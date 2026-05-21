Organización de Alcaldes quieren poner «ayuda en el bolsillo» de la gente, pero Trump rechaza propuesta
Publicado el21/05/2026 a las 06:49
Más de 150 alcaldes en Estados Unidos están promoviendo programas de ingreso garantizado para ayudar a familias trabajadoras afectadas por el alto costo de vida.
- Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump rechaza la idea y asegura que el país necesita crecimiento económico, no “ayudas económicas”.
Por qué importa: El debate sobre entregar dinero en efectivo de forma directa vuelve a ganar fuerza en distintas ciudades y estados, especialmente mientras muchas familias siguen enfrentando altos costos de vivienda, alimentos y cuidado infantil.
- Al mismo tiempo, la propuesta enfrenta fuerte resistencia política desde Washington.
Alcaldes impulsan programas de ingreso garantizado
La organización Mayors for a Guaranteed Income reúne a alcaldes de distintas ciudades estadounidenses que defienden políticas de pagos directos recurrentes para hogares de bajos ingresos.
- En su sitio oficial, la coalición sostiene que la desigualdad económica y la inseguridad financiera continúan creciendo en el país y que un ingreso mínimo garantizado podría ayudar a construir una economía más estable y justa.
- La red fue impulsada originalmente por el exalcalde de Stockton, California, Michael D. Tubbs, quien actualmente preside la organización. Tubbs declaró recientemente a Fox News Digital que las familias trabajadoras necesitan soluciones inmediatas y simples.
“Creo que todo el mundo en este país entiende que vivimos en un país inasequible para la gente trabajadora”, afirmó.
El movimiento tomó fuerza después de la pandemia de COVID-19, cuando muchas ciudades utilizaron fondos federales para lanzar programas piloto de apoyo económico directo.
Los Ángeles y Evanston aplicaron pagos mensuales
Uno de los programas más grandes fue BIG:LEAP, implementado por la ciudad de Los Ángeles.
- La iniciativa entregó pagos mensuales de $1,000 durante un año completo a 3,204 hogares seleccionados. Los beneficiarios debían ser padres con hijos dependientes o mujeres embarazadas con ingresos iguales o inferiores al nivel federal de pobreza.
- Los pagos comenzaron entre enero y marzo de 2022 y concluyeron gradualmente hasta marzo de 2023. Posteriormente, en julio de 2024, se publicó un informe final sobre el desempeño del programa.
Otras ciudades también continúan expandiendo iniciativas similares. En Evanston, Illinois, las autoridades locales aceleraron la distribución de fondos federales restantes relacionados con la pandemia antes de que expire el plazo legal.
La ciudad lanzó nuevas jornadas de inscripción para ampliar su programa de ingreso garantizado utilizando recursos sobrantes del American Rescue Plan Act (ARPA).
Nuevos programas ofrecen dinero directo a familias
- El programa ampliado de Evanston entregará pagos mensuales de $500 durante seis meses a familias seleccionadas mediante sorteo.
- Para participar, los solicitantes deben tener ingresos equivalentes o inferiores al 185 % del umbral federal de pobreza. Además, deben ser mayores de 55 años o tener hijos pequeños cursando segundo grado o menos.
Las autoridades informaron que recibieron aproximadamente 150 solicitudes solamente durante la primera semana de inscripción.
- En total, 102 familias serán elegidas para recibir la ayuda económica.
Mientras tanto, la organización Legisladores a favor de un Ingreso Garantizado aseguró que actualmente existen más de 20 proyectos de ley en 11 estados relacionados con programas estatales de pagos directos.
Mayors for a Guaranteed Income también informó que más de 60 propuestas legislativas han sido presentadas en 15 estados para desarrollar políticas similares.
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Trump rechaza los pagos directos en efectivo
La Casa Blanca dejó clara su oposición a este tipo de iniciativas.
- Kush Desai, portavoz de la administración Trump, declaró a Fox News Digital que los estadounidenses no necesitan “limosnas”, sino una economía fuerte impulsada por crecimiento laboral e inversión privada.
- Según Desai, la agenda económica de Trump se enfoca en recortes de impuestos, desregulación y aranceles para fortalecer el empleo y los salarios.
El debate se intensificó luego de que la administración congelara más de 10 mil millones de dólares destinados a programas sociales y guarderías en cinco estados gobernados por demócratas.
La Casa Blanca argumentó que existía preocupación por el posible uso indebido de fondos públicos en programas que podrían beneficiar a personas no ciudadanas.
Michael Tubbs criticó duramente la decisión y advirtió que el retiro de apoyo federal podría afectar a miles de familias vulnerables que aún enfrentan dificultades económicas.
Lo que viene: La discusión sobre el ingreso garantizado probablemente continuará creciendo durante 2026, especialmente mientras ciudades y estados buscan nuevas formas de apoyar a hogares afectados por el costo de vida.
Sin embargo, cualquier expansión nacional enfrentará una fuerte resistencia política desde la administración Trump y sectores conservadores del Congreso.