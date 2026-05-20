Trump prometió que reembolsos aumentarían 1.000 dólares en 2026: te sorprenderá el monto real
Publicado el20/05/2026 a las 05:18
La administración del presidente Trump aseguró a comienzos de 2026 que millones de estadounidenses recibirían devoluciones de impuestos “1.000 dólares o más” superiores gracias a los nuevos cambios fiscales.
- Pero ahora que la temporada tributaria terminó, los datos reales muestran un escenario muy distinto.
Por qué importa: para muchos contribuyentes, el tamaño del reembolso se ha convertido en una medida concreta del impacto económico de las políticas fiscales. Y este año, la diferencia entre la promesa y la realidad está generando frustración.
El IRS reportó aumento de reembolsos de impuestos 2026 mucho menor al prometido
En enero, la Casa Blanca afirmó que la nueva legislación tributaria impulsaría “la mayor temporada de reembolsos de impuestos de la historia”.
El comunicado aseguraba que los reembolsos promedio aumentarían “1.000 dólares o más” gracias a las nuevas deducciones y créditos fiscales incluidos en el paquete económico impulsado por Trump.
Sin embargo, los datos publicados por el IRS muestran algo diferente.
- Hasta el 17 de abril, el reembolso promedio alcanzó los 3.275 dólares, frente a los 2.942 dólares registrados aproximadamente en el mismo periodo del año anterior.
Eso significa que el incremento real fue de apenas 333 dólares promedio, muy lejos de los 1.000 dólares anunciados por la administración. Es decir, que el aumento solo fue de 11,3%.
Aunque sigue siendo una subida importante frente a 2025, los datos no respaldan las expectativas generadas a principios de año.
Contribuyentes con mayores ingresos fueron los más beneficiados
Expertos citados en distintos análisis económicos advierten que el promedio nacional puede resultar engañoso.
Según los datos recopilados durante la temporada fiscal, los mayores incrementos en devoluciones se concentraron entre personas con ingresos altos.
- La encuesta más reciente del Bipartisan Policy Center reveló que los contribuyentes que ganan más de 150.000 dólares anuales fueron quienes reportaron con mayor frecuencia devoluciones considerablemente superiores a las de 2025.
- Mientras tanto, quienes ganan menos de 75.000 dólares mostraron una experiencia completamente distinta.
- En ese grupo, más personas afirmaron haber recibido un reembolso menor que uno significativamente mayor.
La mayoría aseguró no haber notado cambios importantes pese a las promesas de alivio fiscal.
Este contraste alimentó críticas sobre cómo se distribuyeron realmente los beneficios tributarios.
La nueva ley fiscal sí introdujo cambios importantes
El proyecto conocido como “One Big, Beautiful Bill” incorporó nuevas deducciones y amplió algunos beneficios fiscales ya existentes.
La Casa Blanca defendió la legislación argumentando que millones de familias trabajadoras obtendrían mayores devoluciones y una reducción en su carga tributaria.
Sin embargo, especialistas recuerdan que un reembolso grande no necesariamente significa que una persona pagó menos impuestos en total.
En muchos casos, simplemente refleja ajustes en retenciones salariales o créditos específicos aplicables a ciertos niveles de ingresos.
Además, el monto final puede variar considerablemente dependiendo de factores como:
- ingresos anuales
- estado civil
- número de dependientes
- deducciones reclamadas
- cambios laborales durante el año
Por eso, dos contribuyentes con salarios similares pueden terminar recibiendo devoluciones muy diferentes.
TE PODRÍA INTERESAR: 5 millones de personas podrían perder seguro médico este año por altos costos
Percepción de la gente sobre la temporada fiscal fue negativa
La encuesta del Bipartisan Policy Center mostró que el entusiasmo prometido por la administración Trump no se reflejó en la percepción general de los contribuyentes.
- Casi la misma cantidad de estadounidenses dijo sentirse perjudicada por los cambios tributarios recientes (24%) que beneficiada (27%).
- La mayoría afirmó no haber percibido diferencias relevantes respecto al año pasado.
Los datos del IRS también reflejan que hasta la fecha límite del 15 de abril se recibieron alrededor de 140,2 millones de declaraciones individuales, frente a los aproximadamente 164 millones originalmente esperados.
Esto ocurre mientras la inflación y el costo de vida continúan presionando el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos.
- Para muchos contribuyentes, el resultado final fue menos espectacular de lo prometido y bastante más moderado de lo que esperaban cuando comenzaron las declaraciones de impuestos de 2026.