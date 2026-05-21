Asaltantes del Capitolio en el 2021 esperan millones del fondo creado por Trump

Trump crea fondo millonario

Participantes esperan compensaciones económicas

Negacionistas celebran nueva medida El nuevo fondo de compensación impulsado por la administración del presidente Donald Trump ya genera controversia en Estados Unidos. Personas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, promotores de teorías de fraude electoral y figuras mediáticas cercanas al mandatario comenzaron a expresar públicamente su interés en recibir parte de los $1,800 millones destinados a quienes la Casa Blanca considera víctimas de “persecución política” y “uso indebido del sistema judicial”. La medida ha despertado fuertes críticas debido a que varios de los posibles beneficiarios enfrentaron procesos judiciales relacionados con intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Por qué es importante: El fondo podría beneficiar a cientos de personas investigadas o procesadas por el gobierno federal tras las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio, incluidos condenados, medios conservadores y aliados políticos de Trump. Participantes del asalto al Capitolio esperan recibir dinero del fondo federal Entre quienes ya celebran públicamente el programa se encuentra Dominic Box, uno de los acusados por los disturbios del 6 de enero.

Box pasó aproximadamente un año y medio en prisión preventiva antes de recibir un indulto por parte de Trump. “No puedo ni conseguir trabajo contestando teléfonos en un concesionario de motocicletas”, declaró Box a CNN. “No puedo encontrar una manera de mantenerme en este momento. Perdí mi carrera. Espero una compensación financiera. La necesito. Esto será un alivio bienvenido”. El hombre aseguró que antes de los hechos trabajaba como vendedor de autos en Georgia, pero que después de ser vinculado al asalto al Capitolio perdió oportunidades laborales importantes. “El mercado automotriz explotó durante el Covid”, dijo Box. “Debido a mi incapacidad para trabajar en un rol de atención al público, no pude obtener ninguno de esos ingresos. Conocí personas que normalmente ganaban $40,000 al año y luego pasaron a ganar entre $150,000 y $200,000”. Box fue condenado en 2024 por múltiples cargos, aunque no fue acusado de actos violentos dentro del Capitolio. Su caso fue posteriormente desestimado tras los indultos masivos otorgados por Trump en 2025.

“Esto ya era necesario”, agregó Box. “No está bien que estadounidenses trabajadores y comunes sean destruidos como si fueran el enemigo colectivo”. Mike Lindell asegura que perdió millones tras promover teorías electorales Otro de los nombres que podría beneficiarse del fondo es Mike Lindell, director ejecutivo de MyPillow y uno de los principales promotores de acusaciones falsas sobre fraude electoral en 2020. Lindell aseguró que su empresa perdió aproximadamente $400 millones después de las elecciones presidenciales debido a boicots comerciales, demandas judiciales y acciones del gobierno. “Diría que fuimos la empresa número uno en el mundo perjudicada por nuestro propio gobierno”, afirmó Lindell.

Las declaraciones de Lindell se producen después de años de litigios relacionados con acusaciones falsas sobre máquinas de votación manipuladas. Varias cadenas comerciales retiraron los productos de MyPillow de sus tiendas y el empresario también enfrentó investigaciones federales. La administración Trump evita descartar a beneficiarios del 6 de enero Funcionarios de alto nivel de la administración Trump evitaron aclarar si personas condenadas por agredir policías durante el asalto al Capitolio podrían recibir dinero. Durante una audiencia presupuestaria, el fiscal general interino Todd Blanche confirmó que cualquier persona puede presentar una solicitud. “Cualquiera puede aplicar”, dijo Blanche ante legisladores. Explicó que las solicitudes serán revisadas por una comisión de cinco miembros designada por él mismo.

El fondo no se limita únicamente a personas relacionadas con el 6 de enero. También podrían solicitar compensación figuras investigadas durante la pesquisa sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 o personas vinculadas al juicio político contra Trump por Ucrania en 2019. Falsos electores republicanos celebran el nuevo programa de compensación Ver este video en su propia página →

Los llamados “falsos electores” republicanos de 2020 también comenzaron a reaccionar positivamente al anuncio del fondo federal. Meshawn Maddock, una de las electoras republicanas de Michigan investigadas tras las elecciones, dijo que el anuncio representó un alivio personal y familiar. “Leer el anuncio fue un alivio emocional”, declaró Maddock. “Me cerraron cuentas bancarias. Enfrenté la posibilidad real de ir a prisión. El trauma para mis tres hijos y pensar en separarme de mis nietos nos afectó muchísimo”. En varios estados, fiscales demócratas impulsaron investigaciones contra grupos republicanos que firmaron documentos afirmando falsamente que Trump había ganado las elecciones en estados clave. Aunque algunos casos fueron desestimados o retrasados por apelaciones, los costos legales continúan afectando a muchos de los involucrados.

“Esta comisión es una buena idea”, dijo el abogado Kevin Kijewski. “Cliff pagó un precio personal, profesional y financiero. Su negocio inmobiliario todavía no se recupera desde que ocurrió todo esto”. Medios conservadores también evalúan pedir parte de los $1,800 millones El fondo también podría beneficiar a medios de comunicación conservadores que enfrentaron demandas por difamación relacionadas con las elecciones de 2020. Un abogado de One America News confirmó que la empresa “está considerando seriamente ejercer sus derechos bajo este fondo”. La cadena enfrentó múltiples demandas tras difundir afirmaciones falsas sobre fraude electoral y posteriormente llegó a acuerdos legales con empresas de tecnología electoral.