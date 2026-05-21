Organización de Alcaldes quieren poner «ayuda en el bolsillo» de la gente, pero Trump rechaza propuesta

Más de 150 alcaldes en Estados Unidos están promoviendo programas de ingreso garantizado para ayudar a familias trabajadoras afectadas por el alto costo de vida.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump rechaza la idea y asegura que el país necesita crecimiento económico, no “ayudas económicas”.

Por qué importa: El debate sobre entregar dinero en efectivo de forma directa vuelve a ganar fuerza en distintas ciudades y estados, especialmente mientras muchas familias siguen enfrentando altos costos de vivienda, alimentos y cuidado infantil.

Al mismo tiempo, la propuesta enfrenta fuerte resistencia política desde Washington.

Alcaldes impulsan programas de ingreso garantizado

La organización Mayors for a Guaranteed Income reúne a alcaldes de distintas ciudades estadounidenses que defienden políticas de pagos directos recurrentes para hogares de bajos ingresos.

En su sitio oficial, la coalición sostiene que la desigualdad económica y la inseguridad financiera continúan creciendo en el país y que un ingreso mínimo garantizado podría ayudar a construir una economía más estable y justa.

La red fue impulsada originalmente por el exalcalde de Stockton, California, Michael D. Tubbs, quien actualmente preside la organización. Tubbs declaró recientemente a Fox News Digital que las familias trabajadoras necesitan soluciones inmediatas y simples.

“Creo que todo el mundo en este país entiende que vivimos en un país inasequible para la gente trabajadora”, afirmó.

El movimiento tomó fuerza después de la pandemia de COVID-19, cuando muchas ciudades utilizaron fondos federales para lanzar programas piloto de apoyo económico directo.