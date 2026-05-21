Hoy comienzan los pagos del “Cheque para ti” de alivio contributivo 2026

Miles de contribuyentes en Puerto Rico comenzarán a ver desde hoy el depósito del “Cheque para Ti”, una medida de alivio contributivo impulsada por el gobierno para beneficiar principalmente a familias trabajadoras y de clase media.

El Departamento de Hacienda confirmó el envío de una primera nómina por $100.3 millones, correspondiente a más de 221,000 personas cuyas planillas ya fueron procesadas.

Por qué importa: El desembolso representa uno de los primeros alivios económicos masivos del año para contribuyentes elegibles en la isla.

Además, el dinero llegará de forma separada a cualquier reintegro contributivo tradicional, algo que Hacienda destacó para evitar confusiones entre quienes esperan ambos pagos.

Hacienda comienza la primera fase de depósitos

La gobernadora Jenniffer González Colón informó que los pagos comenzaron a emitirse este 21 de mayo mediante depósito directo y cheques enviados por correo, dependiendo de la información registrada por cada contribuyente.

Según el anuncio oficial, esta primera ronda beneficiará a 221,381 personas que ya tenían sus planillas de 2025 procesadas y cumplían con los requisitos establecidos bajo la Reforma Contributiva aprobada este año.

La gobernadora aseguró que el proceso continuará durante los próximos siete días laborables para cubrir a la mayoría de los cerca de 690,000 contribuyentes que podrían recibir el alivio contributivo.

El Departamento de Hacienda indicó además que las personas cuyos documentos todavía están en revisión serán incluidas automáticamente una vez concluya el procesamiento de sus planillas.