El dólar prácticamente no se movió este 21 de mayo en México y RD, bajó en Colombia
Publicado el21/05/2026 a las 03:03
El precio del dólar amaneció este miércoles 21 de mayo con pocos cambios.
- En México y República Dominicana predominó la estabilidad. En Colombia, en cambio, se registró una ligera baja oficial que también impactó el mercado cambiario local.
Por qué importa: Para millones de personas que reciben remesas, compran dólares o siguen de cerca el valor de la moneda estadounidense para viajes, ahorros o negocios, incluso pequeños movimientos pueden influir en decisiones cotidianas.
El dólar prácticamente no se movió en México
México amaneció este miércoles con un tipo de cambio muy similar al de jornadas anteriores, algo que da un respiro temporal a quienes siguen de cerca el precio del dólar.
Cotización oficial Banxico:
17.2938 pesos mexicanos
Mercado cambiario:
- Compra: 16.936 pesos
- Venta: 17.5307 pesos
Banco Azteca en Ciudad de México:
- Compra: 16.00 pesos
- Venta: 17.74 pesos
En Banco Azteca, el dólar registró una ligera baja en el precio de compra, mientras que la venta se mantiene en niveles similares a los últimos días.
La calma cambiaria ocurre mientras inversionistas y consumidores esperan nuevas señales desde Estados Unidos sobre inflación y tasas de interés, factores que suelen impactar directamente al peso mexicano.
Colombia registra una baja oficial del dólar
En Colombia, el dólar oficial bajó este miércoles y volvió a ubicarse por debajo de los 3.740 pesos colombianos.
Cotización oficial Banco de la República:
- 3.730,786 pesos colombianos
Mercado cambiario en Bogotá:
- Compra: $3.660
- Venta: $3.760
Para muchos colombianos, una reducción del dólar puede ayudar temporalmente en gastos relacionados con importaciones, compras internacionales o viajes.
Se mantiene la estabilidad cambiaria en República Dominicana
En República Dominicana, el comportamiento del dólar continúa estable este miércoles, sin grandes variaciones frente a jornadas recientes.
Banco Central de RD:
- Compra: $58.8616
- Venta: $59.3664
La estabilidad del dólar suele ser una señal positiva para sectores económicos clave del país, especialmente turismo, remesas y comercio exterior.
Además, mantener movimientos moderados ayuda a reducir incertidumbre en consumidores y empresas que realizan pagos o transacciones en dólares.
TE PODRÍA INTERESAR: Trump prometió que reembolsos aumentarían 1.000 dólares en 2026: te sorprenderá el monto real
El mercado del dólar sigue atento a Estados Unidos
Aunque este miércoles predominan los movimientos moderados en América Latina, el panorama puede cambiar rápidamente dependiendo de nuevos datos económicos en Estados Unidos.
Factores que siguen influyendo:
- Decisiones de la Reserva Federal
- Datos de inflación
- Reportes de empleo
- Movimiento global del dólar
Por ahora, la jornada deja un panorama relativamente tranquilo para México y República Dominicana, mientras Colombia experimenta una ligera baja en la moneda estadounidense.