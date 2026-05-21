Hoy comienzan los pagos del “Cheque para ti” de alivio contributivo 2026
Publicado el21/05/2026 a las 03:32
Miles de contribuyentes en Puerto Rico comenzarán a ver desde hoy el depósito del “Cheque para Ti”, una medida de alivio contributivo impulsada por el gobierno para beneficiar principalmente a familias trabajadoras y de clase media.
- El Departamento de Hacienda confirmó el envío de una primera nómina por $100.3 millones, correspondiente a más de 221,000 personas cuyas planillas ya fueron procesadas.
Por qué importa: El desembolso representa uno de los primeros alivios económicos masivos del año para contribuyentes elegibles en la isla.
- Además, el dinero llegará de forma separada a cualquier reintegro contributivo tradicional, algo que Hacienda destacó para evitar confusiones entre quienes esperan ambos pagos.
Hacienda comienza la primera fase de depósitos
La gobernadora Jenniffer González Colón informó que los pagos comenzaron a emitirse este 21 de mayo mediante depósito directo y cheques enviados por correo, dependiendo de la información registrada por cada contribuyente.
- Según el anuncio oficial, esta primera ronda beneficiará a 221,381 personas que ya tenían sus planillas de 2025 procesadas y cumplían con los requisitos establecidos bajo la Reforma Contributiva aprobada este año.
- La gobernadora aseguró que el proceso continuará durante los próximos siete días laborables para cubrir a la mayoría de los cerca de 690,000 contribuyentes que podrían recibir el alivio contributivo.
El Departamento de Hacienda indicó además que las personas cuyos documentos todavía están en revisión serán incluidas automáticamente una vez concluya el procesamiento de sus planillas.
Quiénes califican para recibir el “Cheque para Ti”
Entre los principales requisitos establecidos por Hacienda se encuentra haber residido en Puerto Rico durante 2025 y tener ingresos netos sujetos a tributación iguales o menores a $150,000.
- La ayuda aplica únicamente a contribuyentes con responsabilidad contributiva. También se aclaró que no podrán recibir el alivio quienes hayan optado por la contribución opcional o por el pago de contribución alterna en sus planillas.
- Otro detalle importante es que el monto del cheque no será igual para todos. Hacienda explicó que la cantidad dependerá de la información contributiva incluida en cada planilla procesada.
El programa incluye además una deducción adicional de hasta $2,500 por dependientes menores de 17 años, cuando corresponda, como parte de las tasas contributivas reducidas aprobadas mediante la Resolución Conjunta 6-2026.
En total, el gobierno destinó $554 millones del Fondo General para financiar este alivio contributivo.
El depósito directo sigue disponible en SURI
El Departamento de Hacienda recordó que los contribuyentes que no registraron información bancaria todavía pueden hacerlo a través del portal SURI para recibir el dinero mediante depósito directo.
- La herramienta fue habilitada desde el pasado 11 de mayo y permanecerá disponible hasta el 30 de octubre de 2026.
- Hasta ahora, más de 34,000 personas ya han añadido sus datos bancarios para agilizar el pago.
- Quienes no tengan cuenta bancaria o no completen el registro recibirán el alivio mediante cheque físico enviado a la dirección postal registrada ante Hacienda.
El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, señaló que los contribuyentes elegibles recibirán notificaciones confirmando el envío del depósito o del cheque, además de detalles relacionados con el cálculo del beneficio.
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El gobierno promete continuar los pagos en mayo
Las autoridades aseguraron que el objetivo es completar la mayoría de los desembolsos antes de que termine mayo.
- El Departamento de Hacienda sostuvo que el proceso fue preparado durante semanas para garantizar pagos “ágiles y seguros”, especialmente ante el alto volumen de contribuyentes que podrían beneficiarse del programa.
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Para muchas familias, el “Cheque para Ti” llega en medio de presiones económicas relacionadas con inflación, costos de servicios y gastos cotidianos, por lo que este alivio podría representar un respiro temporal para los hogares elegibles.
Lo que viene: Hacienda continuará procesando planillas pendientes y enviando pagos diariamente durante los próximos días. Los contribuyentes pueden verificar información adicional y actualizar sus datos bancarios mediante el sistema SURI.