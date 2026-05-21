El dólar prácticamente no se movió este 21 de mayo en México y RD, bajó en Colombia

El precio del dólar amaneció este miércoles 21 de mayo con pocos cambios. En México y República Dominicana predominó la estabilidad. En Colombia, en cambio, se registró una ligera baja oficial que también impactó el mercado cambiario local. Por qué importa: Para millones de personas que reciben remesas, compran dólares o siguen de cerca el valor de la moneda estadounidense para viajes, ahorros o negocios, incluso pequeños movimientos pueden influir en decisiones cotidianas. El dólar prácticamente no se movió en México México amaneció este miércoles con un tipo de cambio muy similar al de jornadas anteriores, algo que da un respiro temporal a quienes siguen de cerca el precio del dólar. Cotización oficial Banxico: 17.2938 pesos mexicanos

Mercado cambiario: Compra: 16.936 pesos

Venta: 17.5307 pesos Banco Azteca en Ciudad de México: Compra: 16.00 pesos

Venta: 17.74 pesos En Banco Azteca, el dólar registró una ligera baja en el precio de compra, mientras que la venta se mantiene en niveles similares a los últimos días. La calma cambiaria ocurre mientras inversionistas y consumidores esperan nuevas señales desde Estados Unidos sobre inflación y tasas de interés, factores que suelen impactar directamente al peso mexicano. Colombia registra una baja oficial del dólar En Colombia, el dólar oficial bajó este miércoles y volvió a ubicarse por debajo de los 3.740 pesos colombianos.

Cotización oficial Banco de la República: 3.730,786 pesos colombianos Mercado cambiario en Bogotá: Compra: $3.660

Venta: $3.760 Para muchos colombianos, una reducción del dólar puede ayudar temporalmente en gastos relacionados con importaciones, compras internacionales o viajes. Se mantiene la estabilidad cambiaria en República Dominicana En República Dominicana, el comportamiento del dólar continúa estable este miércoles, sin grandes variaciones frente a jornadas recientes. Banco Central de RD:

Compra: $58.8616

Venta: $59.3664 La estabilidad del dólar suele ser una señal positiva para sectores económicos clave del país, especialmente turismo, remesas y comercio exterior. Además, mantener movimientos moderados ayuda a reducir incertidumbre en consumidores y empresas que realizan pagos o transacciones en dólares. TE PODRÍA INTERESAR: Trump prometió que reembolsos aumentarían 1.000 dólares en 2026: te sorprenderá el monto real El mercado del dólar sigue atento a Estados Unidos Aunque este miércoles predominan los movimientos moderados en América Latina, el panorama puede cambiar rápidamente dependiendo de nuevos datos económicos en Estados Unidos. Factores que siguen influyendo: