminado o prohibido, sino que mantiene bajo litigio determinadas reglas impulsadas por el Gobierno federal.
Para los votantes, el caso obliga a seguir de cerca las instrucciones electorales de cada estado ante la posibilidad de nuevos movimientos judiciales antes de noviembre.
Congreso busca evitar un cierre del gobierno
Otro frente urgente estuvo en el Capitolio, donde la Cámara aprobó financiamiento temporal para impedir que las agencias federales se queden sin recursos.
La medida extiende el funcionamiento gubernamental hasta comienzos de diciembre, pero no resuelve definitivamente la disputa presupuestaria entre los legisladores.
Evitar un cierre resulta importante para trabajadores federales y para millones de personas que dependen de servicios proporcionados por diferentes agencias del Gobierno.
El acuerdo compra tiempo al Congreso, que deberá regresar posteriormente a las negociaciones para alcanzar una solución presupuestaria de mayor duración.
Política en EEUU: Empleo y tasas de interés presionan a Washington
La economía también entró de lleno en la conversación política después de que Estados Unidos reportara la creación de 162,000 empleos durante agosto.
La cifra superó las previsiones de analistas y ofreció una señal positiva sobre el mercado laboral, aunque las tasas de interés siguen generando presión sobre consumidores y empresas.
Trump volvió a exigir públicamente que la Reserva Federal reduzca las tasas, aumentando la atención sobre la independencia del banco central y sus próximas decisiones.
El presidente también intensificó su discurso comercial, planteando posibles restricciones contra países con los que Estados Unidos mantiene desequilibrios que considera perjudiciales.
ICE y la inmigración vuelven al centro político
La inmigración cerró otra semana de enorme actividad después de que ICE registrara alrededor de 51,000 arrestos en agosto, una cifra que refleja la escala de los operativos.
La estrategia migratoria también llegó al terreno digital después de que la Casa Blanca presentara videojuegos estilo arcade inspirados en políticas fronterizas y deportaciones.
Además, la iniciativa generó cuestionamientos sobre la utilización de elementos de entretenimiento para comunicar medidas gubernamentales que tienen consecuencias reales para familias migrantes.
Entre tribunales, presupuesto, economía e inmigración, la semana dejó claro que las elecciones de noviembre ya condicionan buena parte de la batalla política en Washington, según ‘NBC News‘, ‘Chicago Tribune‘ y ‘El País‘.