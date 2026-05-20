Trump prometió que reembolsos aumentarían 1.000 dólares en 2026: te sorprenderá el monto real

La administración del presidente Trump aseguró a comienzos de 2026 que millones de estadounidenses recibirían devoluciones de impuestos “1.000 dólares o más” superiores gracias a los nuevos cambios fiscales.

Pero ahora que la temporada tributaria terminó, los datos reales muestran un escenario muy distinto.

Por qué importa: para muchos contribuyentes, el tamaño del reembolso se ha convertido en una medida concreta del impacto económico de las políticas fiscales. Y este año, la diferencia entre la promesa y la realidad está generando frustración.

El IRS reportó aumento de reembolsos de impuestos 2026 mucho menor al prometido

En enero, la Casa Blanca afirmó que la nueva legislación tributaria impulsaría “la mayor temporada de reembolsos de impuestos de la historia”.

El comunicado aseguraba que los reembolsos promedio aumentarían “1.000 dólares o más” gracias a las nuevas deducciones y créditos fiscales incluidos en el paquete económico impulsado por Trump.

Sin embargo, los datos publicados por el IRS muestran algo diferente.