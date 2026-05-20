Primarias republicanas en Georgia perfilan una cerrada batalla rumbo al Senado

Collins lidera en Georgia

Dooley resiste en ciudades

Carter domina la costa La carrera republicana por el Senado de Estados Unidos en Georgia entró en una fase decisiva este martes, luego de que los primeros resultados mostraran una contienda sumamente dividida entre Mike Collins, Derek Dooley y Earl Carter. Con más del 95% de los votos contabilizados en la mayoría de los condados, ninguno de los candidatos logró consolidar una ventaja definitiva que le permitiera evitar una posible segunda vuelta. Por qué es importante: los republicanos buscan definir quién enfrentará en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff en una de las contiendas más observadas del país. Las elecciones también representan una prueba de fuerza dentro del Partido Republicano entre figuras alineadas con Donald Trump y sectores respaldados por el gobernador Brian Kemp. Mike Collins domina gran parte del voto rural y suburbano Ver este video en su propia página →

El congresista Mike Collins logró imponerse en decenas de condados clave y mantuvo una presencia sólida tanto en zonas rurales como suburbanas. Entre sus victorias más contundentes destacaron Brooks, donde obtuvo el 64.8% de los votos, Harris con 63.7%, Hart con 66.1% y Elbert con un aplastante 70.1%. Collins también mostró fuerza en importantes bastiones republicanos como Cherokee, Forsyth, Columbia y Walton, donde superó consistentemente a sus rivales. En Cherokee, uno de los condados más poblados del estado, Collins obtuvo 14,775 votos, equivalentes al 38.2%, mientras Derek Dooley alcanzó el 35.8% y Earl Carter el 20.8%.

En Forsyth, Collins volvió a colocarse al frente con 12,309 votos y el 40% de apoyo republicano. Además, el congresista lideró en Gwinnett, Hall, Henry, Houston y Whitfield, consolidando una base electoral amplia en distintas regiones del estado. Derek Dooley resiste gracias al respaldo de Brian Kemp El exentrenador de fútbol Derek Dooley logró mantenerse competitivo en varias áreas metropolitanas y suburbanas, especialmente en condados de alta densidad poblacional. Dooley dominó en Cobb County, donde consiguió 24,938 votos y el 40.7% del total. También se colocó al frente en Fulton County con el 45.2% y en DeKalb County con un sólido 46%.

Su desempeño también fue notable en Clarke y Rabun, donde logró superar a Collins y Carter en la votación republicana. La campaña de Dooley ha estado marcada por el respaldo del gobernador Brian Kemp, quien ha impulsado su candidatura como una alternativa capaz de atraer votantes moderados y conservadores tradicionales. Aun así, Dooley no logró construir una ventaja estatal clara y quedó rezagado en múltiples condados rurales donde Collins mostró mayor fuerza. Earl Carter capitaliza apoyo en la costa de Georgia Earl Carter consiguió victorias importantes en varios condados costeros y del sur del estado, consolidando una base regional significativa. Su mejor desempeño ocurrió en McIntosh County, donde alcanzó el 68.1% de los votos. También dominó ampliamente en Chatham County con 59.3%, Glynn County con 52.5%, Wayne County con 60.4% y Liberty County con 64.5%.

En Effingham County, Carter obtuvo 4,854 votos y el 61.9%, superando ampliamente a Collins y Dooley. El representante también mostró fuerza en Bryan, Camden, Charlton y Tattnall, consolidando una estrategia centrada en la costa y el sureste de Georgia. La contienda apunta a una segunda vuelta republicana Las reglas electorales de Georgia establecen que si ningún candidato supera el 50% de los votos en las elecciones primarias, los dos aspirantes más votados avanzarán a una segunda vuelta programada para el 16 de junio. Hasta el momento, los resultados muestran una competencia extremadamente cerrada entre Collins y Dooley por el liderazgo estatal, mientras Carter mantiene un bloque importante de apoyo regional que podría influir en cualquier eventual desempate.

NBC News explicó que “el voto esperado es el número total de votos que se espera en una contienda determinada una vez que se cuenten todos los sufragios”. Además, detalló que esta cifra “es una estimación basada en varios factores diferentes, incluida la información sobre la cantidad de votos emitidos de manera anticipada, así como los datos proporcionados a nuestros reporteros electorales el Día de la Elección por funcionarios electorales de los condados”. La cadena también advirtió que “la cifra puede cambiar a medida que NBC News recopila nueva información”. El enfrentamiento contra Jon Ossoff ya marca el tono republicano La primaria republicana también ha estado influenciada por la figura de Donald Trump, ya que tanto Mike Collins como Earl Carter y Derek Dooley han buscado públicamente obtener el respaldo del presidente republicano. Mientras tanto, los estrategas republicanos observan con atención cómo se configura el mapa electoral rumbo a noviembre, donde Jon Ossoff intentará conservar uno de los escaños más competitivos del Senado federal.