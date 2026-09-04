Semana política en EEUU: voto por correo, cierre del gobierno e ICE elevan la tensión

Política en EEUU

Congreso evita cierre inmediato

ICE registra 51,000 arrestos

Estados Unidos cerró una semana política marcada por decisiones sobre voto por correo, financiamiento federal e inmigración, a pocos meses de unas elecciones legislativas decisivas.

Una jueza federal en Boston volvió a poner límites a las reglas promovidas por la Administración Trump para modificar procedimientos relacionados con las papeletas enviadas mediante el Servicio Postal.

En Washington, la Cámara de Representantes aprobó una medida temporal de financiamiento que busca mantener abiertas las agencias federales hasta principios de diciembre.

Mientras tanto, la política migratoria volvió al centro del debate: ICE alcanzó unas 51,000 detenciones durante agosto, en medio de una intensificación de sus operativos nacionales.

Voto por correo enfrenta una nueva batalla judicial

La decisión judicial sobre el voto por correo representa otro capítulo del enfrentamiento entre la Casa Blanca y los tribunales por las reglas que rodearán las elecciones de noviembre.

El bloqueo resulta especialmente relevante porque ocurre cuando los estados avanzan en sus preparativos para unos midterms que determinarán el control del Congreso.

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La disputa no significa que el voto por correo haya sido eliminado o prohibido, sino que mantiene bajo litigio determinadas reglas impulsadas por el Gobierno federal.

Para los votantes, el caso obliga a seguir de cerca las instrucciones electorales de cada estado ante la posibilidad de nuevos movimientos judiciales antes de noviembre.